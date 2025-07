Cisdem Data Recovery for Mac V19.2.0発表｜スキャンとデータ復旧体験を改善

1

ソフト開発会社Cisdemは令和7年6月27日(金)より、データ復元ソフトCisdem Data Recovery for Mac V19.2.0を発表しました。今回のバージョンアップでは、スキャンとデータ復旧の流れを最適化し、既知の不具合を修復し、データ復元の効率と成功率をさらに向上させました。★Cisdem Data Recovery for Mac公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/data-recovery-mac.html【Cisdem Data Recovery for Mac V19.2.0の更新情報】●インターフェースを最適化し、ユーザー体験を改善した●既知の不具合を修復した●データ復元の効率を向上させた【Cisdem Data Recovery for Macの主な機能】1. 異なる原因でデータ紛失した場合、ファイルを復元する削除、フォーマット、破損、パーティション損失、ハードウェア障害、急な電源断、システムクラッシュ、サイバー攻撃、またはその他の原因によるファイルの紛失が発生しても、Cisdem Data Recovery(Mac版)は対応できます。2. 200以上の形式のファイルを復元する画像、ドキュメント、オーディオ、ビデオ、メール、圧縮ファイル、その他、ブックマーク、未保存のファイルという9つのカテゴリに属した200以上の形式のファイルを検索します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324370&id=bodyimage1】3. 内蔵/外付けデバイスからファイルを復元するMacの内蔵ディスクからファイルを削除しても、外付けデバイスのHDD、SSD、SDカード、USBメモリからファイルを削除しても、ファイル復元の効果は変わりません。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324370&id=bodyimage2】4. 起動できないMacからデータを復旧するMacが頻繁にクラッシュしていて起動できなくなった場合、Cisdemは復元モードでファイルを復元する解決策を提供します。画面上のヒントに従えば、初心者でもクラッシュしたPCを復旧できるはずです。5. iCloud復元をサポートするiCloudディレクトリまたはiCloudアカウントからデータを復元できます。iCloudドライブからファイルを復元するだけでなく、iCloudアプリ(Pages、Keynot、Notes、Contacts)のファイルも復元可能です。6. 破損した画像/動画を修復する画像が開けないか、もしくは動画が再生できない場合、Cisdemはほぼ全ての一般的な形式の画像/動画を一括して修復してくれます。7. ディスクをバックアップするCisdemはドライブのイメージファイルのバックアップを作成してくれます。データが紛失した場合、イメージをロードすれば復元できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324370&id=bodyimage3】8. ファイルをローカルドライブまたはクラウドまで復元する復元したファイルをローカルドライブ、外部ストレージデバイス、そしてクラウドプラットフォーム(iCloud、Dropbox、OneDrive、GoogleDrive、pCloud、Box)まで保存してくれます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324370&id=bodyimage4】強力で使いやすいデータ復元ソフトとして、誤削除、フォーマット、システムクラッシュなどによるファイル紛失が発生しても、Cisdem Data Recoveryはドキュメント、写真、音楽、動画などのファイルを復元できます。最新バージョンは公式サイトからダウンロードして無料体験できます。既にソフトを利用されている方も無料でアップグレードできます。