最大50％OFF＆ポイント最大10倍！RORRY、お買い物マラソン×ポイントアップ祭で期間限定セール開催中！
実施期間：2025年7月4日（金）20:00 ～ 7月11日（金）01:59
実施内容：楽天市場の公式店舗にて全商品ポイント5倍を付与。さらに一部商品は最大10倍ポイント＆最大50％OFFの限定セールも同時開催中！
対象店舗：RORRY 楽天公式ショップ(https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/)
【注目商品一例】
先着100名限定！500円OFF
軽量&小型 SNSに話題沸騰 4台同時充電 2本ケーブル内蔵 モバイルバッテリー（D2-5000）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/c-phce-mb-02/)
【セール特価(税込)：3,599円~4,499円】
2本ケーブル内蔵 & 4台同時充電可能
ユニークなデザイン&カラビナ付き
PSE認証&一年保証
LINE友達追加して500円OFF
RORRY apple watch モバイルバッテリー 超小型 完全コードレス（D5）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-04/)
【セール特価(税込)：3,299円】 210ポイント（1倍+6倍UP）
小型なのに5000mAh大容量があります！
業界初applewatchとiPhoneを同時に充電できる一体式モバイルバッテリー
折りたたみのLightningコネクター内蔵
最大３A出力で急速充電に対応できます
最大3台デバイスに同時に充電できます
500円OFFクーポン+P5倍
昇進型 20Wアダプター付属 RORRY 4in1 ワイヤレス充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-06-bk-jp/)
【セール特価(税込)：5,680円】
3台同時充電・より安定したステーション
磁気吸着・最大15W
分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利
P20倍！
ランキング6冠受賞 Qi2 KINIVA magsafe対応 ワイヤレス充電器 Apple Watch 充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/jp57-wxcwh-02/)
【セール特価(税込)：2,999円】 545ポイント
3in1 ワイヤレス充電器・2台同時充電
最大15W急速充電・安全
マグネット式・magsafe対応
折りたたみ式・スタンド機能付き
マラソン限定P20倍 急速アダプタープレゼント
RORRY Magsafe モバイルバッテリー 10000mah(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-07/)
【セール特価(税込)：4,999円】
magsafe充電対応 15W急速
電源ボタン付き、電気の無駄遣いを削減
1年保証＆安全機能
A7 30WのACアダプター付 QI2公式認証ワイヤレス充電器(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wc-06/)
【セール特価(税込)：4,999円】
最新世代の規格qi2・15Wワイヤレス充電
4IN1ワイヤレス充電ステーション・角度調整可
コンパクトなサイズ・折りたたみ式携帯便利
放熱専用穴付・超低温充電保証
30WのACアダプター付・１年メーカー保証
最安挑戦 appleユーザー必見
RORRY Apple Watch 充電器 2in1 磁気充電器 USB-A&Type-C 両用端子(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/jp16-gm-awcharger-wh/)
【セール特価(税込)：1,099円】 100ポイント
コードレス設計・USB-AとType-C両用端子付き
万全な熱対策・安全性高い
コンパクト・持ち運びに最適
【自信作 Qi2公式認証・15W急速充電】RORRY モバイルバッテリー 10000mAh(QI2）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-11/)
【セール特価(税込)：4,999円】
15Ｗ Qi2で2倍速い充電
パススルー充電対応qi2 充電器
高品質バッテリー内蔵・PSE認証済
マラソン限定最大6000円OFF
究極の充電器 45W RORRY 4in1 magsafe対応 モバイルバッテリー （M4 M5）(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-wcmb-09-gy-jp/)
【セール特価(税込)：11,999円~15,999円】
10000mah大容量且つ薄い
45Wの驚異的な充電能力
充電スタンドとしては優秀
高級感漂うシックな充電器
幅広い互換性・安全充電対策
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
株式会社RORRY 公式ホームページ：https://rorryjapan.com/
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楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
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