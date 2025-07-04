〈8月22日開催〉税理士×生成AIカンファレンス2025開催のお知らせ

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株式会社名南経営ソリューションズ


詳細を見る :
https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025

■本カンファレンスについて



本イベントは、急速に進化するAI技術が税理士業界にもたらす変革と可能性に焦点を当てた、業界関係者必見のカンファレンスです。AIの導入によって業務効率化が進む一方で、税理士の役割や価値がどのように再定義されるのかを、多角的な視点から探ります。



【このような方におすすめです】


・生成AIの具体的な活用方法が知りたい


・AIを使って業務を効率化したい


・人手不足を解消したい


・AI時代に求められる事務所の姿を知りたい



■開催概要



開催形式・日時


【リアル開催】2025年8月22日（金）13:00～18:30


　　　　　　　会場：TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋


　　　　　　　※定員：120名（1事務所1名様まで）


　　　　　　　※リアル開催は、MyKomon会計事務所正会員限定となります。


【後日配信】2025年9月1日（月）10:00～9月19日（金）17:00



参加費


無料（※リアル開催の懇親会（立食）も無料です）



対象


税理士およびその会計事務所のスタッフの皆様



詳細・申込


下記イベントページよりお申込みください。


https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025



主催


株式会社名南経営ソリューションズ



■登壇者とタイムテーブル



AIを駆使して業界の第一線で活躍する税理士、AI開発企業のエンジニアなど、多彩なスピーカーが登壇します。



13:00 - 13:15


オープニング 開会挨拶



　株式会社名南経営ソリューションズ　株式会社名南ネットワーク　代表取締役 社長 浅井克容 氏



13:15 - 13:45


「AIで変わる。税理士の未来が、今ここに！」～革新の波に乗り遅れるな～



　芳原大樹税理士事務所　所長 税理士 芳原大樹 氏



13:45 - 14:15


業界NO１生成AIマスターによる「最先端AI導入事例と未来戦略」



　Knees bee税理士法人　代表社員 渡邊浩滋 氏



14:15 - 14:45


会計事務所の生産性革命～ AI がもたらす「MyKomon」の進化と可能性 ～



　株式会社名南経営ソリューションズ　MyKomon開発責任者 石田一茂 氏



15:00 - 16:30


パネルディスカッション／「AI×税理士＝未来のスタンダード」



　Coordinator　渡邊浩滋 氏（Knees bee税理士法人 代表社員）


　Panelists　 山田典正 氏（アンパサンド税理士法人 代表社員）


　　　　　　　佐々木隆之 氏（佐々木隆之税理士事務所 所長 税理士）


　　　　　　　芳原大樹 氏（芳原大樹税理士事務所 所長 税理士）


　　　　　　　宮川大介 氏（sankyodo税理士法人 パートナー税理士）


　　　　　　　石田一茂 氏（株式会社名南経営ソリューションズ MyKomon開発責任者）



17:00 - 18:30


懇親会（立食形式／無料）／MyKomon会員様限定



詳細を見る :
https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025


【本件に関するお問い合わせ先】


会社名：株式会社名南経営ソリューションズ


代表者：浅井克容


担当者：鈴木将之


所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋34階


https://info.mykomon.com/