Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-」追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.4」配信決定のお知らせ

~北米Anime Expoにて欧米版の追加コンテンツ配信も発表~イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」)は、Nintendo Switch™ソフト「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-(以下「本作」)」(国内版)につきまして、追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.4」の配信が決定し予約を開始しましたのでお知らせします。また、欧米版につきまして、欧米及び豪州地域においての販売パートナーであるAksys Games Localization, Inc.がロサンゼルスにて開催中のAnime Expoにおいて、3つの追加コンテンツの配信決定を発表しました。国内版、欧米版の追加コンテンツ配信開始は、いずれも7月10日を予定しています。■追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.4」本作はこれまでに楽曲や衣装などを含む10本の追加コンテンツを配信しており、「楽曲が増えるとやる気が上がる」「追加コンテンツがあると飽きずに続けられてうれしい」といったお客様からの好評の声を多数いただいています。この度、11本目となる追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.4」の配信が決定しました。現在ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて予約受付中です。幅広い層に知られる人気楽曲3曲をエクササイズに最適なインストアレンジで収録しています。収録楽曲は、本作の「エクササイズ」モードにおいて、お好きなトレーニングメニューと組み合わせてご使用いただけます。是非ご予約の上、配信日をお待ちください。【追加コンテンツ概要】商品名称:追加エクササイズBGMパック Vol.4配信日: 2025年7月10日0時※ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて予約受付中収録曲数: 3曲・千本桜 / 黒うさP・厨病激発ボーイ / れるりり・ラビットホール / DECO*27価格: 550円(税込)※「エクササイズ」用BGMのため、「ミクササイズ」では使用できません。※この商品はインストゥルメンタルアレンジ楽曲となり、原曲ではございません。【追加コンテンツ一覧】※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクサイズ-」が必要です。■Anime Expoにて欧米版追加コンテンツ配信について発表7月3日よりロサンゼルスにて開催中のAnime Expoにて、欧米及び豪州地域においての販売パートナーであるAksys Games Localization, Inc.による本作の紹介が行われました。その中で、日本ではすでに配信中の「追加衣装 スクールジャージ」「追加エクササイズBGMパック Vol.3」、および7月10日配信予定の「追加エクササイズBGMパックVol.4」が、欧米でも同じく7月10日より配信されることが発表されました。■「Fit Boxing」シリーズとは人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持され、2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しました。現在シリーズ累計販売本数が全世界で300万本を突破するヒット作となっています。■「初音ミク」とはクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。■ピアプロキャラクターズとは「ピアプロキャラクターズ」は、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が手がけたバーチャルシンガー・ソフトウェアのキャラクターたちで、これまでに多くの創作の連鎖(ピアプロ)を生み出してきました。※「ピアプロ(piapro)」という言葉は「創作の連鎖=ピアプロダクション(Peer Production)」から生まれた造語で、“さまざまな知識・能力を持つ仲間たちが情報を共有しながら作り上げていくこと”を意味しています。・公式WEBサイトhttps://piapro.net/「piapro.net(ピアプロドットネット)」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する「ピアプロキャラクターズ」の総合情報ポータルサイトです。■商品概要▼国内版商品名: 「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-」対応機種: Nintendo Switchジャンル: ボクシングエクササイズ価格: 6,980円(税込)発売日: 好評発売中プレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/hatsunemiku/公式SNS(X): https://x.com/FitBoxingMiku© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net© Imagineer Co., Ltd.*「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。本件に関するお問合わせ先■本件に関するお問い合わせ先イマジニア株式会社コンテンツ事業本部 曽田 安藤TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915E-Mail: pr@imagineer.co.jp関連リンク公式サイトhttps://fitboxing.net/hatsunemiku/公式SNS(X)https://x.com/FitBoxingMiku