＜News＞2025年7月3日『EGGコンソール フレイ PC-9801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社D4エンタープライズ

2025年7月3日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第60弾タイトルである「フレイ PC-9801」のリリースを開始しました。

『Xak』シリーズの人気キャラクター「フレイ」が大活躍!

コミカルタッチなストーリーのアクションRPGです。

【基本情報】

タイトル : EGGコンソール フレイ PC-9801

ジャンル : アクション・ロールプレイングゲーム

メーカー : マイクロキャビン

オリジナル版発売年:1991年

配信サイトURL : https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000099421.html

紹介動画URL : https://youtu.be/3nYDlHRTC64

発 売 日 : 2025年7月3日

価 格 : 980円(税込)(日本)

配信地域 :日本、北米、欧州、豪州

権利表記 :

Copyright (C) MICROCABIN INC. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.





【『フレイ』について】

本作は1991年にマイクロキャビンから発売されたアクションRPGで、同社の『サーク』で人気となったフレイを主人公としたスピンオフ作品です。シリアスなサーク本編とは異なり、明るく楽しい冒険が楽しめる点が特徴となっています。



ゲームはトップビューのアクションRPGで、街は縦横無尽に動き回れますが、冒険シーンでは上方向のみのスクロールとなり、溜め攻撃やジャンプを駆使して突き進むものになっています。



ちなみに冒険シーンは上方向のみのスクロールとなりますが、これはシューティングゲームのように強制スクロールではなく、移動した分だけ上にスクロールするという仕組みとなっているので、マイペースなプレイが楽しめることでしょう。



※シーンセレクト機能はございません。

【『EGGコンソール フレイ PC-9801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

