知のシェアリングとしての出版を語る RAUL株式会社代表 江田健二がSBG主催「共創サミット@東京大学」のパネルディスカッションに登壇
2025年8月26日（火）、知の共創をテーマに開催される「共創サミット」において、エネルギー情報センターの理事を務めるRAUL株式会社代表 江田健二がパネルディスカッションに登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324389&id=bodyimage1】
「共創サミット」は、経営者の自律分散型共同体“SBG”が主催する「共創の祭典」です。
江田健二は、14時50分分より始まるパネルディスカッション「知のシェアリングとしての出版――出版を通じた自己PRのすすめ」に登壇し、各界経営者たちと意見を交わします。
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共創サミット
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テーマ 知の共創
日時：2025年8月26日（火）14:00～16:30
会場：東京大学 山上会館 大会議室（東京都文京区本郷7-3-1）
参加費：3,000円（学生無料） ※当日会場にて現金払い
申込・詳細
https://peatix.com/event/4471216?utm_medium=web&utm_content=4471216&utm_source=related%3A1733578&utm_campaign=related
◆プログラム◆
14:00 開会挨拶
柴田明恭氏（SBG代表）
14:10 基調講演
「良識の時代を考える・・・新著”常識保守のすすめ”から」
片山さつき氏（参議院議員）
14:50 パネルディスカッション
「知のシェアリングとしての出版・・・出版を通じた自己PRのすすめ」
野呂エイシロウ氏（PRコンサルタント/放送作家）
江田健二氏（エネルギー情報センター理事）
早川諒氏（SoWiLL代表取締役）
越智秀樹（出版マイスター）
15:20 共創ピッチ
「世界に通用するビジネスプランを発掘する」
近藤貴幸氏（ブランディングプロデューサー）
伊藤”ショーン”正二郎氏（元エイベックス・スポーツ社長）
平岡謙一氏（Aマーケティング代表取締役）
柴田明恭氏（SBG代表）
16:00 交流会
16:30 終了
主催：SBG
https://www.facebook.com/sbg.japan
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
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「共創サミット」は、経営者の自律分散型共同体“SBG”が主催する「共創の祭典」です。
江田健二は、14時50分分より始まるパネルディスカッション「知のシェアリングとしての出版――出版を通じた自己PRのすすめ」に登壇し、各界経営者たちと意見を交わします。
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共創サミット
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テーマ 知の共創
日時：2025年8月26日（火）14:00～16:30
会場：東京大学 山上会館 大会議室（東京都文京区本郷7-3-1）
参加費：3,000円（学生無料） ※当日会場にて現金払い
申込・詳細
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◆プログラム◆
14:00 開会挨拶
柴田明恭氏（SBG代表）
14:10 基調講演
「良識の時代を考える・・・新著”常識保守のすすめ”から」
片山さつき氏（参議院議員）
14:50 パネルディスカッション
「知のシェアリングとしての出版・・・出版を通じた自己PRのすすめ」
野呂エイシロウ氏（PRコンサルタント/放送作家）
江田健二氏（エネルギー情報センター理事）
早川諒氏（SoWiLL代表取締役）
越智秀樹（出版マイスター）
15:20 共創ピッチ
「世界に通用するビジネスプランを発掘する」
近藤貴幸氏（ブランディングプロデューサー）
伊藤”ショーン”正二郎氏（元エイベックス・スポーツ社長）
平岡謙一氏（Aマーケティング代表取締役）
柴田明恭氏（SBG代表）
16:00 交流会
16:30 終了
主催：SBG
https://www.facebook.com/sbg.japan
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
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