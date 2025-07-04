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うたの☆プリンスさまっ♪フラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」キャンペーンと店舗連動スタンプラリーの実施が決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、7月19日から開催される「うたの☆プリンスさまっ♪」のフラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」に関連したキャンペーンと、店舗連動スタンプラリーの情報を解禁しました。
【UTA☆PRI GRAND SHOP】
「うたの☆プリンスさまっ♪」のコンセプトショップ「SHINING STORE」は15周年を迎え、「UTA☆PRI GRAND SHOP」へと進化！ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSすべてのグループのアイテムが揃うフラッグシップストアとして、池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡の全国5箇所で開催いたします。
ショップオリジナルのグッズはもちろん、「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」や「Q-pot.」コラボレーション商品をはじめとした限定グッズが盛りだくさん！！
皆様のご来店をお待ちしております。
詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイトをご覧ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 連動キャンペーン】
UTA☆PRI GRAND SHOP各店にて税込3,000円以上お買い上げの際、アプリゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のスペシャルパス+の会員証画面をご提示いただいたお客様に「UTA☆PRI GRAND SHOP購入特典」を追加で1枚プレゼントいたします。
対象期間：2025年7月19日(土)～2025年9月28日(日)
※ご購入時の提示に限ります。購入後の提示には対応いたしかねます。
※追加の物販特典の種類はUTA☆PRI GRAND SHOP店頭での配布期間に対応したものとなります。
※スペシャルパス+の会員証画面は、アプリ起動画面のみが対象です。スクリーンショットや画像保存の状態ではご使用いただけません。
※UTA☆PRI GRAND SHOPで1会計につきご提示いただけるスペシャルパス+の会員証画面は【1画面まで】となります。
複数端末をお持ちの方は1端末のみとさせていただきます。
【gashacoco×UTA☆PRI GRAND SHOPキャンペーン情報】
UTA☆PRI GRAND SHOPオープンに先駆けて、カプセルトイショップgashacoco（ガシャココ）の対象店舗にて、販売商品の一部展示と「マスコットキャラクターズステッカー」配布キャンペーンを実施します。さらに、gashacoco 池袋では「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」の先行試香会を実施します。
ステッカープレゼントキャンペーン
店内カプセル商品を2個ご購入の方に「マスコットキャラクターズステッカー」を1枚プレゼントします。
※特典はなくなり次第終了となります。
対象店舗一覧 ※営業時間は各店のHPをご確認ください
■商品展示・ステッカー配布キャンペーン実施
・gashacoco 池袋、gashacoco 名古屋ゼロゲート
実施期間：2025年7月11日(金)～7月27日(日)
・gashacoco 心斎橋BIGSTEP
実施期間：2025年7月18日(金)～8月3日(日)
■ステッカー配布キャンペーンのみ実施
・gashacoco ララガ－デン長町
実施期間：2025年8月28日(木)～8月31日(日)
・gashacoco ソラリアステージ天神
実施期間：2025年9月19日(金)～9月28日(日)
「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」先行試香会
gashacoco 池袋では、UTA☆PRI GRAND SHOPにて発売する「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」の先行試香会を2025年7月12日・13日に実施いたします。
「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」特設サイトはこちら
https://sp.utapri.com/ipfduo/
対象店舗一覧 ※営業時間は各店のHPをご確認ください
■「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」先行試香会実施
実施店舗：gashacoco 池袋
実施日時：2025年7月12日(土)・7月13日(日) 11:00～18:00
試香紙配布上限：お一人様4枚まで
※混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。
※当日の状況によっては終了予定時刻前に配布が終了する可能性がございます。
※当日のご案内につきましては、UTA☆PRI GRAND SHOP公式X（ https://x.com/up_grandshop ）をご確認ください。
【店舗連動スタンプラリー情報】
UTA☆PRI GRAND SHOPオープンを記念して、UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、3店舗連動のスタンプラリーを実施いたします。
スタンプラリー参加方法
①対象の店舗内に設置されている二次元コードを読み取ってください。
②スタンプとマスコットキャラクターズのAR画像をゲット！
※UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、それぞれで獲得できるAR画像は異なります。
③UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、それぞれの店舗で計3つスタンプを集めていただくと、Fragrance Pairing Ver.のスペシャル壁紙画像をプレゼント！
※スペシャル壁紙画像はST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSの3種から1種お選びいただけます。
対象店舗・実施期間
＜UTA☆PRI GRAND SHOP池袋・アニメイト池袋本店1階・gashacoco 池袋＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月19日(土)～7月27日(日)
＜UTA☆PRI GRAND SHOP名古屋・アニメイト名古屋パルコ・gashacoco 名古屋ゼロゲート＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月19日(土)～7月27日(日)
＜UTA☆PRI GRAND SHOP大阪・アニメイト梅田・gashacoco 心斎橋BIGSTEP＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月26日(土)～8月3日(日)
< UTA☆PRI GRAND SHOP仙台・アニメイト仙台・ gashacoco ララガ－デン長町>
スタンプラリー実施期間：2025年8月28日(木)～8月31日(日)
< UTA☆PRI GRAND SHOP福岡・アニメイト福岡パルコ・gashacoco ソラリアステージ天神>
スタンプラリー実施期間：2025年9月19日(金)～9月28日(日)
※営業時間は各店のHPをご確認ください。
※お使いの端末によってはお試しいただけない場合がございます。
【UTA☆PRI GRAND SHOP」SHOP GUIDE】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
開催期間‐2025年7月19日（土） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00～20:00
※8月22日（金）は後半準備の為、休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
開催期間‐
第1部 ： 2025年7月19日（土） ～ 2025年7月27日（日）
第2部 ： 2025年8月23日（土） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00～21:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
開催期間‐2025年7月26日（土）～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00～21:00
※8月18日（月）・8月22日（金）は休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
開催期間‐2025年8月28日（木） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐仙台PARCO 本館6Fスペース6
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
開催期間‐2025年9月19日（金） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
住所 ‐福岡県福岡市中央区天神2-11-1
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
【UTA☆PRI GRAND SHOP】
「うたの☆プリンスさまっ♪」のコンセプトショップ「SHINING STORE」は15周年を迎え、「UTA☆PRI GRAND SHOP」へと進化！ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSすべてのグループのアイテムが揃うフラッグシップストアとして、池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡の全国5箇所で開催いたします。
ショップオリジナルのグッズはもちろん、「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」や「Q-pot.」コラボレーション商品をはじめとした限定グッズが盛りだくさん！！
皆様のご来店をお待ちしております。
詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイトをご覧ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 連動キャンペーン】
UTA☆PRI GRAND SHOP各店にて税込3,000円以上お買い上げの際、アプリゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のスペシャルパス+の会員証画面をご提示いただいたお客様に「UTA☆PRI GRAND SHOP購入特典」を追加で1枚プレゼントいたします。
※画像は前期購入特典となります。
対象期間：2025年7月19日(土)～2025年9月28日(日)
※ご購入時の提示に限ります。購入後の提示には対応いたしかねます。
※追加の物販特典の種類はUTA☆PRI GRAND SHOP店頭での配布期間に対応したものとなります。
※スペシャルパス+の会員証画面は、アプリ起動画面のみが対象です。スクリーンショットや画像保存の状態ではご使用いただけません。
※UTA☆PRI GRAND SHOPで1会計につきご提示いただけるスペシャルパス+の会員証画面は【1画面まで】となります。
複数端末をお持ちの方は1端末のみとさせていただきます。
【gashacoco×UTA☆PRI GRAND SHOPキャンペーン情報】
UTA☆PRI GRAND SHOPオープンに先駆けて、カプセルトイショップgashacoco（ガシャココ）の対象店舗にて、販売商品の一部展示と「マスコットキャラクターズステッカー」配布キャンペーンを実施します。さらに、gashacoco 池袋では「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」の先行試香会を実施します。
ステッカープレゼントキャンペーン
店内カプセル商品を2個ご購入の方に「マスコットキャラクターズステッカー」を1枚プレゼントします。
※ステッカーサイズ：55×80mm
※特典はなくなり次第終了となります。
対象店舗一覧 ※営業時間は各店のHPをご確認ください
■商品展示・ステッカー配布キャンペーン実施
・gashacoco 池袋、gashacoco 名古屋ゼロゲート
実施期間：2025年7月11日(金)～7月27日(日)
・gashacoco 心斎橋BIGSTEP
実施期間：2025年7月18日(金)～8月3日(日)
■ステッカー配布キャンペーンのみ実施
・gashacoco ララガ－デン長町
実施期間：2025年8月28日(木)～8月31日(日)
・gashacoco ソラリアステージ天神
実施期間：2025年9月19日(金)～9月28日(日)
「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」先行試香会
gashacoco 池袋では、UTA☆PRI GRAND SHOPにて発売する「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」の先行試香会を2025年7月12日・13日に実施いたします。
「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」特設サイトはこちら
https://sp.utapri.com/ipfduo/
対象店舗一覧 ※営業時間は各店のHPをご確認ください
■「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」先行試香会実施
実施店舗：gashacoco 池袋
実施日時：2025年7月12日(土)・7月13日(日) 11:00～18:00
試香紙配布上限：お一人様4枚まで
※混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。
※当日の状況によっては終了予定時刻前に配布が終了する可能性がございます。
※当日のご案内につきましては、UTA☆PRI GRAND SHOP公式X（ https://x.com/up_grandshop ）をご確認ください。
【店舗連動スタンプラリー情報】
UTA☆PRI GRAND SHOPオープンを記念して、UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、3店舗連動のスタンプラリーを実施いたします。
スタンプラリー参加方法
①対象の店舗内に設置されている二次元コードを読み取ってください。
②スタンプとマスコットキャラクターズのAR画像をゲット！
※UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、それぞれで獲得できるAR画像は異なります。
③UTA☆PRI GRAND SHOP・アニメイト・gashacoco、それぞれの店舗で計3つスタンプを集めていただくと、Fragrance Pairing Ver.のスペシャル壁紙画像をプレゼント！
※スペシャル壁紙画像はST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSの3種から1種お選びいただけます。
対象店舗・実施期間
＜UTA☆PRI GRAND SHOP池袋・アニメイト池袋本店1階・gashacoco 池袋＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月19日(土)～7月27日(日)
＜UTA☆PRI GRAND SHOP名古屋・アニメイト名古屋パルコ・gashacoco 名古屋ゼロゲート＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月19日(土)～7月27日(日)
＜UTA☆PRI GRAND SHOP大阪・アニメイト梅田・gashacoco 心斎橋BIGSTEP＞
スタンプラリー実施期間：2025年7月26日(土)～8月3日(日)
< UTA☆PRI GRAND SHOP仙台・アニメイト仙台・ gashacoco ララガ－デン長町>
スタンプラリー実施期間：2025年8月28日(木)～8月31日(日)
< UTA☆PRI GRAND SHOP福岡・アニメイト福岡パルコ・gashacoco ソラリアステージ天神>
スタンプラリー実施期間：2025年9月19日(金)～9月28日(日)
※営業時間は各店のHPをご確認ください。
※お使いの端末によってはお試しいただけない場合がございます。
【UTA☆PRI GRAND SHOP」SHOP GUIDE】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
開催期間‐2025年7月19日（土） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00～20:00
※8月22日（金）は後半準備の為、休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
開催期間‐
第1部 ： 2025年7月19日（土） ～ 2025年7月27日（日）
第2部 ： 2025年8月23日（土） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00～21:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
開催期間‐2025年7月26日（土）～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10－12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00～21:00
※8月18日（月）・8月22日（金）は休店
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
開催期間‐2025年8月28日（木） ～ 2025年8月31日（日）
会場 ‐仙台PARCO 本館6Fスペース6
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
開催期間‐2025年9月19日（金） ～ 2025年9月28日（日）
会場 ‐福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
住所 ‐福岡県福岡市中央区天神2-11-1
営業時間‐10:00～20:30
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）