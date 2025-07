FUJI ROCK FESTIVAL′25｜開催まであと3週間！最終ラインナップ＆タイムテーブル発表！オフィシャルツアー、先着販売終了間近！

最終ラインナップ&タイムテーブル発表!

新たなステージ ORANGE ECHO 誕生!

ついにフジロック'25 全出演者が揃いタイムテーブルの発表です!

会場内最奥エリアORANGE CAFEに、アジア各地の多彩なアーティストが出演する、バラエティに富んだ新たなステージ『ORANGE ECHO』が誕生!音楽の新たな響きがここから広がります。

そして、新人アーティストの登竜門ステージ ROOKIE A GO-GOへ出演を果たす16組も決定!

現在出演が決定したアーティストの音源を視聴できる特設ページを公開中!

▶︎▶︎ROOKIE A GO-GO supported by Levi's(R) 特設ページ(https://www.fujirockfestival.com/news/pickup04)

さらに、その場にいる人みんなが参加者となれるフリーダムに踊れるスポット BLUE GALAXYに出演する凄腕DJ陣も発表!

全12ステージ総勢200組を超えるアーティストが揃いました!約4kmの会場内、ステージが点在する中、どこにいても音楽に触れ合えて出逢える場所。夏の苗場はもう目前です!

オフィシャルツアー、先着販売終了間近!~キャンセル待ち受付のご案内

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GxjjAIQiZm0 ]ラインナップ・タイムテーブルはこちら :https://www.fujirockfestival.com/artist/index

1日参加の人も3日間参加の人も、行く日が決まったら交通手段に宿泊手段!

現在オフィシャルツアーセンターで販売中の、ツアーバスプランやホテル・民宿などの宿泊プランの受付は7/7(月)15:00までとなります。

その後、満室や満席で取れないホテルやツアーバスのキャンセル待ちの受付を抽選制で行います!

【キャンセル待ち(抽選制)】

会場まで直行のオフィシャルツアーバスは全国16都市から発着、宅急便の受取りから、リストバンド交換(事前受取りでない方)までツアーバス発着場で完結するので、到着から入場までがスムーズ。

深夜1:00会場発のツアーバスもあるので、ヘッドライナーを見た後ゆっくり帰途につくことも可能です!

チケット好評発売中!

FRFオフィシャルツアーセンター :https://www3.collaborationtours.com/fujirock/

現在発売している各種チケットは、券種日の前日までお求め可能です。

リストバンドの事前配送サービスは終了しましたので、お求めいただいたチケットはコンビニで発券後~当日会場でリストバンドと交換いたします。

●15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料!

ご家族でも参加しやすいフジロック!

2025年7月27日までに満15歳以下の方は保護者の同伴に限り入場無料となります。

●22歳以下の方はさらにお得!Under 22チケット!

16歳~22歳までの方に向けて1日券を特別価格でご用意!

限定数のため、規定枚数に達し次第終了となりますのでお求めはお早めに!

● 「金曜ナイト券」でお仕事終わりにお得に参加!

金曜日の18:00から翌朝5:00まで楽しめる!

1日券より割安の金曜ナイト券で仕事終わりの参加もしやすくなります。

コンビニエンスウェアとのコラボアイテム登場!

チケットに関する詳細 :https://www.fujirockfestival.com/ticket/index

ファッションデザイナー/落合宏理氏との共同開発により大人気のファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と、フジロック'25とのコラボレーションアイテム、今年も登場!

フジロック’25のロゴカラーをモチーフに、フジロックの会場のみならず、タウンユースにも役立つアイテムをご用意。7月8日(火) ~全国のファミリーマートにて発売開始!

さらに、フジロック'25会場には、昨年に引き続きポップアップストアも出店、コラボグッズや衣料品の販売を行います。

ラインソックス フジロック'25

フジロック'25のキービジュアルをモチーフにした限定デザイン。足底パイル仕様でクッション性に優れ抗菌防臭加工も施された優れもの。

カラー:フジロック'25ホワイト / フジロック'25ブラック

サイズ:22-25cm / 25-28cm

価格:\600(税込)

今治タオルハンカチ フジロック'25

今治独自の高吸水仕様に、フジロック'25のキービジュアルをモチーフにした限定デザインのタオルハンカチ。

カラー:フジロック'25ホワイト

価格:\700(税込)

今治マフラータオル フジロック'25

今治独自の高吸水仕様に、フジロック'25のキービジュアルをモチーフにした、フェスにも役立つ首から掛けられるマフラーサイズのタオル。

カラー:フジロック'25ホワイト

サイズ:19cm×110cm

価格:\1,500(税込)

フジロックスペシャル番組 Part 4 配信開始!

- 店舗によって取扱いのない場合がございます。- 店舗によって発売日が異なる場合がございます。- すべて数量限定の商品です。

フジロック'25を全力で楽しむためのスペシャルコンテンツ

FUJI ROCK FESTIVAL'25 SPECIAL PROGRAM Supported by Amazon Music。

毎回素敵なゲストを迎え、4回にわたってここだけの情報盛りだくさんでお届け!

最終回となる今回は、ゲストにおとぼけビ~バ~のよよよしえとTempalayのAAAMYYYを迎えて、発表になったばかりのタイムテーブルを見ながら注目アーティストや今年見たいステージなど色々教えてもらいました。

今年それぞれ出演が決定しているお二人ならではの、フジロックで楽しみたいことなど、ここでしか聞けない話が盛りだくさん!

いよいよ3週間後に迫るフジロック。このスペシャルプログラムを見て全力で夏の苗場を満喫してください!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6_gwzwirHrU ]FUJI ROCK YouTube CH :https://www.youtube.com/fujirockfestival2025年7月25日(金)26日(土)27日(日)

新潟県湯沢町苗場スキー場

Ready to GO?

音楽とともに 忘れられない瞬間を。 夏の苗場はもうすぐ! It's almost summer in Naeba!

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9diCsSkyCqE ]FUJI ROCK オフィシャルサイト :https://www.fujirockfestival.com/