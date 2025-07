ことばにならない時間が、音になる--Classy Moon『Stillness』配信開始

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Stillness』の配信が2025年7月4日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。静けさにそっと耳を澄ませたくなる、10の音の風景が収められています。

Classy Moon / Stillness

リラックスしたい夜、心を整えたいときに--

Classy Moonの最新アルバム『Stillness』は、心の奥にある“ことばにならない想い”にそっと触れる、ヒーリング・インストゥルメンタル作品です。

静かな夜、ふと立ち止まりたくなるような瞬間を集めました。月の下のささやき、水面に溶ける記憶、言葉にならなかった想い──そんな音たちが、そっと心に寄り添ってくれることを願って。

記憶に静かに寄り添う作品として生み出された本作は、

感情を言葉にする前の揺らぎ、気づかぬうちに胸に積もっていた想い──

そんな繊細な心の動きをすくい取るように、音は語らずにそばにいてくれます。



ひとりの時間を大切にしたい夜、眠る前のほんの短い余白に。

このアルバムが、あなたの静かな時間のそばにありますように。

静けさのなかで立ち止まり、心にふれる音と出会えることを、願っております。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1875

タイトル:Stillness

アーティスト:Classy Moon

配信日:2025年7月4日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/aCql2chR45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/DBbM6BQA21

収録曲

01 Whisper Beneath the Moon

02 The Air Between Moments

03 Pale Light Over Water

04 A Thought That Never Spoke

05 Silence in Bloom

06 When Time Forgot to Move

07 Drift of Early Memory

08 The Weight of Softness

09 Resting in the Light

10 Echoes of a Sleeping Day

関連作品

Classy Moon / Fragments of a Silent Tale

語られなかった物語の断片が、静寂の中でそっと息を吹き返す。

ひとつひとつの旋律は、消えかけた記憶に触れ、心の奥に波紋を広げる。

時を越えた響きが、静かな永遠を紡いでゆく。

癒やしを奏でるヒーリングアーティスト・Classy Moonによるピアノアルバム『Fragments of a Silent Tale』は、うまく言葉にできなかった想い、届くことのなかった手紙、心にしまわれたままの記憶--そうした“声にならなかったものたち”に、音でそっと触れた10篇の作品集です。

「誰が、どんな時にこの音楽を必要とするのか」。

その問いを胸に、旋律の一音一音に丁寧なまなざしが注がれています。

静かなピアノの音色と、それをやさしく包み込む、語りすぎない音の余白。

その繊細な重なりが、感情のこわばりをほどいていきます。

気づいたとき、そっとそばにいてくれた--そんな音が、心に静かな豊かさを残していきます。

忙しない日々のなか、ふと立ち止まりたくなったとき。

静かに心と向き合いたい夜に。

そんな時間に、やさしく寄り添ってくれる一枚です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1868

タイトル:Fragments of a Silent Tale

アーティスト:Classy Moon

配信日:2025年6月20日(金)

レーベル:CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/6cCEobl945

配信サービス一覧▶https://lnk.to/raaBy6uT21

<Classy Moon>プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

