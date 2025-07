Ado、初ベストアルバム『Adoのベストアドバム』完全生産限定アナログレコード 予約受付中

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Adoの初となるベストアルバム『Adoのベストアドバム』のアナログレコードを完全生産限定で7月30日(水)に発売します。現在予約受付中です。

2020年10月「うっせぇわ」でメジャーデビュー、今年で5周年イヤーに突入した22歳の歌い手Ado。初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』のアナログレコードを完全生産限定で発売します。

『Adoのベストアドバム vol.1』『Adoのベストアドバム vol.2』からなるアナログレコードは、CDに収録されている全40曲をそれぞれ20曲ずつ2枚組で収録。vol.1には、デビュー曲「うっせぇわ」をはじめ、「唱」や「新時代」、新曲「ロックスター」などが。vol.2には、「踊」や「私は最強」、新曲「わたしに花束」、初音ミクとの夢のコラボレーション曲「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」などが収録されています。ジャケット写真は、今作のためにAdoのイメージディレクターを務めるORIHARAが新たに書き下ろしました。

【Ado】うっせぇわ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Qp3b-RXtz4w ]

【Ado】ロックスター

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hRJpiCZlLX8 ]

Ado『Adoのベストアドバム vol.1』『Adoのベストアドバム vol.2』

2025年7月30日(水) 発売

予約リンク:

日本

https://ado.lnk.to/bestadobumlp/

海外(US)

https://ado.lnk.to/bestadobumlp/lang/us

【商品概要】

アナログ

●仕様:2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3

価格:6,200円(税込)

品番:TYJT-59012/3

『Adoのベストアドバム vol.1』

収録曲(全20曲)

SIDE A

うっせぇわ(詞曲・編曲:syudou)

阿修羅ちゃん(詞曲・編曲:Neru)

夜のピエロ(詞曲・編曲:biz)

クラクラ(作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)

ショコラカタブラ(作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)

SIDE B

unravel(作詞・作曲:TK)

私は最強(楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)

ウタカタララバイ(楽曲提供:FAKE TYPE.)

マザーランド(詞曲・編曲:煮ル果実)

向日葵(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)

SIDE C

新時代(楽曲提供:中田ヤスタカ)

ギラギラ(詞曲・編曲:てにをは)

ルル(詞曲・編曲:MARETU)

Episode X(作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)

FREEDOM(詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

SIDE D

ロックスター(詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

唱(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))

いばら(詞曲・編曲:Vaundy)

Value(詞曲・編曲:ポリスピカデリー)

心という名の不可解(作詞作編曲:まふまふ)

アナログ

●仕様:2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3

価格:6,200円(税込)

品番:TYJT-59014/5

『Adoのベストアドバム vol.2』

収録曲(全20曲)

SIDE A

初夏(作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)

Hello Signals(詞曲・編曲:伊根)

逆光(楽曲提供:Vaundy)

リベリオン(詞曲・編曲:Chinozo)

MIRROR(詞曲・編曲:なとり)

SIDE B

アタシは問題作(詞曲・編曲:ピノキオピー)

行方知れず(作詞作編曲:椎名林檎)

愛して愛して愛して(詞曲・編曲:きくお)

Tot Musica(楽曲提供:澤野弘之)

DIGNITY(作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)

SIDE C

会いたくて(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)

エルフ(詞曲・編曲:てにをは)

永遠のあくる日(詞曲・編曲:てにをは)

レディメイド(詞曲・編曲:すりぃ)

ラッキー・ブルート(詞曲・編曲:柊キライ)

SIDE D

過学習(詞曲・編曲:伊根)

オールナイトレディオ(詞曲・編曲:Mitchie M)

わたしに花束(作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)

踊(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)

桜日和とタイムマシン with 初音ミク(作詞作編曲:まふまふ)

★2025年4月9日(水)発売

初のベストアルバム

『Adoのベストアドバム』

リンク:https://ado.lnk.to/best_adobumPR

特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/ado/adonobestadobum/

<CD収録楽曲>※全形態CD2枚組、収録曲は共通

Disc1

うっせぇわ(詞曲・編曲:syudou)

阿修羅ちゃん(詞曲・編曲:Neru)

夜のピエロ(詞曲・編曲:biz)

クラクラ(作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)

ショコラカタブラ(作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)

unravel(作詞・作曲:TK)

私は最強(楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)

ウタカタララバイ(楽曲提供:FAKE TYPE.)

マザーランド(詞曲・編曲:煮ル果実)

向日葵(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)

新時代(楽曲提供:中田ヤスタカ)

ギラギラ(詞曲・編曲:てにをは)

ルル(詞曲・編曲:MARETU)

Episode X(作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)

FREEDOM(詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

ロックスター(作詞作曲:jon-YAKITORY)

唱(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))

いばら(詞曲・編曲:Vaundy)

Value(詞曲・編曲:ポリスピカデリー)

心という名の不可解(作詞作編曲:まふまふ)

Disc2

初夏(作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)

Hello Signals(詞曲・編曲:伊根)

逆光(楽曲提供:Vaundy)

リベリオン(詞曲・編曲:Chinozo)

MIRROR(詞曲・編曲:なとり)

アタシは問題作(詞曲・編曲:ピノキオピー)

行方知れず(作詞作編曲:椎名林檎)

愛して愛して愛して(詞曲・編曲:きくお)

Tot Musica(楽曲提供:澤野弘之)

DIGNITY(作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)

会いたくて(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)

エルフ(詞曲・編曲:てにをは)

永遠のあくる日(詞曲・編曲:てにをは)

レディメイド(詞曲・編曲:すりぃ)

ラッキー・ブルート(詞曲・編曲:柊キライ)

過学習(詞曲・編曲:伊根)

オールナイトレディオ(詞曲・編曲:Mitchie M)

わたしに花束(作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)

踊(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)

桜日和とタイムマシン(作詞作編曲:まふまふ)

<Blu-ray、DVD収録内容>

※完全数量限定:デラックスBOX盤、初回限定:『喜劇』盤のライブ映像は共通

■形態内容(全6形態)

【完全数量限定:デラックスBOX盤 (Blu-ray)】

*UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売

2 CD + GOODS + Blu-ray

品番:PDCV-1247

価格:14,300円(税込)

内容:

・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)

・2 CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ

(札サイズ:約H89 x W58mm、 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【完全数量限定:デラックスBOX盤 (DVD)】

*UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売

2 CD + GOODS + DVD

品番:PDCV-1248

価格:14,300円(税込)

内容:

・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)

・2 CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ

(札サイズ:約H89 x W58mm、 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【初回限定:『喜劇』盤 (Blu-ray)】

2 CD + Blu-ray

品番:TYCT-69342

価格:8,800円(税込)

内容:

・2 CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【初回限定:『喜劇』盤 (DVD)】

2 CD + DVD

品番:TYCT-69343

価格:8,800円(税込)

内容:

・2 CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【完全数量限定:シャカシャカアクリルチャーム盤】

2 CD + GOODS

品番:TYCT-69344

価格:4,950円(税込)

内容:

・2 CD

・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)

【通常盤(初回プレス)】

2CD

品番:TYCT-69345/6

価格:3,850円(税込)

内容:

・2 CD

<全形態共通、封入特典>

■「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4~5種(予定)

※カードの絵柄は全形態共通

※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は

封入しておりません。

【プロフィール】

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』を発売。2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催中。



【各SNS / HP】

・X : https://twitter.com/ado1024imokenp

・YouTube : https://www.youtube.com/c/Ado1024

・TikTok : https://www.tiktok.com/@ado1024osenbei?_t=8iRMDoqdzXE&_r=1(https://www.tiktok.com/@ado1024osenbei?_t=8iRMDoqdzXE&_r=1)

・LINE:https://lin.ee/YOA1dMC



・ユニバーサルミュージック公式ページ:https://www.universal-music.co.jp/ado/

・プロフィール:https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/ado/