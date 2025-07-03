『FINAL FANTASY IX』70％OFFセールにPS4/Switch/スマホ版追加！「ビビの帽子」が手に入る発売25周年キャンペーンも実施中！
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開始したことをお知らせいたします。
2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』 70％OFFセールにPlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/iOS/Android版がラインナップに加わるほか、『KINGDOM HEARTS III』、『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品をお得に購入することができます。
セールラインナップはコチラ :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/
＜セール期間＞
PlayStation(R)Store / ニンテンドーeショップ / App Store / Google Play
2025年7月16日（水）まで
Steam(R)
１.2025年7月17日（木）まで
２.2025年7月10日（木）まで
※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。
※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。
ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
＜セール対象タイトルピックアップ＞
『FINAL FANTASY IX』
(PS4/Switch/iOS/Android/Steam ※１.)
70%OFF
※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。
(C) SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
(PS5/Steam ※１.)
40%OFF
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS III』
(PS4)
60%OFF
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX
『HARVESTELLA』
(Switch/Steam ※２.)
50-60%OFF
(C) SQUARE ENIX
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
(PS5/PS4/Switch/Steam ※２.)
50%OFF
(C) SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
現在実施中のセール詳細についてはセール特設ページをご確認ください。
詳細を見る :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/
『ファイナルファンタジーIX』の25周年を記念して、FINAL FANTASY公式Xにて、プレゼントキャンペーンを実施中です。
FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）をフォローし、ハッシュタグ「#FFIX25th」と、FF9の好きなところや思い出を書いて指定の投稿を引用RPすると、抽選で1名様に「ファイナルファンタジーIX 帽子 ビビ」をプレゼント！
実施期間：2025年7月3日(木)～7月16日(水)23:59
詳しい応募条件等については、以下の投稿をご確認ください。
キャンペーン投稿URL：https://x.com/FinalFantasyJP/status/1940636664659050793
FINAL FANTASY公式X：https://x.com/FinalFantasyJP