【日本の「しだれ桜」から発見された新しい乳酸菌が登場！】1粒あたり600億個の「さくら乳酸菌」を贅沢配合した乳酸菌サプリメント『さくら乳酸菌フローラビオ』が新発売！

ナルインターナショナル合同会社

ナルインターナショナル合同会社(本社:大阪府大阪市)は、オリジナルブランド “Dr. Naturals(ドクターナチュラルズ)” の第二弾商品として、日本のしだれ桜から抽出した新しい乳酸菌「さくら乳酸菌」を1粒あたり600億個配合した栄養補助サプリメント『さくら乳酸菌フローラビオ』を、2025年5月からAmazonや楽天市場などの主要ECモールでの販売を開始いたしました。本商品は、体内フローラをすっきり、エクオール習慣でフェムケアを支える新しい菌活習慣サプリメントです。





7月からはAmazon定期おトク便サービスを開始!定期おトク便では10%オフでお得にご購入いただけます。さらに、7月のAmazonプライムデーセールでは、特別割引30%オフのポイントDealにも参加を予定しています。この機会にぜひご購入ください!

さくら乳酸菌フローラビオ商品パッケージ

さくら乳酸菌フローラビオ (Sakura Flora Bio) の概要

『さくら乳酸菌フローラビオ』は、新しい乳酸菌である「さくら乳酸菌」を1粒あたり600億個配合、20種類の乳酸菌、4種類のビフィズス菌、酪酸菌を厳選配合しています。

さらに、体内フローラのバランスを整えるサポート成分である、イヌリン、ナットウキナーゼ、オリゴ糖も配合。毎日の健康と美容を支える、菌活習慣にぴったりのフローラビオだから実現できる “女性のためのサプリメント” として開発されました。



フローラビオは、1日1粒で手軽に菌活生活を続けられます。「飲みやすいから、続けられる」をコンセプトに、持ち運びやすい小さなパッケージ設計、そして小粒カプセルで女性でも飲みやすく開発しています。さらに、乳酸菌が生きたまま届く「耐酸性カプセル」を採用しているため、大切な菌が守られて生きたまま届きます。

さくら乳酸菌フローラビオ商品概要

さくら乳酸菌フローラビオの特長

- 【新しい乳酸菌を配合!】 美容と両方に寄り添う新しい「さくら乳酸菌」配合。1粒で600億個。体内フローラを整えるだけでなく、美容もサポート- 【1袋で菌6.1兆個!】 さくら乳酸菌に加えて、20種の乳酸菌+4種のビフィズス菌+酪酸菌を贅沢に配合。たった1粒で、100gヨーグルト20個分に相当する菌をチャージ- 【エクオール習慣サポート】 女性特有のゆらぎもサポートする「さくら乳酸菌」で、年齢とともに変化する体に寄り添い、健やかさと美しさをWサポート- 【手軽に無理なく続けられる】 1日たった1粒、小粒設計で飲みやすいから、無理なく続けられる。ポーチにすっぽり収まるコンパクトパッケージ設計- 【生きて奥まで届く、耐酸性カプセル採用】 胃で溶けにくい耐酸性カプセルを採用。耐酸性カプセルなら熱や胃酸に弱い菌たちを生きたまま奥まで届けてくれる

さくら乳酸菌フローラビオ商品特長1.さくら乳酸菌フローラビオ商品特長2.

こんな方におすすめです

毎日のインナーケア習慣として最適で、内側からキレイと健やかな身体づくりに取り組みたい人にはぴったりの商品です。

- 腸活・美容・フェムケア意識の高い30~60代女性- 菌活習慣を “手軽に” 取り入れたい男女

さくら乳酸菌(R)とは

- さくら乳酸菌は、日本の「しだれ桜」由来の植物性乳酸菌- さくら乳酸菌(R)はオリザ油化株式会社の商標です。- さくら乳酸菌の紹介(オリザ油化):- - https://oryza.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/6bb39b381027986d2e7fcd1cf77ae263.pdf- - https://oryza.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/74b79b4b4f9b18de775cc590c664c230.pdf

製品情報

- 商品名:さくら乳酸菌(R)フローラビオ- 原材料:桜の花乳酸菌末(マルトデキストリン、桜の花由来乳酸菌(殺菌))(国内製造)、乳酸菌(殺菌)、還元麦芽糖水飴、納豆菌末(デンプン、納豆菌)、乳酸菌末(乳酸菌(殺菌)、デキストリン)、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)(デキストリン、乳酸菌乾燥原末)、植物性乳酸菌末(植物性乳酸菌(殺菌)デキストリン))、乳酸菌凍結乾燥末(マルトデキストリン、乳酸菌凍結乾燥末)、イヌリン(食物繊維)、ガラクトオリゴ糖、α-リポ酸、酪酸菌末、乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)、HPMC、ステアリン酸カルシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、ラクトフェリン、二酸化ケイ素、塩化カリウム(一部に乳成分・大豆を含む)- 内容量:30粒(30日分目安)- タイプ:カプセル- 価格:2,480円(税込)- 発売日:2025年5月- 販売先:Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングほか- 商品販売ページ (Amazon):https://amzn.asia/d/fKKT4B9

Dr. Naturalsブランドについて

"To make well-being more accessible to people.(あなたのウェルビーイングを加速させる)" をミッションに内側からの美と健康、そしてその先にあるウェルビーイングの実現をもっと手の届きやすいのもにすることを目指しています。心と体が満たされた状態が、真のウェルビーイング。Dr. Naturalsはその基盤となる『体づくり』に向き合い、悩みに寄り添いながら、あなたをサポートします。

また、Dr. Naturalsは、高い品質を担保するためにメイド・イン・ジャパンを追求し、データや科学に基づいた商品開発をします。ミッション実現のため、従来の発想にとらわれず創造性を発揮し、あなたの美と健康を支えます。

会社概要

会社名:ナルインターナショナル合同会社

所在地:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205

代表者:松本 よう子

事業内容:健康食品・サプリメントの企画・開発・販売

ウェブサイト:https://nalu-int.com/

本件に関するお問い合わせ先

取材や卸・仕入取引に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

Email:contact@nalu-int.com