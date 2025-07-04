銀行保証付私募債の引受けについて（株式会社森岡造園）
株式会社中国銀行
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：株式会社森岡造園 第１回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年７月４日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：兵庫県神戸市西区押部谷町高和５３６-２
- 連 絡 先 ：０７８-９９４-０８９１
- 代 表 者 ：松下 隼人
- 業 種 ：造園業
- 資 本 金 ：３３百万円
- 売 上 高 ：４５７百万円（令和６年７月期）
- コメント ：当社は昭和４５年神戸市にて創業の造園業で、今期で５５期目になります。その間地元地域に支えられ、現在代表は３代目として運営いたしております。今後も地元地域の方々にとって身近なみどり空間を、より豊かな、居心地の良い、共存持続可能なものにするため努力研鑽してまいります。
当行は、７月４日（金）に、株式会社森岡造園の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：株式会社森岡造園 第１回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年７月４日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：定時償還（半年毎分割償還）
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：兵庫県神戸市西区押部谷町高和５３６-２
- 連 絡 先 ：０７８-９９４-０８９１
- 代 表 者 ：松下 隼人
- 業 種 ：造園業
- 資 本 金 ：３３百万円
- 売 上 高 ：４５７百万円（令和６年７月期）
- コメント ：当社は昭和４５年神戸市にて創業の造園業で、今期で５５期目になります。その間地元地域に支えられ、現在代表は３代目として運営いたしております。今後も地元地域の方々にとって身近なみどり空間を、より豊かな、居心地の良い、共存持続可能なものにするため努力研鑽してまいります。