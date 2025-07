日本最大級のピッチイベント「IVS2025 LAUNCHPAD」“溶湯鍛造法”で未知なる素材を作ることができるアドバンスコンポジット株式会社がスタートアップ京都国際賞を受賞＃IVS2025

株式会社Headline Japan

IVS KYOTO実行委員会(株式会社Headline Japan、京都府、京都市)は、「IVS2025」内で次世代の起業家の登竜門ともいわれるピッチイベント「IVS2025 LAUNCHPAD」を7月3日(木)に開催いたしました。350社以上(うち海外企業およそ15%)の応募から選ばれた15社の決勝登壇者の中でスタートアップ京都国際賞(優勝)を手にしたのはアドバンスコンポジット株式会社です。

IVS LAUNCHPADは、その名前が意味するとおり「まだ世に出ていないアーリーステージのスタートアップの飛躍を支える発射台になりたい」という思いで立ち上がった、歴史・規模ともに国内最大級のピッチイベントです。また、過去登壇企業の多くが急成長を遂げていることから「スタートアップの登竜門」とも呼ばれるようになっています。

今年の舞台は、世界からも人気が高く歴史のある京都。受賞特典として優勝者には最大1,000万円を交付する、世界との競争で勝ち抜くスタートアップを集中支援するアワード「スタートアップ京都国際賞」を今年も授与しました。

また、今年は漫画家の三田紀房先生にIVS LAUNCHPADに特別審査員としてご参加いただき、先生が選んだ1社を題材にマンガ『インベスターZ』のスピンオフマンガを特別に描き下ろしていただくことが決定しました。「インベスターZ賞」を受賞した企業の事業や登壇者が作中に登場します。

今回は海外を含め350社以上(海外比率およそ15%)の応募があり、その中から予選を勝ち抜いた計15社の決勝進出者が、自社プロダクトと熱い思いを6分間のプレゼンテーションにて発表しました。

審査員からは、「AIの活用が当たり前になった今、『AIと何を掛け合わせるか』という応用力が問われる中、各社が独創的な事業を披露してくれました。特に、社会課題の解決を目指すエモーショナルなプレゼンテーションが多く、未来への期待を強く感じました」「まるで一本の映画を見ているかのように圧倒される時間でした。日本のスタートアップが、技術力だけでなく表現力においても新たなステージに来たと感じます」などのコメントが挙がりました。

優勝したのは、アドバンスコンポジット株式会社の「AKIYOSHI氏」。決勝の舞台には顔を明かさず話すプレゼンスタイルで登場。素材の重さを測るための「測り」を用いた演出や、観客を巻き込んだ二択クイズを実施。初見で理解するには難しい技術の奥深さと、人を惹きつける面白さを見事に融合させたステージは会場を大いに沸かせ、多くの観客を魅了しました。

アドバンスコンポジット株式会社 AKIYOSHI氏のコメント

この度は、歴史と権威ある「IVS LAUNCHPAD」におきまして、大変名誉ある「スタートアップ京都国際賞」をいただき、とても嬉しいです!ありがとうございます。

今年はどの企業もレベルが非常に高く、まさに混戦だったと感じております。その中で優勝できたことを大変光栄に思うと同時に、共に登壇した素晴らしいファイナリストの皆様にも、ぜひご注目いただきたく思います。

私たちが取り組む「ものづくり」、特に「素材」という分野は、日本が世界に誇るべき領域です。しかしながら、その技術の奥深さや価値をご理解いただくことの難しさも感じておりました。この受賞を機に、私たちの技術の可能性、そして「地方の小さな工場からでも世界を目指せる」ということを証明できたのであれば、これほど嬉しいことはありません。

今回の受賞はゴールではなく、ユニコーンやデカコーンの先にある、さらに大きな目標への新たなスタートです。日本のものづくりの力を世界に示すべく、これからも技術を突き詰めてまいりますので、皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

優勝企業

・アドバンスコンポジット株式会社

未知なる素材を作りたい放題!!「溶湯鍛造法」

https://advance-composite.co.jp/(https://advance-composite.co.jp/)

AKIYOSHI氏

2位企業

・株式会社天地人

宇宙の衛星データを使って、地球の水道水を守るサービス「宇宙水道局」

https://tenchijin.co.jp/(https://tenchijin.co.jp/)

櫻庭 康人氏

3位企業

・株式会社Creator's X

AI活用×経営革新!M&Aで次世代アニメ制作を共創する「Creator's X」

https://creatorsx.jp/(https://creatorsx.jp/)

藤原 俊輔氏



4位企業

・株式会社スナックテクノロジーズ

2兆円超の巨大レガシー産業”スナック”をDXで変革する「スナテク」

https://snatech.jp(https://snatech.jp)

関谷 有三氏

5位企業

株式会社CoLab

フィジカルAIによるロボット動作生成で組立工場を自動化し、少子化問題とグローバルサプライチェーンの課題を解決する「CoLab」

https://colab.co.jp/(https://colab.co.jp/)

川畑 晋治氏

オーディエンス賞

・株式会社スナックテクノロジーズ

2兆円超の巨大レガシー産業”スナック”をDXで変革する「スナテク」

https://snatech.jp(https://snatech.jp)

関谷 有三氏

インベスターZ賞

・合同会社CGOドットコム

ギャルマインドが会議を変える。ギャルマインドが発想を変える。「ギャル式ブレスト(R)︎」

https://cgo-gal.com/(https://cgo-gal.com/)

バブリー 氏

「IVS2025 LAUNCHPAD」 決勝進出者 ※敬称略・登壇者順

「IVS2025 LAUNCHPAD」には、350社以上 (うち海外企業およそ15%)の応募がありました。その中から決勝登壇者に選出された15社をご紹介します。

・アドバンスコンポジット株式会社

未知なる素材を作りたい放題!!「溶湯鍛造法」

https://advance-composite.co.jp/

AKIYOSHI

・Avete株式会社

The next-gen construction technology platform for Safety, Speed and Savings "avete ai"

https://avete.ai/

Uttam Dwivedi

・株式会社カーボンフライ

素材で地上と宇宙をつなぐ、カーボンナノチューブ量産機「Caltema」

https://carbonfly.co.jp/

木村 貴幸

・株式会社Creator's X

AI活用×経営革新!M&Aで次世代アニメ制作を共創する「Creator's X」

https://creatorsx.jp/

藤原 俊輔

・株式会社CoLab

フィジカルAIによるロボット動作生成で組立工場を自動化し、少子化問題とグローバルサプライチェーンの課題を解決する「CoLab」

https://colab.co.jp/

川畑 晋治

・株式会社JOYCLE

ごみを"運ばず、燃やさず、資源化する"小型IoTアップサイクルインフラで資源と喜びが循環する社会を創造する「JOYCLE」

https://joycle.net/

小柳 裕太郎

・株式会社スナックテクノロジーズ

2兆円超の巨大レガシー産業”スナック”をDXで変革する「スナテク」

https://snatech.jp

関谷 有三

・株式会社天地人

宇宙の衛星データを使って、地球の水道水を守るサービス「宇宙水道局」

https://tenchijin.co.jp/

櫻庭 康人

・株式会社Wunderbar

AI×データを活用したIPマーケティングプラットフォーム「Skettt(スケット)」

https://wunderbar.co.jp/

長尾 慶人

・株式会社Bocek

生成AIアプリプラットフォーム「Taskhub」

https://bocek.co.jp/

沖村 昂志

・合同会社CGOドットコム

ギャルマインドが会議を変える。ギャルマインドが発想を変える。「ギャル式ブレスト(R)︎」

https://cgo-gal.com/

バブリー

・ZORI, Inc.

"隙のない"交渉力と意思決定の向上をサポート!調達部門のためのAI搭載メモリーレイヤー「ZORI」

https://www.zori.io

小寺 美里

・匠技研工業株式会社

匠の力を拡張する。工場経営DXシステム「匠フォース」

https://takumi-giken.co.jp/

前田 将太

・Dentscape

AI dental CAD that designs custom teeth, cutting lab work from a full day to just 10 minutes, "Dentscape"

https://dentscape.ai/

周 正剛

・ハチドリソーラー株式会社

太陽とテクノロジーの力でエネルギー革命を起こす「ハチドリソーラー」

https://hachidori-denryoku.jp/solar/

池田 将太

IVS2025 LAUNCHPAD 審査員

- 相川 真太郎 氏(Shintaro Aikawa)/ GREE Ventures- 阿部 東洋 氏(Toyo Abe)/ 大和証券- 安藤 奨馬 氏(Shoma Ando)/ TRUST SMITH & CAPITAL- 小澤 隆生 氏( Taka o Ozawa)/ Boost Capital- 十河 宏輔 氏(Kosuke Sogo)/ Anymind- 高宮 慎一 氏(Shinichi Taka miya)/ グロービス・キャピタル・パートナーズ- 千葉 功太郎 氏(Kotaro Chiba)/ 千葉道場- 秦 由佳 氏(Yuka Hata)/ 産業革新 投資 機構(JIC)- 福山 太郎 氏(Taro Fukuyama)/ エンジェル 投資 - 堀江 裕介 氏(Yusuke Horie)/ dely- キャシー 松井 氏(Cathy Matsui)/ MPower Partners- 八木 信宏 氏(Nobuhiro Yagi)/ 京都大学・京都大学イノベーションキャピタル- Chiamin Lai 氏 / ファーストライト・キャピタル

スポンサー

LAUNCHPAD SEED 2025 Powered by 東急不動産株式会社

【開催概要】

・開催日:

2025年11月26日(水)

・会場:

東京ポートシティ竹芝 ポートホール

・参加人数:

約200~300名を想定

・応募フォーム:

https://forms.gle/SF6FmqUg9jgnfJwo7

・募集期限

2025年9月下旬ごろ

・前回のプレスリリースはこちら:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000059319.html

・公式サイト:

https://www.ivs.events/ja/launchpadseed2025

IVS2025 の概要

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。

2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創します。7月5日(土)には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張します。

京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に“Reshape(再構築)“しましょう。

正式名称:IVS2025

日程

メインイベント:2025年7月2日(水)~4日(金)

IVS Youth:2025年7月5日(土)

場所:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

主催:IVS KYOTO実行委員会 (Headline Japan / 京都府 / 京都市)

公式サイト:https://www.ivs.events/

公式SNS:https://x.com/IVS_Official

IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japanが、京都府、京都市とともに設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。

<構成団体>

株式会社Headline Japan・IVC、京都府、京都市