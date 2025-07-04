【RHC ロンハーマン】RHC Womenの秋冬シーズンを彩る、イチ押しアイテムたちが登場する、25FW Pre Collection LOOK BOOKを公式ホームページにて公開。
HAPPY・SMILE・HEALTHY・NATURAL。 カリフォルニアのアクティビティやマインド、ファッション、ライフスタイルを融合したRHC ロンハーマンのオリジナルライン。自然とコネクトしたときの開放感をデザインに落としこみ、HappyでPeace-fulなディテールを盛り込んでいます。
RHC Ron Herman公式ホームページにて、7月4日（金）から25FW Pre Collection LOOK BOOKを公開いたします。今シーズンの世界観を表現したLOOK BOOKを通して、RHCらしい遊び心をくすぐるようなスタイリングや今季イチ押しアイテムをいち早くご覧いただけます。
RHC womneの25FWシーズンテーマは、“A REAL HERO”。
ファッション＝ライフスタイル、私たちは欲張り。
多種多様な選択肢を持ち、自分の着たい服を選ぶ権利がある。
私はヒロイン、そしてヒーロー。
ファッションとライフスタイルは、「自由に、自分らしく」キラキラして楽しみたいんだ。
25FW PRE LOOK BOOK :
https://rhc.ronherman.jp/lookbook_detail.php?year=2025&season=FW%20Pre&sex=Women
今季のRHCムードを作り出すアイテムが勢ぞろい。
7月12日（土）より25FW Pre Collectionの発売がスタート。
MOTHER Exclusive for RHC / Denim Leggings Pants /\36,900
Dickies×JANE SMITH×RHC/ Half Pants/ \30,250
RHC/Quilt Vest/\34,300
MOTHERのRHCエクスクルーシブモデル、ヴィンテージライクなカプリ丈のデニムパンツやDickies × JANE SMITH × RHCの 3社合同 で 別注 した、大人の女性に向けた ハーフパンツ 。また、サマーシーズンから活躍する、RHCのキルトベストなど。いつものスタイリングに“今の気分”をプラスしてくれる、RHC限定のファッションアイテムたちが25FW Pre Collectionに登場。
新しいシーズンのはじまりも、
「自由に自分らしく」アレンジしたファッション＝ライフスタイルでお楽しみください。
■MOTHER Exclusive for RHC
Denim Leggings Pants / INDIGO \36,900
■Dickies×JANE SMITH×RHC
Half Pants / BEIGE・NAVY・BLACK \30,250
■RHC
Quilt Vest / BLACK・MULTI \34,300
発売日：7月12日（土）
展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店
名古屋店、熊本店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）
お客様お問い合わせ：0120-008-752
25FW Pre LOOK BOOK URL：https://rhc.ronherman.jp/lookbook_detail.php?year=2025&season=FW%20Pre&sex=Women(https://rhc.ronherman.jp/lookbook_detail.php?year=2025&season=FW%20Pre&sex=Women)
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
RHC ロンハーマンPR 阿部真澄美
m_abe@ronherman.jp
RHC ロンハーマンPR 林 安奈
a_hayashi@ronherman.jp
tel 03-5412-1932