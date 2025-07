1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、ナレッジチームドライブ搭載の教育業界のDXを推進する「AI孔明TM on IDX」を発表しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324377&id=bodyimage1】「教育DX」と聞くと、LMSの導入やペーパーレス化、タブレット配布などの“ツール導入”を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、真に持続可能で現場に役立つ教育DXとは、「テクノロジーを使って教育現場に蓄積された知識を、組織全体で活用できる状態にすること」だと、私たちは考えます。AIデータ社が開発した「AI孔明TM on IDX」は、まさにこの視点から生まれた、教育現場のナレッジマネジメント×生成AIを実現する国産の次世代型教育プラットフォームです。■ 教師の“知”を眠らせない。蓄積されたノウハウを組織の力に教育現場には、日々の授業準備、生徒対応、教材選定、進学指導、保護者対応などを通して、膨大な知見・判断・工夫が蓄積されています。しかしその多くは、紙の教務日誌、手書きのメモ、個人のPCの中に“眠ったまま”であり、退職や異動によってそのまま消えてしまうケースが少なくありません。AI孔明 on IDXは、こうした“埋もれた教育資産”を再構造化し、生成AIが意味ベースで活用できる形に変換します。Word、PDF、画像(手書き含む)、Excel(※1)など、あらゆる形式で保管された資料をクラウド上のIDXに保存することで、学校の「ナレッジベース」が構築されます。※1:ExcelをLLMで正確に活用するためには、別途DB化のカスタマイズをお勧めします。■ 実際に“ナレッジの再活用”はどう起こるのか?例えば、次のような活用が現場で可能になります。・「この生徒に似たケース、過去にどう対応した?」→ AIが過去記録を検索・要約して提示・「この単元の授業準備、昨年の担当者は何を工夫していた?」→ AIが該当記録から注意点を抽出・「非常勤講師でも安心して授業ができるようにしたい」→ AIが過去の教材・授業記録をもとにサポートこれにより、属人的なノウハウが“学校全体の資産”として循環するようになります。特に、人手不足の教育現場において、新任教員や非常勤講師が早期に戦力化されることは、教育の質の維持に直結します。■ 教育DXの「第一歩」としての導入モデル「AI孔明 on IDX」は、すでにお持ちのデータ資産を活かしてすぐに始められる導入モデルを採用しています。1. 教務日誌や生徒記録、教材、会議メモ、成績Excel(PDF変換)などをクラウド上にアップロード2. AI孔明がベクトル化(意味が理解できるよう数値のベクトルで表現)して、内容をナレッジベース化3. 教師が自然言語でAIに質問 → 対応事例・教材・記録が意味ベースで提案されるつまり、「何か新しいシステムを1から導入する」のではなく、すでに存在する“教育現場の知識”を整え、活かすだけで始められるDXなのです。■ 教育機関の“資産”とは、校舎でもICTでもなく「人の知恵」である校舎やICT機器の整備ももちろん重要ですが、最も再現が難しく、最も価値がある教育資産は、“教師が持つ知識・経験・判断力”そのものです。それを、属人化させず、学校・塾という組織の力として継承していく仕組みこそ、真の教育DXだと私たちは確信しています。AI孔明 on IDXは、生成AIを単なるテクノロジーとしてではなく、“教師と学校の知恵を活かす伴走者”として設計されています。