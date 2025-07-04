木村美桜（アルコ神戸）が週間MVPに！第2節｜2025年6月21日～6月22日 週間ベスト5【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜MVP｜FP＞
＜FP＞
＜GK＞
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6月21日（土）～6月22日（日）に実施したメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 第2節の5試合におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年6月21日～6月22日）
＜MVP｜FP＞
木村 美桜（アルコ神戸）
＜FP＞
伊藤 果穂（バルドラール浦安ラス・ボニータス）
中島 詩織（立川アスレティックFCレディース）
中野 瑞己（フウガドールすみだレディース）
＜GK＞
小林 望月（福井丸岡ラック）
※選考協力：PANNA-FUTSAL(https://www.panna-futsal.com/)（@panna5(https://x.com/panna5)）
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