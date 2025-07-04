8月に新規開校！『語学専門の教育機関と開発した教授法で英語が学べる英会話教室』神田外語キッズクラブが、アトレ亀戸に新規オープンします！

セイハネットワーク株式会社

株式会社神田外語文庫(東京都墨田区，代表取締役：坂口真一，以下神田外語文庫)は、「アトレ亀戸」(東京都江東区)に「神田外語キッズクラブ」を2025年8月に新規開校いたします。

神田外語大学と神田外語学院における英語の効果的な習得法の研究と実践を基に「聞く・話す・読む・書く・発表する」の5つのスキル習得を目標とした教育を行っています。

■教室情報

教室名：神田外語キッズクラブ アトレ亀戸教室

所在地：〒136-0071

東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸6階

開校日：2025年8月

開講曜日：火・水・金・土・日

開講時間：10:00～19:00

入会受付：7月4日(金)～7月31日(木)

受付時間：10:00～18:00

受付場所：アトレ亀戸 館内1階

★新規開校特典

『無料体験後の入会で入会金無料(通常\11,000)』

★W受講特典

『弊社他ブランド（英会話・ダンス・プログラミング）のW受講でお月謝550円引き』

【神田外語キッズクラブの特徴】

1.語学専門の教育機関と開発したオリジナル教材とカリキュラム

2.毎週外国人講師と日本人講師レッスンで手厚いサポート体制

3. 日本人講師の90％は、J-SHINE(R)（小学校英語指導者資格）有資格者

4. 英検(R)準会場・英検(R)Jr.のグループ校として、対策コースの開催

▼神田外語キッズクラブ無料体験のお申し込みはこちらから

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■アクセス

JR総武線・東武鉄道「亀戸駅」直結（徒歩０分）

駐車場台数：120台

▼神田外語文庫とは

神田外語学院の卒業生たちの思いからスタートした神田外語キッズクラブは、1996年に創業し、2006年に「株式会社神田外語文庫」を設立。神田外語大学・神田外語学院における英語の効果的な習得方法の研究と実践をもとに一都三県を中心に直営11の教室を運営し、約1,300人の生徒が通っており、その他にもホームティチャー教室3教室、東京都内中心に幼稚園保育園への講師派遣、児童英語講師養成講座（J-SHINE(R)資格取得講座）を運営するなど子どもから大人まで英語教育に関する様々な事業を提供している。2024年4月からは、セイハネットワーク株式会社のグループ会社となっている。

■本社所在地：東京都墨田区太平４丁目１番３号

■代表者： 代表取締役 坂口 真一

■設立： 平成８年 1月

■事業内容：

・こども英語教室

・児童英語講師養成講座（J-SHINE(R)資格取得講座）

・先生方への英語教育サポート

・保育園正課／幼稚園正課・課外での英語レッスン提供

・オリジナル教材販売