さかいスタートアップアクセラレーションプログラム／さかいスタートアップグロースプログラムがスタート
堺市役所
- 販路拡大に向けた顧客の紹介
- 事業内容に沿った資金調達、資本政策策定支援
- 知的財産等法務知識の提供
- 事業プランの策定、検証、改善 等
※具体的な支援内容は、選定後のヒアリングを通じて決定します。
- 顧客へのアプローチ・提案に関するフォロー
- 顧客反応の分析と事業プランの策定、検証、改善
- 人事労務計画等の策定支援
- 法務・労務・経理財務等の実務支援 等
※具体的な支援内容は、選定後のヒアリングを通じて決定します。
募集期間
採択事業者数
その他応募条件
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 日本政策金融公庫堺支店
■さかいスタートアップアクセラレーションプログラム
商品やサービス等がすでに提供されており、さらなる市場の拡大や事業成長に挑戦する意欲のある事業者を対象に、販路開拓に向けた取引先紹介や資金調達支援、事業プランの見直し・改定等必要とされる支援を行います。
支援内容
採択から概ね令和8年2月まで、月2回程度の面談等を通じて、主に下記の支援内容を提供します。
- 販路拡大に向けた顧客の紹介
- 事業内容に沿った資金調達、資本政策策定支援
- 知的財産等法務知識の提供
- 事業プランの策定、検証、改善 等
※具体的な支援内容は、選定後のヒアリングを通じて決定します。
■さかいスタートアップグロースプログラム
プロトタイプまたは市場投入後間もない商品やサービスを有しており、販売することを通じて商品・サービスや事業プランのブラッシュアップをはかりたい事業者を対象に、顧客へのアプローチや販売後の分析、改善や、法務・労務等の実務支援など、必要とされるサポートを行います。
支援内容
採択から概ね令和8年2月まで、月2回程度の面談等を通じて、主に下記の支援内容を提供します。
- 顧客へのアプローチ・提案に関するフォロー
- 顧客反応の分析と事業プランの策定、検証、改善
- 人事労務計画等の策定支援
- 法務・労務・経理財務等の実務支援 等
※具体的な支援内容は、選定後のヒアリングを通じて決定します。
応募内容等（両プログラム共通）費用
無料
募集期間
令和7年7月1日～令和7年7月22日
採択事業者数
２者程度
その他応募条件
下記サイトから詳細をご確認のうえ、ご応募ください。
（https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/sogyo/startup.html）
後援- 池田泉州銀行
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 日本政策金融公庫堺支店