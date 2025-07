株式会社CIO Amazonで開催される「Amazon プライムデー」対象商品 第3弾を発表！CIOの大人気のシリコンケーブルや多機能電源タップ等が特別価格で登場！

株式会社CIO

CIOのAmazon プライムデー先行セールの対象商品は、先行セール<7 月 8 日(火)0 時~7 月 10 日(木)23:59>と、Amazon プライムデー<7 月 11 日(金)0 時~7 月 14 日(月)23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなどの各種充電機器を展開する株式会社CIO(本社:大阪府守口市、代表取締役社長:中橋翔大)は、2025年度Amazon プライムデーに向け、同社主力をAmazon プライムデー特別価格にて販売いたします。

Amazon プライムデーセール対象商品発表第3弾では、大人気のシリコンケーブルや多機能電源タップのセール価格を発表。同発表は、CIOのAmazon プライムデー特設サイトにて掲出しております。

CIO プライムデー特設ページ:https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/(https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EX2DSOiJ-1s ]

第1弾の充電器編はこちら:https://youtu.be/pxWzOJ_PCiY

第2弾のモバイルバッテリー編はこちら:https://youtu.be/KadmMk83AR8

・Amazon プライムデーおすすめ1

CIOの大人気、多機能電源タップ「Polarisシリーズ」

◆持ち運びの新定番! USB 付き電源タップ「Polaris CUBE Built in CABLE」

縦挿しプラグを実装。内部機構を用いた革新的な収納プラグ

取り回しのしやすい55cmケーブルとスイングプラグで取り出し、収納、持ち運びがコレで完結。USB-C×2+USB-AポートとACプラグ×2搭載。

CIO独自技術による自動振り分け機能も搭載。

・最大67W出力のUSB充電器内蔵。

・缶コーヒーサイズで重さ約220g。

・セール価格:4,480円 25%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7)

◆卓上 USB 付き 延長電源タップ「Polaris CUBE DESK」

USB-C×2・USB-A×1ポート、AC口が搭載された卓上に特化した電源タップ。

USBポートは最大67Wの高出力でノートPCへの充電にも対応。

各USBポートの充電速度をリアルタイムで確認できるスクリーンを搭載。

スマホやPCを立ち上げなくても確認できます。

・電力自動振り分け機能"NovaIntelligence"搭載

・1.5mの電源ケーブル

・セール価格:4,580円 30%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD)

◆壁 コンセント をトランスフォーメーション 「Polaris CUBE WALL」

USB-A×1+USB-C×2のマルチポートとACプラグ×3口搭載でコンセントの充電環境を拡張。

高出力最大67W出力でスマホからタブレット、PCまであらゆるデバイスに対応。

コンパクトサイズで出張や旅行先でも持ち運びに最適!

・自動温度調節機能"NovaSafety"

・電力自動振り分け機能"NovaIntelligence"

・セール価格:4,480円 25%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X)

・Amazon プライムデーおすすめ2

からまりにくく、パッとまとまる「CIO スパイラルシリコンケーブル」

スパイ ラルシリコンケーブル

大人気のスパイラルケーブルに「シリコンタイプ」が登場。

シリコンと磁石の力で絡まり知らず。

・USB-C to C / 1m

・PD240W

・転送速度:最大480Mbps(理論値)

・セール価格:1,780円 18%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBNPC69(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHBNPC69)

くるっとまとめて整頓上手「CIO スパイラルケーブル」

スパイ ラルケーブル

ケーブル全体が磁力でまとまるのでパチッとキレイに収納可能。

PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。

お出かけ時のバッグの中でのゴチャつきや、充電時のたわみ防止にも繋がるため、スマホなどの小型デバイスと一緒に持ち運ぶにも最適です。

・C to C / 1m・2m

・C to Lightning / 1m

・転送速度:最大480Mbps(理論値)

セール価格:(CtoC)1,680円~2,080円 最大17%OFF

(CtoLightning)2,280円 17%OFF

(CtoC) 1m:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG)

2m:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG58FMBD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG58FMBD)

(CtoLightning)https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG5NK996(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG5NK996)

・Amazon プライムデーおすすめ3

充電状況がタッチで見える「タッチディスシリコンケーブル」

タッチディスプレイケーブル

電力(W)だけでなく、電流(A)・電圧(V)も可視化され、デバイスへの充電状況を簡単に確認

シリコン被覆を採用することで、従来のケーブルにはない柔らかい質感です。

・セール価格:1,750円 20%OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFKXKY4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSFKXKY4)

カチッと簡単着脱「CIO マグネットシリコンケーブル」

マグネット端子をデバイスに挿しておくだけで、簡単に着脱可能。絡まりにくいシリコン被覆を採用したケーブル。様々なデバイスに瞬時に切り替え。100W出力対応・ポゴピン採用。

(ディスプレイ無し):https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDVGSG3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDVGSG3)

(ディスプレイ有り):https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDXDLJS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXDXDLJS)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43212/table/536_1_9006edd0592541da64f54b1dab76cb3e.jpg?v=202507040955 ]

◆普通のケーブルがカチッとくっつく マグネットケーブルに「USB-C マグネット変換アダプタ」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5428X17(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5428X17)

お手持ちのUSB-Cケーブルを便利なマグネットケーブルに早変わりさせるコンバージョンパーツ。

ノートPCやタブレット端末の充電に便利なL字タイプ。

最大240Wまでの出力と、急速充電USB-PD3.1に対応。

セール価格:1,330円(税込)16%OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79FDBH(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79FDBH)

お手持ちのUSB-Cケーブルがマグネットケーブルになるコンバージョンパーツ。

最大240Wまでの出力とUSB-PD3.1に対応。

セール価格:1,330円(税込)16%OFF

充電出力が確認できる「ディスプレイ付きシリコンケーブル」

USB -C to C (ストレート・L字)

充電速度をリアルタイムで確認できる液晶ディスプレイを搭載。

最大100Wまでの充電出力状況や、急速充電表示が出るなど、本来見えないものが見え、心をくすぐってくれます。

100Wの高出力やUSB-PDにも対応するケーブルを採用。スマホだけではなく、ノートPC (MacBook Pro / Surface / Lenovo など)も充電可能。

※100W急速充電には100W出力以上に対応したACアダプタが必要となります。

・セール価格: 【1m】 1,500円(税込) 20%OFF

【2m】 1,750円(税込) 20%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHW6G276(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHW6G276)

しなやかすぎて絡まない「CIO シリコンケーブル」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43212/table/536_2_b7e6e3b61d328c77a0603841908fbc8f.jpg?v=202507040955 ]

◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。30000回の折り曲げテストをクリア。

(C to C):https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2PR2QD4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2PR2QD4)

(C to Lightning):https://www.amazon.co.jp/dp/B09L89B78R(https://www.amazon.co.jp/dp/B09L89B78R)



◆L字型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。

(C to C):https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX95774Z(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX95774Z)

(C to Lightning):https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2QVPVCC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2QVPVCC)

◆240Wシリコンケーブル CIO-SL240W

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P4FCGT(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P4FCGT)

USB-C to USB-C 高耐久設計。

◆240WシリコンケーブルL字 CIO-SLL240W

しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P5XZ8X(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P5XZ8X)

USB-C to USB-C L字型 高耐久設計。

◆シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル

しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応。10Gbpsデータ通信。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4NZFXDW(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4NZFXDW)

充電器などのUSB-Cの差し込み口を延長して接続するためのケーブル。

セール価格:【0.5m】1,580円 20%OFF

・ごちゃついた配線をスッキリ誘導。「CIO ケーブルガイドクリップ」

ケーブルガイドクリップ(3個セット)

配線整理の新定番。ありそうでなかった”角度が変わる”ケーブルガイドクリップ

・セール価格:1,000円(税込)17%OFF

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNR5LCJ6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNR5LCJ6)

(※1)2025年6月30日時点株式会社CIO調べ

(※2)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2025年6月30日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ!と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ:https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X:https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント:https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント:https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら:https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)