本田ロアロ氏 描き下ろしイラストを1/7スケールでフィギュア化！

株式会社デザインココ

株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『初音ミク キョンシーVer. 1/7スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2025年7月4日(金)より開始いたします。

予約締切は2025年9月18日(木)となります。

大人気イラストレーター・本田ロアロ氏の描き下ろしイラスト「初音ミク キョンシーVer.」が1/7スケールフィギュアとなって登場!

うらめしそうに垂れた両手と、ぴんと伸びた足がキョンシーらしい独特のポーズを表現しつつ、どこか愛らしさを感じさせます。

左頬をぷくっと膨らませた不満げな表情は、見る人の心をくすぐる絶妙な可愛さです。



袖口の繊細なフリルや、毛流れまで丁寧に造形された三つ編みなど、細部にまでこだわって造形しました。

透き通るような白い肌の質感、数珠の繊細な光沢感、そして緻密なグラデーションで表現した髪色は圧巻の仕上がりです。

また、イラストでは見えなかった背中の開いた衣装にもぜひご注目ください。



台座はひび割れた石畳と黒い柵が配され、ダークで幻想的な世界観を演出します。



妖しげでありながらもどこか可憐なキョンシーVer.の初音ミクをぜひあなたのお手元に。

- <商品概要>

[商品名]初音ミク キョンシーVer. 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2025年7月4日(金) ~ 2025年9月18日(木)

[発売日] 2026年10月(予定)

[価格] 22,000円(税別)/24,200円(税込)

[サイズ] 全高:約233mm(台座含む)

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO

[コピーライト表記] Art by 本田ロアロ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



- <初音ミクとは>

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができるソフトウェアおよびそのキャラクターです。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍話題となりました。キャラクターとしても注目を集め、今では”バーチャル・シンガー”としてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、その人気は世界に広がっています。

- <株式会社デザインココについて>

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

- <デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要>

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t



◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。