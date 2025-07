『GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R』より、フィギュア「GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R　ブリジット」の受注開始!!【2025年7月4日受注開始】

株式会社ホビージャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:松下大介)は『GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R』より、フィギュア「GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R ブリジット」の受注を開始いたします。「最後のトリックです、 えーっと…今の無しで」【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323593&id=bodyimage1】対戦格闘ゲーム『GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R』よりブリジットがフィギュアになって登場!原型師グリズリーパンダがイベントにて制作・販売したガレージキットをアークシステムワークス完全監修にて完成品フィギュアとしてリリース!最後のトリックをミスしてしまう勝利時のポーズで立体化。衣装やヨーヨーの造形、靴やスパッツ等細かい部分まで『GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R』でのブリジットを表現し、スリムな体型や得意げな笑顔もしっかりと再現。特徴的な青い衣装や、肌の質感、パーツのディティールに至るまでブリジットの魅力を追求したフィギュアになっています。お手元でブリジットのトリックを、色々な角度からお楽しみください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323593&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323593&id=bodyimage3】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323593&id=bodyimage4】◆商品情報◆●商品名/GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R ブリジット●価格/26,400円(税込)●受注期間/2025年7月4日~9月10日●発売/2026年1月~2月●仕様/彩色済みPVCモデル●サイズ/1/7スケール 全高約27.5cm(頭頂部まで約24.5cm)●原型製作/グリズリーパンダ●彩色見本製作/星名詠美●製造/AMAKUNI●発売元/ホビージャパン●販売/ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能●JAN/4981932524948※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。◆関連サイト◆●AMAKUNI公式サイト/https://amakuni.info/●ホビージャパン限定通販/https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/●GUILTY GEAR XX Λ CORE PLUS R公式サイト/https://www.arcsystemworks.jp/switch/gg20th/acpr/◆権利表記◆(C) ARC SYSTEM WORKS

配信元企業:株式会社ホビージャパン

