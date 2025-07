¡ÚOtonami / Wabunka½é¤Î¥È¥ì¥Ã¥­¥ó¥°¥×¥é¥ó¿·ÅÐ¾ì¡Û»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÎî»³¤Ç¡Èµ§¤ê¡É¤È¡È¼«Á³¡É¤Ë¤Õ¤ì¤ë1Day¥ê¥È¥êー¥È

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:飯倉 竜)が運営する、大人のための非日常体験予約サイト「Otonami(おとなみ)」およびインバウンド向けに日本の魅力を体験として世界に届ける「Wabunka(わぶんか)」は、東京都青梅市・御岳山を舞台とした1Dayリトリートプランを新たに開始いたします。

本プランは、東京山側DMC(東京都あきる野市、代表取締役:宮入 正陽)との連携により実現。自然・信仰・地域文化の要素を凝縮したトレッキング型体験として、Otonami/Wabunka両ブランド限定での初展開となります。

■オーバーツーリズムから、文化と共にある旅へ

訪日観光の再拡大が進むなか、観光地の混雑や地域文化の表層的な消費といった“オーバーツーリズム”の課題が注目されています。Wabunkaでは、こうした流れに対し「地域の文化の営みに寄り添いながら、その本質にふれる体験」を大切にしています。

御岳山で展開する本プランでは、武蔵御嶽神社と共に信仰を支えてきた御師(おし)の文化、代々受け継がれる宿坊の暮らしや食、地元の竹を用いた器で味わうひとときなど、自然と共に続いてきた生活の知恵や祈りの風景に触れることができます。それは、観光地を“訪れる”のではなく、地域に受け継がれてきた営みに一歩ふみ入り、心静かに向き合う時間でもあります。

Otonamiでは“日常からの上質なリトリート”として、Wabunkaでは“日本文化の本質に触れる旅”として、それぞれの視点から、土地のあり方に寄り添う体験をお届けします。

■信仰と自然が息づく、御岳山を舞台に

東京から約1時間半、標高929mの御岳山は「山に神が宿る」という山岳信仰・修験道の聖地。紀元前91年創建と伝わる武蔵御嶽神社は、社殿から都心を見下ろすことができ、「天空の神社」とも称されています。

本プランでは、神社での参拝や御師の宿坊での昼食、苔むす渓谷「ロックガーデン」でのハイキングを通じて、都市では得られない精神性と静けさにふれる1日をご体験いただけます。

コースの中腹にある休憩所では、桑の葉茶とお茶菓子でティータイム■OtonamiとWabunka、それぞれの視点で楽しむ限定コース設計

本体験は、国内外の異なるニーズに応じて、OtonamiとWabunkaそれぞれのブランド視点から展開しています。

Otonamiでは、日常から離れた静かな時間を求める大人に向けて、正式参拝・御師の宿坊での昼食・ロックガーデンのハイキングがセットになった1Dayプランをご用意。自然と信仰にふれることで、心身のリズムをととのえるリトリート体験をお届けします。

一方、Wabunkaでは、日本文化に深い関心を持つ海外からの旅行者に向けて、2つの選択肢をご用意。神職による正式参拝を中心に祈りの文化にふれる「文化コース」、または奥の院を目指す本格的な山岳トレッキングを含む「修験道コース」からお選びいただけます。いずれも御岳山に息づく精神性を深く体感できる構成です。

すべてのコースで、東京山側DMCのガイドが同行し、自然・歴史・文化の背景を織り交ぜながら、学びある時間を丁寧にサポートします。

■日本でも唯一、現役の御師文化が息づく宿坊で味わう、文化としての食

昼食は、全国でも数少ない御師(おし)の宿坊が今も実際に営まれている、御岳山の御師集落にて。御師とは、神職として参拝者の案内や祈祷、宿泊を担ってきた存在であり、御岳山では現在も約30軒の宿坊が現役で信仰と暮らしを支えています。こうした“御師が宿坊を営みながら生活している集落”が現存しているのは、全国でも御岳山だけとされています。

各宿坊では、自家栽培の野菜や山菜を使った郷土料理がふるまわれ、料理の内容は季節や宿坊ごとの特色によってさまざまです。名物の「刺身こんにゃく」も提供されることがあり、その舌ざわりや風味は宿坊ごとに異なります。食事を通じて、御師の家ごとに受け継がれてきた信仰や暮らしの背景にふれることができるのも、この体験ならではの魅力です。

※ランチ会場の宿坊は開催日によって異なります■観光を超えた“祈りと対話”の体験を目指して

本プランは、単なる観光消費ではなく、自然・文化・人との静かな対話を通じて、心に深く残る体験を提供することを目指しています。神を宿す山として古くから人々の信仰を集めてきた御岳山で、祈りの文化、御師の言葉、苔むす渓谷の空気に触れる1日は、訪れる人それぞれにとっての「自分と向き合う時間」となるでしょう。

Otonamiでは“日常からの静かなリトリート”として、Wabunkaでは“日本文化の本質に触れる旅”として、それぞれの切り口で同じ価値を提供します。とりわけ、新緑から紅葉にかけての季節は、自然と心がもっとも深く響き合うタイミングです。静けさのなかで、自分自身の感覚が開かれていくような、そんな特別な旅をぜひご体験ください。

■Otonamiプランの詳細

関東屈指の霊山・御岳山で心と体がととのう1Dayリトリート

-天空の神社で正式参拝&ハイキング-

https://otonami.jp/experiences/mt-tokyo/(https://otonami.jp/experiences/mt-tokyo/)

■Wabunkaプランの詳細

A Day Trip From Tokyo to Sacred Mt. Mitake to Explore Nature and Spiritual Culture

https://wabunka-lux.jp/experiences/en_mt-tokyo/(https://wabunka-lux.jp/experiences/en_mt-tokyo/)

■東京山側DMC ご担当者さま コメント

こんにちは!東京山側DMCです。

都会の喧騒を抜け出して、たった1時間半で自然と信仰のエネルギーを感じる御岳山へ。ガイドと一緒に、ロックガーデンでのハイキングや、歴史的な神社での参拝、地域の宿坊で味わうおいしい郷土料理を楽しんで、心と体をリフレッシュしませんか?

東京山側DMCのガイドが、地域の秘密やストーリーをシェアしながら、深い体験へと導いてくれます。日帰りで気軽に、心のリセットを感じられる特別な1日をお楽しみください!

■東京山側DMCについて

東京山側DMCは、東京都あきる野を拠点に、東京近郊の自然や文化資源を活かした体験型ツーリズムを展開しています。地域に根ざした信仰や歴史、自然をテーマに、親子向け自然学習からインバウンド富裕層向けアドベンチャートラベルまで幅広い層に対応。教育・観光・テクノロジーを融合した仕組みづくりを通じて、観光を超えた“心に残る体験”と、持続可能な地域創生の実現を目指す先進的なDMC(デスティネーション・マネジメント・カンパニー)です。

■Otonamiについて

Otonamiは、大人のための非日常体験を提供する予約サイト。日本の本当に価値のある魅力を、ハイエンドな体験としてお届けします。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、上質な時間をお過ごしいただけます。

現在は関東・関西を中心に、約500件におよぶ感動体験プランを掲載しており、新たなエリアやジャンルのプランも随時追加中。特別プランや限定特典を会員メンバーに提供する「Otonami Salon」のほか、Otonami初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」も展開しています。

https://otonami.jp/

■Wabunkaについて

「Wabunka」は、欧米豪を中心とするインバウンド富裕層向けに非日常体験を提供するサービスです。日本の由緒ある寺社仏閣や老舗工房など、非日常的な空間での本格的な日本文化体験を厳選し、宿泊や移動とシームレスに組み合わせることで、唯一無二の旅をデザインします。顧客満足度は9.5/10を維持し、世界中から訪れる訪日観光客の方へ感動体験をお届けしています。

https://wabunka-lux.jp/

■J-CAT株式会社



所在地:東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

代表者:代表取締役CEO 飯倉 竜

事業内容:ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

URL:https://j-cat.co.jp/

■問い合わせ



▼メディアからのお問い合わせ

pr-info@j-cat.co.jp

▼Otonami / Wabunkaでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/b2b

(https://lp.otonami.jp/b2b)

▼協業をご検討の法人・企業さまからのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/corporate/inquiry

▼ホテル関係者さまからのお問い合わせ(専用フォーム)

https://forms.gle/NX8vwxJMaWKgWgqm9