Android版、 iOS/macOS版『小学館 韓日・日韓辞典』を新発売！
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ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Android版、 iOS/macOS版『小学館 韓日・日韓辞典』を、2025年7月4日（金）より発売を開始いたしました。
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
『小学館 韓日・日韓辞典』は、収録項目１１万、用例６万５千、学習・ビジネスに必要にして十分な語彙・用例を収録し、新語・新語義を多数追加した「小学館 韓日辞典」と、日本で編集した初めての学習日韓辞典で、収録項目4万2千、文用例を中心とした用例6万5千を収録し、基本表現からさらに一歩進んだ応用表現まで学べる「小学館 日韓辞典」を収録した製品です。
製品ラインナップ
●Android版「小学館 韓日・日韓辞典」
価格：8,000円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/f/36.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版「小学館 韓日・日韓辞典」
価格：8,000円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/41.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Android版、 iOS/macOS版『小学館 韓日・日韓辞典』を、2025年7月4日（金）より発売を開始いたしました。
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
『小学館 韓日・日韓辞典』は、収録項目１１万、用例６万５千、学習・ビジネスに必要にして十分な語彙・用例を収録し、新語・新語義を多数追加した「小学館 韓日辞典」と、日本で編集した初めての学習日韓辞典で、収録項目4万2千、文用例を中心とした用例6万5千を収録し、基本表現からさらに一歩進んだ応用表現まで学べる「小学館 日韓辞典」を収録した製品です。
製品ラインナップ
●Android版「小学館 韓日・日韓辞典」
価格：8,000円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/f/36.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版「小学館 韓日・日韓辞典」
価格：8,000円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/41.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
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