【週刊台湾ビジネスニュース】iPhone 2027、残留農薬、対ドローン、大規模演習、パイオニア買収【2025/06/30号】
台湾に拠点を置き、各種コンサルティング、リサーチ、日本人向け台湾経済ニュース、クラウドサービスの提供などを行う情報サービス企業グループ「ワイズコンサルティング」は、台湾の最新ビジネス情報YouTube番組「週刊台湾ビジネスニュース」の2025年6月30日号を配信しました。
https://www.youtube.com/watch?v=fGpF4vj4QFI
YouTube番組「週刊台湾ビジネスニュース」2025年6月30日号
＜今週のヘッドライン＞
【電子】iPhone27年モデル全面ガラス採用か
【農林水産】残留農薬調査日本産イチゴなど不合格
【電子】AIDC、対ドローンシステムQ3発売へ
【政治】軍民連携の大規模演習、台北市などで
【電子】イノラックス子会社パイオニアを買収へ
＜その他の注目ニュース＞
【電子】ソフトバンクグループ、TSMCと米国にAI拠点か
【電子】イスラエル防空システム、台湾製コンピューター搭載
【商業】セブンイレブン、初のドリンクスタンド路面店
【その他】女性トップ、大企業の15％以上に
【政治】安倍昭恵さん訪台、頼 ・総統と会食
【電子】DDR4のスポット価格、DDR5の2倍に上昇
【食品】静岡県台湾事務所、フード台北に出展
【医薬】住友重機の陽子線治療、台中栄民総医院に導入開始
【商業】子ども用品の西松屋、台湾に来年1号店
【その他】5月失業率、3.3％に改善
【電子】5ナノ以降のスマホ用SoC、TSMCのシェア89％へ
【電子】オリコムとイーインク、電子広告を共同開発
【医薬】日台共同の腫瘍溶解ウイルス、12月に日本で承認申請へ
【金融】台湾のATM、世界平均の3倍以上
【商業】台北駅の商業スペース、6社が入札か
【電子】ヤゲオの芝浦電子TOB、7月9日まで再延長
【自動車】鴻海、三菱ふそうに電動バス供給か
【電子】シャープのイーポスター、イーインク電子ペーパー採用
【製造】台湾晋陞太空のロケット、北海道で7月に打ち上げ
【金融】台湾版NISA、7月にも開始へ
【電子】帆宣と住友商事子会社、熊本に半導体設備の合弁会社
【電子】NTTコムとHTC、VR娯楽体験で提携
【商業】アパレルのビームス、台中勤美誠品緑園道店開業へ
【運輸】台中MRT藍線着工、34年完成へ
■番組概要
タイトル：週刊台湾ビジネスニュース
配信形式：YouTube
更新日：毎週月曜日・夜
内容：台湾の経済・産業ニュース、企業動向、政策情報など
本番組では、台湾の経済・産業に関する注目トピックスを毎週ピックアップし、現地の最新情報を日本語で簡潔に解説。忙しいビジネスパーソンでも、短時間で効率よく台湾市場の動向を把握できる内容となっております。
■チャンネルURL
https://www.youtube.com/@taiwan-biz
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【会社概要】
会社名：ワイズコンサルティング グループ
所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F
代表者：吉本康志
設立：1996年11月
URL：https://www.ys-consulting.com.tw/
事業内容：
・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）
・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）
・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信
・市場調査・業界調査・顧客調査
・クラウドサービスの販売
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