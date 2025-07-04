〈8月22日開催〉税理士×生成AIカンファレンス2025開催のお知らせ
詳細を見る :
https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025
■本カンファレンスについて
本イベントは、急速に進化するAI技術が税理士業界にもたらす変革と可能性に焦点を当てた、業界関係者必見のカンファレンスです。AIの導入によって業務効率化が進む一方で、税理士の役割や価値がどのように再定義されるのかを、多角的な視点から探ります。
【このような方におすすめです】
・生成AIの具体的な活用方法が知りたい
・AIを使って業務を効率化したい
・人手不足を解消したい
・AI時代に求められる事務所の姿を知りたい
■開催概要
開催形式・日時
【リアル開催】2025年8月22日（金）13:00～18:30
会場：TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋
※定員：120名（1事務所1名様まで）
※リアル開催は、MyKomon会計事務所正会員限定となります。
【後日配信】2025年9月1日（月）10:00～9月19日（金）17:00
参加費
無料（※リアル開催の懇親会（立食）も無料です）
対象
税理士およびその会計事務所のスタッフの皆様
詳細・申込
下記イベントページよりお申込みください。
https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025
主催
株式会社名南経営ソリューションズ
■登壇者とタイムテーブル
AIを駆使して業界の第一線で活躍する税理士、AI開発企業のエンジニアなど、多彩なスピーカーが登壇します。
13:00 - 13:15
オープニング 開会挨拶
株式会社名南経営ソリューションズ 株式会社名南ネットワーク 代表取締役 社長 浅井克容 氏
13:15 - 13:45
「AIで変わる。税理士の未来が、今ここに！」～革新の波に乗り遅れるな～
芳原大樹税理士事務所 所長 税理士 芳原大樹 氏
13:45 - 14:15
業界NO１生成AIマスターによる「最先端AI導入事例と未来戦略」
Knees bee税理士法人 代表社員 渡邊浩滋 氏
14:15 - 14:45
会計事務所の生産性革命～ AI がもたらす「MyKomon」の進化と可能性 ～
株式会社名南経営ソリューションズ MyKomon開発責任者 石田一茂 氏
15:00 - 16:30
パネルディスカッション／「AI×税理士＝未来のスタンダード」
Coordinator 渡邊浩滋 氏（Knees bee税理士法人 代表社員）
Panelists 山田典正 氏（アンパサンド税理士法人 代表社員）
佐々木隆之 氏（佐々木隆之税理士事務所 所長 税理士）
芳原大樹 氏（芳原大樹税理士事務所 所長 税理士）
宮川大介 氏（sankyodo税理士法人 パートナー税理士）
石田一茂 氏（株式会社名南経営ソリューションズ MyKomon開発責任者）
17:00 - 18:30
懇親会（立食形式／無料）／MyKomon会員様限定
詳細を見る :
https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社名南経営ソリューションズ
代表者：浅井克容
担当者：鈴木将之
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋34階
https://info.mykomon.com/