最大50％OFF＆ポイント最大10倍！RORRY、お買い物マラソン×ポイントアップ祭で期間限定セール開催中！

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Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

実施期間：2025年7月4日（金）20:00 ～ 7月11日（金）01:59
実施内容：楽天市場の公式店舗にて全商品ポイント5倍を付与。さらに一部商品は最大10倍ポイント＆最大50％OFFの限定セールも同時開催中！
対象店舗：RORRY 楽天公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/)


【注目商品一例】




先着100名限定！500円OFF



軽量&小型 SNSに話題沸騰 4台同時充電 2本ケーブル内蔵 モバイルバッテリー（D2-5000）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/c-phce-mb-02/)



【セール特価(税込)：3,599円~4,499円】



2本ケーブル内蔵 & 4台同時充電可能


ユニークなデザイン&カラビナ付き


PSE認証&一年保証






LINE友達追加して500円OFF



RORRY apple watch モバイルバッテリー 超小型　完全コードレス（D5）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-04/)



【セール特価(税込)：3,299円】 210ポイント（1倍+6倍UP）



小型なのに5000mAh大容量があります！
業界初applewatchとiPhoneを同時に充電できる一体式モバイルバッテリー
折りたたみのLightningコネクター内蔵
最大３A出力で急速充電に対応できます
最大3台デバイスに同時に充電できます





500円OFFクーポン+P5倍



昇進型 20Wアダプター付属 RORRY 4in1 ワイヤレス充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-06-bk-jp/)



【セール特価(税込)：5,680円】



3台同時充電・より安定したステーション


磁気吸着・最大15W


分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利





P20倍！



ランキング6冠受賞 Qi2 KINIVA magsafe対応 ワイヤレス充電器 Apple Watch 充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/jp57-wxcwh-02/)



【セール特価(税込)：2,999円】 545ポイント



3in1 ワイヤレス充電器・2台同時充電


最大15W急速充電・安全


マグネット式・magsafe対応


折りたたみ式・スタンド機能付き





マラソン限定P20倍 急速アダプタープレゼント



RORRY Magsafe モバイルバッテリー 10000mah(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-07/)



【セール特価(税込)：4,999円】



magsafe充電対応 15W急速


電源ボタン付き、電気の無駄遣いを削減


1年保証＆安全機能





A7 30WのACアダプター付 QI2公式認証ワイヤレス充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wc-06/)



【セール特価(税込)：4,999円】　



最新世代の規格qi2・15Wワイヤレス充電


4IN1ワイヤレス充電ステーション・角度調整可


コンパクトなサイズ・折りたたみ式携帯便利


放熱専用穴付・超低温充電保証


30WのACアダプター付・１年メーカー保証





最安挑戦 appleユーザー必見



RORRY Apple Watch 充電器 2in1 磁気充電器 USB-A&Type-C 両用端子(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/jp16-gm-awcharger-wh/)



【セール特価(税込)：1,099円】 100ポイント



コードレス設計・USB-AとType-C両用端子付き


万全な熱対策・安全性高い


コンパクト・持ち運びに最適





【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-11/)



【セール特価(税込)：4,999円】



15Ｗ Qi2で2倍速い充電


パススルー充電対応qi2 充電器


高品質バッテリー内蔵・PSE認証済






マラソン限定最大6000円OFF



究極の充電器 45W RORRY 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー （M4 M5）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-09-gy-jp/)



【セール特価(税込)：11,999円~15,999円】　



10000mah大容量且つ薄い


45Wの驚異的な充電能力


充電スタンドとしては優秀


高級感漂うシックな充電器


幅広い互換性・安全充電対策





その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。


株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/


Email：marketing@rorry.com


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/


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