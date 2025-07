『FINAL FANTASY IX』70％OFFセールにPS4/Switch/スマホ版追加！「ビビの帽子」が手に入る発売25周年キャンペーンも実施中！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生隆司、以下スクウェア・エニックス)は、「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開始したことをお知らせいたします。

2000年7月7日の発売から25周年を記念した『FINAL FANTASY IX』 70%OFFセールにPlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/iOS/Android版がラインナップに加わるほか、『KINGDOM HEARTS III』、『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』をはじめとする人気作品をお得に購入することができます。

セールラインナップはコチラ :https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/

<セール期間>

PlayStation(R)Store / ニンテンドーeショップ / App Store / Google Play

2025年7月16日(水)まで

Steam(R)

1.2025年7月17日(木)まで

2.2025年7月10日(木)まで

※タイトルやプラットフォームによってセール期間が異なります。ご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。

ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

<セール対象タイトルピックアップ>

『FINAL FANTASY IX』

(PS4/Switch/iOS/Android/Steam ※1.)

70%OFF

※現在Android版はAndroid OS 14以降には対応しておらず、ストアにも表示されません。

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

(PS5/Steam ※1.)

40%OFF

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS III』

(PS4)

60%OFF

(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX

(C) Disney (C) Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

『HARVESTELLA』

(Switch/Steam ※2.)

50-60%OFF

(C) SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

(PS5/PS4/Switch/Steam ※2.)

50%OFF

(C) SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん!

現在実施中のセール詳細についてはセール特設ページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/SUMMER2025/

『ファイナルファンタジーIX』の25周年を記念して、FINAL FANTASY公式Xにて、プレゼントキャンペーンを実施中です。

FINAL FANTASY公式X(@FinalFantasyJP)をフォローし、ハッシュタグ「#FFIX25th」と、FF9の好きなところや思い出を書いて指定の投稿を引用RPすると、抽選で1名様に「ファイナルファンタジーIX 帽子 ビビ」をプレゼント!

実施期間:2025年7月3日(木)~7月16日(水)23:59

詳しい応募条件等については、以下の投稿をご確認ください。

キャンペーン投稿URL:https://x.com/FinalFantasyJP/status/1940636664659050793

FINAL FANTASY公式X:https://x.com/FinalFantasyJP