『FINAL FANTASY IX』70％OFFセールにPS4/Switch/スマホ版追加！「ビビの帽子」が手に入る発売25周年キャンペーンも実施中！

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株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開始したことをお知らせいたします。



2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』 70％OFFセールにPlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/iOS/Android版がラインナップに加わるほか、『KINGDOM HEARTS III』、『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品をお得に購入することができます。





セールラインナップはコチラ :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/


＜セール期間＞


PlayStation(R)Store / ニンテンドーeショップ / App Store / Google Play


2025年7月16日（水）まで


Steam(R)


１.2025年7月17日（木）まで


２.2025年7月10日（木）まで



※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。


※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。


ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。



＜セール対象タイトルピックアップ＞


『FINAL FANTASY IX』
(PS4/Switch/iOS/Android/Steam ※１.)
70%OFF




※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。


(C) SQUARE ENIX


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』


(PS5/Steam ※１.)
40%OFF




(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



『KINGDOM HEARTS III』


(PS4)


60%OFF




(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX


(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX



『HARVESTELLA』


(Switch/Steam ※２.)
50-60%OFF




(C) SQUARE ENIX



『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』


(PS5/PS4/Switch/Steam ※２.)


50%OFF




(C) SQUARE ENIX


Original version developed by tri-Ace Inc.



他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


現在実施中のセール詳細についてはセール特設ページをご確認ください。


詳細を見る :
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/



『ファイナルファンタジーIX』の25周年を記念して、FINAL FANTASY公式Xにて、プレゼントキャンペーンを実施中です。



FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）をフォローし、ハッシュタグ「#FFIX25th」と、FF9の好きなところや思い出を書いて指定の投稿を引用RPすると、抽選で1名様に「ファイナルファンタジーIX　帽子　ビビ」をプレゼント！



実施期間：2025年7月3日(木)～7月16日(水)23:59



詳しい応募条件等については、以下の投稿をご確認ください。


キャンペーン投稿URL：https://x.com/FinalFantasyJP/status/1940636664659050793



FINAL FANTASY公式X：https://x.com/FinalFantasyJP