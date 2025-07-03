一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】ユニフォーム販売
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。
最終メンバーが発表され、ユニフォームデザインと選手背番号も決定し、本日よりユニフォーム販売を開始いたします。
※購入していただいた背番号の選手個人へ、売上の一部が還元されます
ユニフォーム販売をはじめ、集まった資金はソサイチ日本代表チームの遠征活動資金、選手負担軽減へ活用させていただきます。
【ユニフォームへの名前入れ企画(https://j-society.com/japan-football7/?p=1293)】や【クラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)】も合わせてご覧いただき、ソサイチ日本代表への応援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。
ソサイチ日本代表2025ユニフォーム販売【7/22〆切】
販売サイトはこちら→ソサイチ日本代表2025｜ユニフォーム販売(https://ec.tsuku2.jp/items/62652104030212-0001)
・カラー展開：FP1st：Navy｜FP2nd：Red｜GK1st：White｜FP2nd：LightGreen
・サイズ展開：150、160、S、M、L、XL、３L、４L
・7/22までにご購入の方は、世界大会に間に合うように発送いたします（8月14日頃発送予定）
・7/23以降の販売は現時点未定です。この機会をお見逃しなく…！
・購入していただいた背番号の選手個人へ、売上の一部が還元されます
集まった資金はソサイチ日本代表チームの遠征活動資金、選手負担軽減へ活用させていただきます。
ソサイチ日本代表への応援、ご支援のほど、何卒よろしくお願いいたします。
【ユニフォームに込められた想い】
日本の伝統的な和柄模様のひとつである“矢絣”（やがすり）
矢絣（やがすり）は、矢羽根や破魔矢をモチーフにした日本の伝統的な柄で、着物や袴などに用いられることが多い。
矢がまっすぐ進む様子から、「幸福を射止める」「目標を達成する」といった縁起の良い意味が込められており、目標達成や成功を象徴する柄とされている。
ソサイチ日本代表の「成功」と「目標達成」へ向けて、“矢絣”を見に纏い闘います。
クラウドファンディング【9/7〆切】
ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)
“ユニフォーム名前入れ企画”【7/11〆切】
“名物”となりつつ「ユニフォーム名入れ」、貴方の名前がユニフォームに刻まれます
【ゴールドサポーター5,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/05425320250118)
【シルバーサポーター3,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/61002274120508)
【ライト応援プラン1,000】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/22120652650200)
ソサイチ日本代表2025
【GK】
成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA
深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24
【FP】
伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO
横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA
森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY
上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA
阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO
箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA
中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N
田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA
荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO
圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン
氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO
佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA
濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA
縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/