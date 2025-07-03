9mm Parabellum Bullet、7月25日(金)に2025年第一弾新曲「踊る星屑」配信決定！
9mm Parabellum Bulletが、7月25日(金)に2025年の新曲第一弾となる「踊る星屑」を配信することが発表された。この曲は、7月23日(水)にLIQUIDROOMとダブルネームで開催される周年ライブ“9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live「21Years,21Bullets」”のチケット付属CDに収録される新曲であり、このライブに来場した方が世界最速で聴ける楽曲となる。あわせて、河島遼太郎が手掛けたジャケットも公開。シルバーを基調にらせん状に煌めく光で楽曲を表現した作品だ。熱くなるであろう今年の夏を彩る9mm流スカチューンを楽しみに待っていて欲しい。
そして、7月23日(水)に9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live「21Years,21Bullets」の開催を記念して『「21Years,21Bullets」リードトラック20曲予想プレイリスト』企画を発表した。恵比寿LIQUIDROOMと9mm Parabellum Bulletとのダブルネームで行われる周年ライブとなり“リードトラック＋チケット付属CDに収録される新曲「踊る星屑」の21曲を演奏”という激熱必至なライブのセットリスト20曲を予想して特設サイトに応募、演奏曲、曲順、全て正解の「コンプリート賞」、演奏曲が10曲正解の「ハーフ賞」、「参加賞」を用意。是非、考え抜いたあなたのセットリストを応募して欲しい！
リリース
Digital Single
踊る星屑
7月25日(金)主要サイトにて配信開始
『「21Years, 21Bullets」リードトラック20曲セットリスト予想プレイリスト』を募集！
・応募に関する詳細は以下の特設サイトをご覧ください
https://columbia.jp/9mm/21pl
カオスの百年～Never Ending Tour 2025～
11/15(土) [埼玉] HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3
11/16(日) [埼玉] HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1
11/24(月・祝) [新潟] 新潟NEXS
11/29(土) [神奈川] 横浜BAY HALL
12/7(日) [山梨] 甲府CONVICTION
12/13(土) [石川] 金沢EIGHT HALL
12/14(日) [長野] 長野CLUB JUNK BOX
LIVE
9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live 『21Years, 21Bullets』
7/23(水) 恵比寿LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット料金 \7,300（CD付)
9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025
9/9(火) [東京] Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
チケット料金 \6,300
9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』
10/25(土),26(日) 新宿FACE
・10/25(土) ※9mm MOBILE会員限定公演！
OPEN 16:15 / START 17:00
・10/26(日)
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
EVENT LIVE
8/9(土)
[大阪] なんばHatch
「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」
※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。
ゲストミュージシャン
江口雄也(BLUE ENCOUNT)
爲川裕也(folca)
東出真緒(BIGMAMA)
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://funky802.com/high/
8/15(金)
[北海道] 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://rsr.wess.co.jp/
8/22(金)
[東京] 赤羽ReNY alpha
赤羽ReNY alpha 6th anniversary EXTRA SPECIAL 2MAN SHOW
9mm Parabellum Bullet × アーバンギャルド
8/30(土)
[福井] 六呂師高原
六呂師 Starry Music Festival 2025
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://starrymusic.camp/
9/6(土)
[山形] グリーンバレー神室 特設会場
神室音楽祭2025
イベントオフィシャルXをご確認ください。
https://x.com/kamuonfes
9/13(土)
[群馬］ 水上高原リゾート200
New Acoustic Camp 2025
※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]”としての出演となります。
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://www.newacousticcamp.com/
10/18(土)
[東京] 渋谷CLUB QUATTRO
LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」
11/1(土)
[兵庫] GLION ARENA KOBE
アルカラ主催「ネコフェス2025」
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。
https://nekofes.net/
11/8(土),9(日)
[千葉] 幕張メッセ
「LUNATIC FEST.2025」
・出演日は後日発表。
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。
https://lunaticfest2025.com/
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP： https://9mm.jp/