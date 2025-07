「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」文化プログラム　全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGAの競技タイトルに関するお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ連合

全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は、11月22日(土)と23日(日)の2日間、プロシードアリーナHIKONEにて開催予定の「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、競技タイトルが決定したことをお知らせします。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表選手によって競われるeスポーツの全国大会です。2019年から、国民スポーツ大会(国民体育大会)の開催地での実施を続けてきており、ことしも「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会)」の文化プログラムとして認証を受けています。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、全国47都道府県の代表選手たちが、複数の競技種目・部門で競い合い、総合成績によってeスポーツ最強の都道府県を決めることが最大の特徴です。第7回目となる本大会では、「eFootball(TM)」、「パズドラ」、「ぷよぷよeスポーツ」の3種目が競技タイトルとして決定しました。

また、本大会を機に、滋賀県においてeスポーツを幅広く知っていただく取り組みとして、新たなeスポーツ競技種目のエキシビションマッチや、幅広い年齢層の方々にも気軽にご参加いただける体験会など、さまざまな併催イベントを企画しております。各種目の新情報や関連イベントなどについて、ご案内していきますので、ぜひご注目ください。

【大会概要】

名称: 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA

日程: 2025年11月22日(土)、23日(日)

会場: プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター)

競技タイトル: 「eFootball(TM)」、 「パズドラ」、 「ぷよぷよeスポーツ」

主催: 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA 実行委員会

(株式会社エフエム滋賀、びわ湖放送株式会社、一般社団法人滋賀県eスポーツ協会、一般社団法人日本eスポーツ連合)

◆全国都道府県対抗eスポーツ選手権について

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、都道府県代表チームが複数の競技・種目で競い合うeスポーツの全国大会です。2019年10月に「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初めて開催され、今年で7回目を迎えます。第1回大会は開催地である茨城県が、第2回(2020年/鹿児島)と第3回(2021年/三重)は大阪府が優勝しました。第4回以降の大会(2022年/栃木、2023年/鹿児島、2024年/佐賀)では、東京都が三連覇を果たしています。

◆「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」文化プログラム事業について

「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24 回全国障害者スポーツ大会)」両大会と併せて歴史や文化、自然など滋賀の魅力を文化プログラム事業として発信し、両大会の開催機運を盛り上げるものです。

<参考資料>

「eFootball(TM)」シリーズ

IPホルダー: 株式会社コナミデジタルエンタテインメント

プラットフォーム: PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, iOS, Android OS

権利表記: (C)Konami Digital Entertainment

「eFootball(TM)」シリーズは1995年に家庭用ゲーム「ウイニングイレブン」として誕生して以来、長年多くのお客様に支えられてきたサッカーゲームです。「第18回アジア競技大会ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション競技や、国スポ文化プログラムとして開催されている「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に2019年の茨城大会から7大会連続で採用されるなど、国内外で競技タイトルとして注目を集めています。2024年には、国際サッカー連盟(FIFA)とeスポーツの協業に関する契約を締結し、『eFootball(TM)』を競技タイトルとした「FIFAe World Cup 2024(TM)」が開催され、全世界1,400万人以上のプレーヤーが参加しました。また、プロサッカークラブと取組んでいる「eFootball(TM) Championship 2024 Club Event」の開催や、J1・J2の全40クラブが参加する「eJリーグ eFootball(TM)」を公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と共同開催するなど、eスポーツとリアルスポーツを組み合わせた取り組みも拡大しています。

「パズドラ」

IPホルダー: ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

プラットフォーム: iOS、 Android OS

権利表記: (C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

『パズドラ』は国内累計6,300万ダウンロードを超えるスマートフォン向けパズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめとするコンテンツの総称です。JeSU認定のeスポーツタイトルとしてプロ認定権利が与えられる大会や、プロ・アマチュアを問わず参加可能な賞金制大会を開催しています。プロゲーマーたちのハイレベルなバトルで観客を魅了し、eスポーツを盛り上げています。

「ぷよぷよeスポーツ」

IPホルダー: 株式会社セガ

プラットフォーム: Nintendo Switch(TM)

権利表記: (C)SEGA

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。

1991年に初代『ぷよぷよ』が発売され、落ちてくる同じ色の「ぷよ」を4つ以上くっつけて消すという単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに対戦形式を導入したゲーム性による戦略性が加わり、多くの人を魅了し老若男女を問わず幅広い層のファンを獲得しています。

近年では、公式大会「Puyo Puyo Global Ranking Series」として日本だけでなく世界各地域で多くのコミュニティ大会が開催されており、eスポーツシーンの競技種目として採用される機会が増え、新たな盛り上がりを見せています。