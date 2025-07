発売から10年のロングセラー！キャリアでもっと成功したいなら、揺るがぬ自信を身につけよ。女性が知っておくべき「自信の科学」の本、重版決定

株式会社CEメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、2015年刊『なぜ女は男のように自信をもてないのか』(キャティー・ケイ、クレア・シップマン共著 https://www.amazon.co.jp/ /dp/4484151146(https://www.amazon.co.jp/%20/dp/4484151146))を、このたび重版することを決定いたしました。

当時、アメリカで物議を醸した「自信」論争の発端となった一冊。ニューヨークタイムズ・ベストセラー

本書『 なぜ女は男のように自信をもてないのか 』の原題は、「THE CONFIDENCE CODE:The Science and Art of Self-Assurance-What Women Should Know」です。その内容は女性が「自信」を得るためにはどうしたらいいかについて、科学的根拠に基づいて紐解いていくというもの。2015年の発売から10年にわたって読み継がれてきました。

心理学、脳科学、遺伝子検査などから「能力があっても強気になれない女性」の姿が明らかに

シェリル・サンドバーグも、ヒラリー・クリントンも、メルケルも、ラガルド(元IMF専務理事)も……成功しているのに、自信がなかったといいます。

女性たちは「努力は報われるもの」と信じてきたのに、いまだ自信が持てない状況にあるのはなぜなのか。第一線で活躍する女性たちへの取材とともに、男女の自信の差を明らかにした研究や著者の遺伝子検査の結果も公開しています。

【著名人からのコメント】

ケイとシップマンは、女性が成功するために「自信」が果たす重要な役割に、鋭い光をあてた。二人は私たち皆に役立つアドバイスと、より希望のもてる未来のヴィジョンを提供してくれる。

―シェリル・サンドバーグ(フェイスブックCOO、『リーン・イン』著)

女性たちは能力に欠けているわけじゃない。彼女たちに必要なのは自信だ。本書は成功への鍵となる自信について、洞察力に満ちた新しい見方を提供している。

―トリー・バーチ(トリーバーチCEO)

【目次】

第1章:不安から逃れられない女性たち

第2章:考えすぎて動けない女性たち

第3章:女性は生まれつき自信がないのか?

第4章:男女間に自信の差が生まれる理由

第5章:自信は身につけられるもの?

第6章:自信を自分のものにするための戦略

第7章:部下や子どもに自信をもたせるには

第8章:自信の科学

【プロフィール】

著者:Katty Kay キャティー・ケイ

BBC ワールドニュースアメリカのワシントン支局リポーター。NBC の報道番組ミート・ザ・プレスと、MSNBC(NBC とマイクロソフトが共同で設立したニュース専門放送局)のモーニング・ショーにも出演している。現在はワシントンDC で夫と四人の子どもと暮らす。

著者:Claire Shipman クレア・シップマン

ABC ニュースおよび、グッド・モーニング・アメリカ(ABCの朝の報道番組)の特派員で、政治、国際関係、女性向けニュースを担当する。ワシントンDC で夫と二人の子ども、そしてやってきたばかりの子犬とともに暮らす。

訳者:田坂苑子 たさか そのこ

茨城県生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒。十年の出版社勤務を経て、フリーランスに。主に書籍の編集及び翻訳に携わる。

