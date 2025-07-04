【新連載】Timeless Ride ― 時を超える走り。vol.1 ロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」インプレッション
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイクブランド「COLNAGO（コルナゴ）」では、それぞれのモデルにフォーカスして複数のライダーに試乗してもらい、それぞれが感じた「コルナゴの真価」に迫る新連載企画を開始します。
初回では、ピュアレーシングモデル「V4」を６名のライダーに試乗していただきました。
ぜひご覧ください。
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【新連載】Timeless Ride ― 時を超える走り。vol.1
イタリアの伝統と革新が融合したロードバイクブランド、コルナゴ。
そのフレームにまたがった瞬間、ただの移動手段ではない何かが身体に流れ込む。軽さでも、速さでも語りきれない、深く心に響く乗り味──それは“時間”を忘れさせる体験だ。
歴史ある名門の技術と美学が、現代のライダーの感性にどう届くのか。今回はコルナゴの最新技術を搭載したピュアレーシングロードバイク「V4」を複数のライダーに試乗してもらい、それぞれが感じた「コルナゴの真価」に迫る。
▼記事はこちら
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/757
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323901&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323901&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323901&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
初回では、ピュアレーシングモデル「V4」を６名のライダーに試乗していただきました。
ぜひご覧ください。
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【新連載】Timeless Ride ― 時を超える走り。vol.1
イタリアの伝統と革新が融合したロードバイクブランド、コルナゴ。
そのフレームにまたがった瞬間、ただの移動手段ではない何かが身体に流れ込む。軽さでも、速さでも語りきれない、深く心に響く乗り味──それは“時間”を忘れさせる体験だ。
歴史ある名門の技術と美学が、現代のライダーの感性にどう届くのか。今回はコルナゴの最新技術を搭載したピュアレーシングロードバイク「V4」を複数のライダーに試乗してもらい、それぞれが感じた「コルナゴの真価」に迫る。
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https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/757
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