AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」がインテックス大阪で行われる展示会「リテールテック大阪2025」に出展

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を運営するイクシアス株式会社が、「リテールテック大阪2025」に出展することをお知らせいたします。

展示会情報

・日時 ：2025年7月10日(木)～11日(金) 10:00～16:30

・会場 ：インテックス大阪

・主催 ：日本経済新聞社、テレビ大阪

・ブース番号 ：５号館 RT 12

・公式サイト ：https://messe.nikkei.co.jp/rs/

・会場図 ：https://messe.nikkei.co.jp/2025/25OSAKA_map.pdf

STOREPADがどのように店舗運営を効率化できるのか、実際に体験していただける絶好の機会です。ぜひご来場をお待ちしております。

ご来場登録はこちら :https://nikkeimesseosaka2025.smktg.jp/public/application/add/77

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/