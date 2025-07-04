「Esports World Cup 2025」にて『ソニックレーシング クロスワールド』『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』のエキシビションマッチが開催決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年7月7日（月）から8月24日（日）までサウジアラビア・リヤドのBoulevard Riyadh Cityで開催される世界最大級のeスポーツイベント「Esports World Cup 2025」にて、『ソニックレーシング クロスワールド』および『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）』のエキシビションマッチを開催することをお知らせいたします。

Boulevard Riyadh Cityでは『ソニックレーシング クロスワールド』とeスポーツとモータースポーツが楽しめる施設「The Jameel Motorsport Park」とのコラボレーションや、世界最大級4mのソニック大型スタチューが登場するなど、ゲームの世界をリアルに体験できる多彩な企画も展開予定です。「Esports World Cup 2025」にご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

■「The Jameel Motorsport Park」でのコラボレーションイベント

『ソニックレーシング クロスワールド』と「The Jameel Motorsport Park」のコラボレーションイベントを期間限定で実施します。

期間中は、『ソニックレーシング クロスワールド』のラッピングが施されたカートやコース、ヘルメットが登場します。ソニックの世界観をリアルに体感できる特別なレーシング体験をお楽しみください。

実施期間

2025年7月7日（月）～8月24日（日）

実施場所

The Jameel Motorsport Park （Boulevard Riyadh City内）

・カートラッピング

・ヘルメットラッピング

▲ソニック

▲ナックルズ

▲ジェット

▲シャドウ

※企画内容および実施時間は予告なく変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

■エキシビションマッチ

・Sonic Racing: CrossWorlds SHOW MATCH at EWC 25

実施期間

2025年8月5日（火）20:00～24:00 現地時間

実施場所

Boulevard Riyadh City Gaming Hall

・Virtua Fighter 5 R.E.V.O. SHOW MATCH at EWC 25

実施日時

2025年8月13日（水）20:00～24:00 現地時間

実施場所

Boulevard Riyadh City Gaming Hall

※企画内容や期間は予告なく変更になる場合がございます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

2025年9月25日（木）発売予定

※PC(Steam、Epic Games Store)版は9月26日（金）発売予定

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）

対応機種：PC（Steam）/ PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

PC（Steam）配信中（2025年1月28日（火）配信）

PlayStation(R)5 未定

Xbox Series X|S 未定

Nintendo Switch(TM) 2 未定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）

DLC「龍が如く」シリーズコラボパック：1,100円（税込）

DLCレジェンダリーパック：1,100円（税込）

DLC「鉄拳7」コラボパック：1,100円（税込）

※PS5(R)版、Xbox Series X|S版、Nintendo Switch 2版の価格は未定

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です