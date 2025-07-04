水が磨く郷／日田祇園山鉾集団顔見世（7/20）観覧席入場券販売中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324408&id=bodyimage1】
7月26日（土）・27日（日）開催の日田祇園本祭に先駆け、7月20日（日）に市内9基の山鉾がJR日田駅前に大集合！
一斉に提灯が点火される「晩山」の華麗な光景は必見です。
その雄大で豪華絢爛な山鉾を正面からゆっくりとご覧いただける、日田祇園山鉾集団顔見世の観覧席をご用意いたしました。チケットは好評発売中！ぜひご購入ください。
（一社）日田市観光協会は、主催者である日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会の構成員です。
「集団顔見世（7/20）観覧席チケット」
【販売金額】5,000円（ミニパイパイ付き）
【販売期間】6月25日（水）～7月20日（日）16：00まで
※売り切れ次第終了いたします。
【販売場所】日田市観光協会（日田市元町11-3）
TEL 0973-22-2036
【問合せ】
・チケット販売に関するお問合せ 0973-22-2036（日田市観光協会）
・集団顔見世・観覧席に関するお問合せ 0973-22-3184（主催者：日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会）
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
7月26日（土）・27日（日）開催の日田祇園本祭に先駆け、7月20日（日）に市内9基の山鉾がJR日田駅前に大集合！
一斉に提灯が点火される「晩山」の華麗な光景は必見です。
その雄大で豪華絢爛な山鉾を正面からゆっくりとご覧いただける、日田祇園山鉾集団顔見世の観覧席をご用意いたしました。チケットは好評発売中！ぜひご購入ください。
（一社）日田市観光協会は、主催者である日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会の構成員です。
「集団顔見世（7/20）観覧席チケット」
【販売金額】5,000円（ミニパイパイ付き）
【販売期間】6月25日（水）～7月20日（日）16：00まで
※売り切れ次第終了いたします。
【販売場所】日田市観光協会（日田市元町11-3）
TEL 0973-22-2036
【問合せ】
・チケット販売に関するお問合せ 0973-22-2036（日田市観光協会）
・集団顔見世・観覧席に関するお問合せ 0973-22-3184（主催者：日田祇園山鉾集団顔見世週末開催実行委員会）
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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