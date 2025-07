ENJIN・5周年LIVE 「Hi Five」で「ハイタッチ！」6人で踏み出す”新章”～届けた覚悟と愛～『 ENJIN 5th Annivasary LIVE～HiFive～』ライブレポート

吉本興業株式会社

ダンス&ボーカルグループENJINの5周年ライブ 『ENJIN 5th Annivasary LIVE~HiFive~』 を東京・ I‘M A SHOW(アイマショウ)にて開催しました。

現体制として初のワンマンライブはメンバー6人の強い絆とファンへの深い愛を届ける、感動と多幸感に満ちたステージとなりました。

当日の公演に関してオフィシャルライブレポートをご用意しましたので、内容は下記をご参照ください。

セットリスト

01. Addicted

02. Highway In Blue

03. Wanna Love Me

04. spellbound

05. Say your Name

06. 扉

07. KOTONOHA ~DJ(自己紹介)~

08. Candy poppin’

09. Superb Love

10. Perfect Circle

11. Treasure

12. peace summer

13.Overheeeeeeeeeat

14.Dreamland

15.MERRY GO ROUND

~ENCORE~

EN1. Major

EN2. Danger

EN3. Killa EN4.ENJIN

オフィシャルライブレポート

「僕たちは諦めないという根強い気持ちを持っている6人なんです」

そんな強い気持ちをしっかりと言葉にし、届けられたENJINの5th Anniversary LIVE~Hi Five~が7月2日にI’M A SHOWで開催された。

6人の現体制で初となるワンマンライブで彼らが最初に届けたのは、盲目な愛を歌った『Addicted』。しっかりと6人でマイクを繋ぎ、一気に彼らが作り上げた世界観にMU3E(ファンネーム)を連れ込むと、妖艶な空気感を漂わせた『Highway In Blue』で大人なENJINを展開していく。

前回のワンマンライブから約半年、彼らがどんな想いで過ごしてきたかが伝わるような、艶やかさの中にも覇気を感じるパフォーマンスに目を奪われる。この日、彼らがことあるごとに何度も何度もMU3Eに「会いたかった!」「大好きだよ!」と何度も伝えていたのは、もしかしたら、新体制に対する不安があったからかもしれない。でも、しっかりと新しい一歩を踏み出すことを決めた彼らの決意は、パフォーマンスに、歌になって表れ、それは安心と期待としてMU3Eに届いていく。だからこそ、ものすごく嬉しそうに歌う彼らと、それを受け止め、曲が始まるごとに大きな歓声を上げる幸せに満ちたMU3Eの表情がとても印象的だ。

息つく間もなく投下される『Wanna Love Me』ではオレンジの光を浴びながら“その視線も全部 僕だけに向けてよ”という歌詞の通り、狂おしい想いをパフォーマンスに滲ませていく。ビートに合わせて刻むダンスは圧倒的で、より彼らの表現力が増したことを証明。続く『spellbound』では、身体をダイナミックに使った攻撃的なダンスと、“もっと好きになって”とまるでMU3Eに迫るようないい意味での飢餓感を見せ、曲に深みを与えていた。

メンバーがステージを後にすると、冒頭で語られたHYUGAの「僕たちは諦めないという根強い気持ちを持っている6人なんです」という言葉を引き出した、この5年を振り返るインタビュー映像が流れ、出会った時の想いから、この5年で成長したこと、“辞めようと思ったことは?”という芯をつく質問にメンバーたちは真摯に答えていく。

そこでは、1人1人が別々に答えているにもかかわらず、全員がポジティブに、そして決してあきらめることなくどんな壁が立ちふさがろうとも前に進む決意に満ちていて、心強い。さらに6人は、“そう思えたのは、MU3Eの存在があるから”と、口をそろえて話す。

続く「MU3Eの存在とは」と聞かれると、TOYは「自分が活動している唯一の意味」、SOLは「いないといけない、必要な存在」、そしてKYOは「一緒に夢を見る存在」と発言。さらにENJINの存在を聞かれるとHYUGAは「人生の中で、約束をしなくてもいつでも会える仲間」、RYONOは「アットホームな場所」、A.rikは「ご飯みたいな存在」と独特な感性で、でも、何よりも大事だと言うことをしっかりと言葉として残した。

その言葉たちをかみしめていると、カジュアルな衣装に着替えたENJINが再登場し、デビューシングルであり、気持ちを言葉にして伝える大切さを歌う『Say your name』を披露。一転、TOYの「みなさん楽しんでいきましょう!」の声を合図に、『扉』がスタート。

ペンライトが揺れ会場が一つになっていく。

その姿を嬉しそうに見つめるメンバーそれぞれの表情がとても印象的だ。途中でSOLがA.rikの肩を組んだり、KYOがRYONOをバックハグして歌うシーンも。ワチャワチャと楽しむ姿も、とても彼ららしい。そのままの空気感で疾走感あふれる『KOTONOHA』で盛り上げた後、KYOがDJブースに。少々の機材トラブルも持ち前の明るさで乗り越え、何事もなかったかのようにこの日のために用意してきた『We are ENJIN』と『OBENTO~お弁当の歌~』のRemixで会場を一気にダンスフロアに変えていく。

途中でメンバーが再登場するとあらためて自己紹介でコール&レスポンスで盛り上げ、後半がスタート。『Candy poppin』や『Superb Love』、『Perfect Circle』など、キャッチーでピースフルな空気が流れる楽曲で会場中を多幸感で包み込むとKYOが「最高です皆さん!」ととっても嬉しそうにスマイル。さらに、TOYは「嫌なことも辛いことも全部忘れて、他では出せない自分を出してください!僕らは受け止めるし、それ以上で返すから、みなさん力を貸してほしいです!」と『Treasure』の振り付けを練習しようとすると、ライブを待ち続けていたMU3Eが完璧な振り付けを披露し、メンバーたちは感動。この曲で歌う“ひとりじゃないよ”“そばにいるよ”というメッセージが、まるでMU3EからENJINに送られたような、素敵な瞬間だった。さらに『Peace summer』で加速させ、アクロバットも飛び出した『overheeeeeeeeeat』、『Dreamland』とラストスパートで一気に温度を上げると、ラストの曲『MERRY GO ROUND』で本編は終了。

アンコールではメンバーがツアーTに着替え登場し、『Major』『Danger』など、ヘッドセットで激しいダンスパフォーマンスで魅了。

MU3Eにアンコールの感謝をした後、TOYはさらりと11月にリリースが決定したことを報告。あまりにサラッとしすぎる報告にメンバーもMU3Eも驚いていると、さらに年末にワンマンライブがあることも同じテンションで報告。するとKYOが「普通こういうのって映像でドーンってやるもんじゃないの?(笑)」とツッコみ、会場は爆笑。TOYは笑いながら、「次に会える場所がたくさんありますし、6年目のENJINも明るい未来があるので楽しみにしていてください!」と、笑顔で話し、次に会える約束をしっかりと結び、最後に最高の盛り上がりのなか「ENJIN」を披露し、最高の笑顔で幕を閉じた。

デビューから5年、様々な高い壁を乗り越え、自分たちらしさを追求し、さらにメンバーとMU3Eとの絆を深めた今の彼らはとても強い。 今後のさらなる活躍を、期待せずにはいられない、とてもピースフルで、多幸感に満ちた2時間だった。

文/吉田可奈