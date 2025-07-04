Lenovo ThinkStation P8とHighPoint社製RAIDカード、Samsung 9100 Proを組み合わせたオリジナルカスタムモデルの販売を開始
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、本日2025年7月4日より、Lenovo社製ワークステーション「ThinkStation P8」をベースに、HighPoint社製 RAIDカード「Rocket 7604A」とSamsung社製エンタープライズSSD「Samsung 9100 Pro」を組み合わせた、アスクオリジナルカスタムモデルの販売を開始いたします。
本モデルは、データ集約型のワークロードや、大規模なデータセットを扱うプロフェッショナル向けなど、様々な分野で非常に高いパフォーマンスを発揮するワークステーションになります。
◆本カスタムモデルの特長と利点
本カスタムモデルは、Lenovo ThinkStation P8の強力な処理能力に、HighPoint社製RAIDカードによる超高速ストレージアクセス、そしてSamsung 9100 Proの大容量かつ高性能なストレージを融合させることで、クリエイティブおよびデータ分析ワークフローを大幅に加速します。
- 圧倒的なプロセッサ性能：Lenovo ThinkStation P8に搭載されるAMD Ryzen(TM) Threadripper(TM) PRO 7000WXシリーズ プロセッサは、最大96コア192スレッドという驚異的なマルチコア性能を誇ります。これにより、非常に要求の厳しいアプリケーションや、同時に複数のタスクを実行するようなワークロードにおいて、これまでにない処理速度と効率性を実現します。
- 超高速なデータ転送：PCIe 5.0対応のHighPoint社製RAIDカードとSamsung 9100 Proの組み合わせにより、従来のストレージシステムでは考えられなかったレベルの高速なデータ読み書きを実現します。これにより、4K/8Kビデオ編集、大規模なレンダリング、複雑なシミュレーション、データサイエンスにおけるビッグデータ分析など、I/O負荷の高い作業におけるボトルネックの解消、大幅な作業効率の向上を実現します。
- 信頼性と安定性：Lenovo ThinkStation P8の堅牢な設計と、プロフェッショナル用途に最適化された各コンポーネントにより、長時間の高負荷作業においても高い安定性を維持することが可能です。
- 柔軟な拡張性：ThinkStation P8は、将来的なアップグレードにも対応できる豊富な拡張スロットを備えており、お客様のニーズに応じたカスタマイズやパフォーマンス強化が可能です。
◆こんなお客様におすすめ
- 4K/8Kビデオ編集、VFX、3Dモデリングなどのデジタルコンテンツ制作に携わるプロフェッショナル
- CAD/CAM、CAEなどのエンジニアリングシミュレーションを行う設計者・研究者
- AI/機械学習における大規模データセットの学習・推論を行うデータサイエンティスト
- 高速なストレージ性能が求められる金融分析や学術研究に従事される方
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本製品に関する詳細情報やお見積り、ご質問などがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
◆製品の詳細について
Lenovo ThinkStation P8 製品ページ： https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p8.html
HighPoint Rocket 7604A 製品ページ： https://www.ask-corp.jp/products/highpoint/raid-card/rocket-7604a.html
＜ご参考＞Highpoint社による、シーケンシャルスループット約60GB/秒を記録したベンチマークレビュー
https://www.highpoint-tech.com/highpoint-rocket-7604a-gen5-x16-nvme-raid-aic-review
＜株式会社アスク 概要＞
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL： https://www.ask-corp.jp/
＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞
株式会社アスク 担当：大竹 諭
TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651
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