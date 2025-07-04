アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』より「木之本 桜」着用衣装をイメージしたアパレルをはじめ、キュートなアクリルグッズなどが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2025年7月4日（金）より、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』商品を販売開始いたします。
全8アイテムの可愛いラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 セーラートラックジャケット
「木之本 桜」着用の制服をイメージした、女性らしいシルエットが可愛いトラックジャケット。リボンは取り外し可能で、スタイルに合わせてコーディネートを楽しめる。
販売価格：18,150円（税込）
本体サイズ：
Sサイズ ：約身丈65cm 身幅59cm 肩幅51cm 袖丈61cm
MLサイズ：約身丈69cm 身幅63cm 肩幅54cm 袖丈65cm
製品素材：
身生地：ポリエステル92% ポリウレタン8%
リブ：ポリエステル95% ポリウレタン5%
別布・リボン：ポリエステル100%
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 レース風プリントTシャツ
繊細なレースのデザインをプリント。さりげなく作品の要素を詰め込み、日常使いにも取り入れやすいTシャツ。
販売価格：3,630円（税込）
本体サイズ：
Sサイズ ：約身丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm
Mサイズ ：約身丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm
Lサイズ ：約身丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm
製品素材：綿100%
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 レースデザインタイツ
繊細なレースのデザインをプリントしたタイツ。日常使いにも活躍してくれるアイテム。
販売価格：4,400円（税込）
本体サイズ：M-L（フリーサイズ）
製品素材：ニット生地（ポリエステル 92% ポリウレタン 8%）
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 アクリルフレームスタンド
全3種。スイーツや「木之本 桜」「ケロちゃん」をデザイン。アクリルパーツを入れて飾って楽しめるアイテム。
販売価格：3,300円（税込）
本体サイズ（組立時）：約H161mm × W71mm × D17mm
製品素材：アクリル 3mm 厚
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 アクリルトレカケース
全4種。「木之本 桜」「ケロちゃん」「スッピー」「クリアカード」をデザインしたアイテム。購入特典のカードも入るサイズ感。
販売価格：1,980円（税込）
本体サイズ：約H103mm × W67mm × 厚み6mm
製品素材：アクリル 3mm 厚 合金
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 チェンジングアクリルキーホルダー ケロちゃん
角度を変えると「ケロちゃん」と「ケルベロス」のイラストの変化が楽しめるアイテム。
販売価格：1,430円（税込）
本体サイズ：約H63.5mm × W73mm
製品素材：アクリル 3mm 厚 合金
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 アクリルクリップ
全4種。「木之本 桜」「ケロちゃん」「クリアカード」「フライトカード」をデザインしたアクリルクリップ。かさばる書類も可愛くすっきりまとめられるアイテム。
販売価格：770円（税込）
本体サイズ：
クリアカード：約H63mm × W30mm
フライトカード：約H63mm × W30mm
マカロン 木之本 桜：約H43mm × W43mm
マカロン ケロちゃん：約H45mm × W44mm
製品素材：アクリル 3mm 厚 合金
●アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』 ダイカットスマホステッカー ケロちゃん
全8種。「ケロちゃん」の様々なコスチュームや表情が可愛いコレクタブルアイテム。
販売価格：550円（税込）
本体サイズ：
ケロちゃん A：約H50mm × W65mm
ケロちゃん B：約H58mm × W65mm
ケロちゃん C：約H50mm × W65mm
ケロちゃん D：約H65mm × W64mm
ケロちゃん E：約H53mm × W65mm
ケロちゃん F：約H51mm × W65mm
ケロちゃん G：約H51mm × W65mm
ケロちゃん H：約H48mm × W65mm
製品素材：塩ビ 紙
▼購入特典
アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』商品を税抜3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてカードをランダムで1枚プレゼント！
※キャンペーン期間: 2025年7月4日(金)18:00～2025年8月3日(日)23:59
※特典は無くなり次第終了になります。
(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年7月4日（金）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年10月上旬順次発送（セーラートラックジャケット）、
2025年9月上旬順次発送（セーラートラックジャケット以外の商品）
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914