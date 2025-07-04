〈8月22日開催〉税理士×生成AIカンファレンス2025開催のお知らせ

株式会社名南経営ソリューションズ詳細を見る :https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025

■本カンファレンスについて

本イベントは、急速に進化するAI技術が税理士業界にもたらす変革と可能性に焦点を当てた、業界関係者必見のカンファレンスです。AIの導入によって業務効率化が進む一方で、税理士の役割や価値がどのように再定義されるのかを、多角的な視点から探ります。

【このような方におすすめです】

・生成AIの具体的な活用方法が知りたい

・AIを使って業務を効率化したい

・人手不足を解消したい

・AI時代に求められる事務所の姿を知りたい

■開催概要

開催形式・日時

【リアル開催】2025年8月22日（金）13:00～18:30

会場：TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋

※定員：120名（1事務所1名様まで）

※リアル開催は、MyKomon会計事務所正会員限定となります。

【後日配信】2025年9月1日（月）10:00～9月19日（金）17:00

参加費

無料（※リアル開催の懇親会（立食）も無料です）

対象

税理士およびその会計事務所のスタッフの皆様

詳細・申込

下記イベントページよりお申込みください。

https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025

主催

株式会社名南経営ソリューションズ

■登壇者とタイムテーブル

AIを駆使して業界の第一線で活躍する税理士、AI開発企業のエンジニアなど、多彩なスピーカーが登壇します。

13:00 - 13:15

オープニング 開会挨拶

株式会社名南経営ソリューションズ 株式会社名南ネットワーク 代表取締役 社長 浅井克容 氏

13:15 - 13:45

「AIで変わる。税理士の未来が、今ここに！」～革新の波に乗り遅れるな～

芳原大樹税理士事務所 所長 税理士 芳原大樹 氏

13:45 - 14:15

業界NO１生成AIマスターによる「最先端AI導入事例と未来戦略」

Knees bee税理士法人 代表社員 渡邊浩滋 氏

14:15 - 14:45

会計事務所の生産性革命～ AI がもたらす「MyKomon」の進化と可能性 ～

株式会社名南経営ソリューションズ MyKomon開発責任者 石田一茂 氏

15:00 - 16:30

パネルディスカッション／「AI×税理士＝未来のスタンダード」

Coordinator 渡邊浩滋 氏（Knees bee税理士法人 代表社員）

Panelists 山田典正 氏（アンパサンド税理士法人 代表社員）

佐々木隆之 氏（佐々木隆之税理士事務所 所長 税理士）

芳原大樹 氏（芳原大樹税理士事務所 所長 税理士）

宮川大介 氏（sankyodo税理士法人 パートナー税理士）

石田一茂 氏（株式会社名南経営ソリューションズ MyKomon開発責任者）

17:00 - 18:30

懇親会（立食形式／無料）／MyKomon会員様限定

詳細を見る :https://info.mykomon.com/lp/aicounf2025

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社名南経営ソリューションズ

代表者：浅井克容

担当者：鈴木将之

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋34階

https://info.mykomon.com/