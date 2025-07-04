ベトナム北部における物流倉庫の開発プロジェクト 「セムコープ ロジスティクスパーク（ディンブー）」に着手 ～ 稼働中の倉庫1棟を有する物流倉庫用地を取得し、同一敷地内に新たに5棟の倉庫を建設します ～

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪市北区、社長：福井康樹）と株式会社シーアールイー（本社：東京都港区、社長：亀山忠秀）は、シンガポールのSembcorp Development Ltd.（セムコープ デベロップメント社）※1と共同でSembcorp Infra Services Pte. Ltd.（セムコープ インフラ サービス社）に出資し、ベトナム北部・中部において物流倉庫の開発・運営に取り組んでいます。

今般、その一環として、ベトナム北部のディンブー工業団地内において、既に稼働中の倉庫1棟（賃貸面積約1万平方メートル）を有する物流倉庫用地を取得するとともに、同一敷地内に新たに5棟の倉庫を建設する開発プロジェクト「セムコープ ロジスティクスパーク（ディンブー）」に着手しましたので、お知らせします。

同所に新設する5棟は2026年冬頃の竣工を目指してまいります。竣工すればセムコープ インフラ サービス社を通じて運営する物流倉庫は、ベトナム北部の11棟（ハイフォン市内の10棟※2及びハイズオン省内の1棟）と中部の6棟（クアンガイ省及びゲアン省内の各3棟）を合わせて、計17棟・総賃貸面積約24万平方メートルとなります。

※1 同社は、シンガポール政府が所有する国際的な投資会社「Temasek Holdings（テマセクホールディングス）」傘下のSembcorp Industries Ltd.の子会社で、アジアにおける工業団地開発の分野で約35年にわたる経験を有しています。また、同ホールディングスは、金融・通信・メディア・テクノロジー・交通・運輸・不動産・エネルギー・資源など多岐にわたる事業に投資しています。

※2 現在建設中で、2025年秋頃竣工予定のセムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）の1棟を含みます。

◆本物件の概要

【プロジェクト名称】セムコープ ロジスティクスパーク（ディンブー）

【敷地面積】約150,000平方メートル（約45,000坪）

【建物構造】地上1階建

【棟数】6棟（うち1棟は既存倉庫の取得）

【賃貸面積】約90,000平方メートル（約27,000坪）（うち、新設倉庫約80,000平方メートル、既存倉庫約10,000平方メートル）

【着工】2025年6月

【竣工予定】2026年冬頃

◆本物件の立地

本物件が立地するディンブー工業団地は、下図のとおり、ベトナム北部最大の港湾都市であるハイフォン市に位置しており、また同市と首都ハノイ市は主要幹線道路で結ばれておりアクセスに優れていることから、広域物流拠点として高い優位性を有しています。

また、同団地は、再生エネルギー（太陽光発電・風力発電）の導入やプラスチック廃棄物の再利用など、環境に配慮にした団地として高く評価されています。

◆ベトナムにおける物流倉庫の竣工済物件一覧

◆阪急阪神不動産株式会社の概要

【会社名】阪急阪神不動産株式会社

【所在地】大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内

【代表者】福井 康樹

【資本金】124億円

【売上高】1,719億円（2025年3月期）

【事業内容】

オフィス・商業施設の賃貸、不動産開発、エリアマネジメント、不動産ファンド、

マンションの分譲・賃貸、戸建住宅・宅地の分譲、仲介、リフォーム、賃貸管理、

土地活用など

【従業員数】1,008名（2025年3月31日現在）

◆株式会社シーアールイーの概要

【会社名】株式会社シーアールイー

【所在地】東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

【代表者】亀山 忠秀

【資本金】53億円（2024年7月31日現在）

【売上高】669億円（2024年7月期）

【事業内容】物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言

【従業員数】356名（2024年7月31日現在）

（注）「売上高」・「従業員数」は、いずれも連結ベースのものです。

◆セムコープ デベロップメント社の概要

【会社名】Sembcorp Development Ltd.

【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360

【代表者】Lee Ark Boon

【資本金】2億3,180万SGドル（約275億8,420万円）

【事業内容】都市開発

【従業員数】57名（2023年12月31日現在）

◆セムコープ インフラ サービス社の概要

【会社名】Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.

【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360

【代表者】Lee Ark Boon

【資本金】3,910万USドル（約62億9,510万円）

【事業内容】物流不動産事業への投資

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/384571c556c52088b847167d1f3e6a6c6f4e1263.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1