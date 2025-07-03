9mm Parabellum Bullet、7月25日(金)に2025年第一弾新曲「踊る星屑」配信決定！

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日本コロムビア株式会社


9mm Parabellum Bulletが、7月25日(金)に2025年の新曲第一弾となる「踊る星屑」を配信することが発表された。この曲は、7月23日(水)にLIQUIDROOMとダブルネームで開催される周年ライブ“9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live「21Years,21Bullets」”のチケット付属CDに収録される新曲であり、このライブに来場した方が世界最速で聴ける楽曲となる。あわせて、河島遼太郎が手掛けたジャケットも公開。シルバーを基調にらせん状に煌めく光で楽曲を表現した作品だ。熱くなるであろう今年の夏を彩る9mm流スカチューンを楽しみに待っていて欲しい。


そして、7月23日(水)に9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live「21Years,21Bullets」の開催を記念して『「21Years,21Bullets」リードトラック20曲予想プレイリスト』企画を発表した。恵比寿LIQUIDROOMと9mm Parabellum Bulletとのダブルネームで行われる周年ライブとなり“リードトラック＋チケット付属CDに収録される新曲「踊る星屑」の21曲を演奏”という激熱必至なライブのセットリスト20曲を予想して特設サイトに応募、演奏曲、曲順、全て正解の「コンプリート賞」、演奏曲が10曲正解の「ハーフ賞」、「参加賞」を用意。是非、考え抜いたあなたのセットリストを応募して欲しい！



リリース


Digital Single


踊る星屑







7月25日(金)主要サイトにて配信開始



『「21Years, 21Bullets」リードトラック20曲セットリスト予想プレイリスト』を募集！


・応募に関する詳細は以下の特設サイトをご覧ください


https://columbia.jp/9mm/21pl



カオスの百年～Never Ending Tour 2025～


11/15(土) [埼玉] HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3


11/16(日) [埼玉] HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1


11/24(月・祝) [新潟] 新潟NEXS


11/29(土) [神奈川] 横浜BAY HALL


12/7(日) [山梨] 甲府CONVICTION


12/13(土) [石川] 金沢EIGHT HALL


12/14(日) [長野] 長野CLUB JUNK BOX



LIVE


9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live 『21Years, 21Bullets』


7/23(水) 恵比寿LIQUIDROOM


OPEN 18:00 / START 19:00


チケット料金　\7,300（CD付)



9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025


9/9(火)　[東京] Zepp Shinjuku


OPEN18:00 / START19:00


チケット料金　\6,300



9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』


10/25(土),26(日) 新宿FACE


・10/25(土) ※9mm MOBILE会員限定公演！


OPEN 16:15 / START 17:00


・10/26(日)


OPEN 15:15 / START 16:00


チケット料金 \6,500



EVENT LIVE


8/9(土)


[大阪] なんばHatch


「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」


※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。



ゲストミュージシャン


江口雄也(BLUE ENCOUNT)


爲川裕也(folca)


東出真緒(BIGMAMA)



詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://funky802.com/high/



8/15(金)


[北海道] 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ


RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://rsr.wess.co.jp/



8/22(金)


[東京] 赤羽ReNY alpha


赤羽ReNY alpha 6th anniversary EXTRA SPECIAL 2MAN SHOW


9mm Parabellum Bullet × アーバンギャルド



8/30(土)


[福井] 六呂師高原


六呂師 Starry Music Festival 2025


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://starrymusic.camp/



9/6(土)


[山形] グリーンバレー神室 特設会場


神室音楽祭2025


イベントオフィシャルXをご確認ください。


https://x.com/kamuonfes



9/13(土)


[群馬］ 水上高原リゾート200


New Acoustic Camp 2025


※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]”としての出演となります。


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://www.newacousticcamp.com/



10/18(土)


[東京] 渋谷CLUB QUATTRO


LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」



11/1(土)


[兵庫] GLION ARENA KOBE


アルカラ主催「ネコフェス2025」


詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。


https://nekofes.net/



11/8(土),9(日)


[千葉] 幕張メッセ


「LUNATIC FEST.2025」


・出演日は後日発表。


詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。


https://lunaticfest2025.com/



9mm Parabellum BulletオフィシャルHP： https://9mm.jp/