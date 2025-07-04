アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』より「木之本 桜」着用衣装をイメージしたアパレルをはじめ、キュートなアクリルグッズなどが新登場！

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バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2025年7月4日（金）より、アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』商品を販売開始いたします。




全8アイテムの可愛いラインナップ。

▼商品販売ページ


ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)



▼商品一覧


●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 セーラートラックジャケット



「木之本 桜」着用の制服をイメージした、女性らしいシルエットが可愛いトラックジャケット。リボンは取り外し可能で、スタイルに合わせてコーディネートを楽しめる。


販売価格：18,150円（税込）


本体サイズ：


Sサイズ ：約身丈65cm 身幅59cm 肩幅51cm 袖丈61cm


MLサイズ：約身丈69cm 身幅63cm 肩幅54cm 袖丈65cm


製品素材：


身生地：ポリエステル92%　ポリウレタン8%


リブ：ポリエステル95%　ポリウレタン5%


別布・リボン：ポリエステル100%



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 レース風プリントTシャツ




繊細なレースのデザインをプリント。さりげなく作品の要素を詰め込み、日常使いにも取り入れやすいTシャツ。


販売価格：3,630円（税込）


本体サイズ：


Sサイズ ：約身丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約身丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約身丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：綿100%



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 レースデザインタイツ



繊細なレースのデザインをプリントしたタイツ。日常使いにも活躍してくれるアイテム。


販売価格：4,400円（税込）


本体サイズ：M-L（フリーサイズ）


製品素材：ニット生地（ポリエステル 92%　ポリウレタン 8%）



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 アクリルフレームスタンド



全3種。スイーツや「木之本 桜」「ケロちゃん」をデザイン。アクリルパーツを入れて飾って楽しめるアイテム。


販売価格：3,300円（税込）


本体サイズ（組立時）：約H161mm × W71mm × D17mm


製品素材：アクリル 3mm 厚



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 アクリルトレカケース



全4種。「木之本 桜」「ケロちゃん」「スッピー」「クリアカード」をデザインしたアイテム。購入特典のカードも入るサイズ感。


販売価格：1,980円（税込）


本体サイズ：約H103mm × W67mm × 厚み6mm


製品素材：アクリル 3mm 厚　合金



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 チェンジングアクリルキーホルダー ケロちゃん



角度を変えると「ケロちゃん」と「ケルベロス」のイラストの変化が楽しめるアイテム。


販売価格：1,430円（税込）


本体サイズ：約H63.5mm × W73mm


製品素材：アクリル 3mm 厚　合金



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 アクリルクリップ



全4種。「木之本 桜」「ケロちゃん」「クリアカード」「フライトカード」をデザインしたアクリルクリップ。かさばる書類も可愛くすっきりまとめられるアイテム。


販売価格：770円（税込）


本体サイズ：


クリアカード：約H63mm × W30mm


フライトカード：約H63mm × W30mm


マカロン　木之本 桜：約H43mm × W43mm


マカロン　ケロちゃん：約H45mm × W44mm


製品素材：アクリル 3mm 厚　合金



●アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』 ダイカットスマホステッカー ケロちゃん



全8種。「ケロちゃん」の様々なコスチュームや表情が可愛いコレクタブルアイテム。


販売価格：550円（税込）


本体サイズ：


ケロちゃん A：約H50mm × W65mm


ケロちゃん B：約H58mm × W65mm


ケロちゃん C：約H50mm × W65mm


ケロちゃん D：約H65mm × W64mm


ケロちゃん E：約H53mm × W65mm


ケロちゃん F：約H51mm × W65mm


ケロちゃん G：約H51mm × W65mm


ケロちゃん H：約H48mm × W65mm


製品素材：塩ビ　紙



▼購入特典


アニメ『カードキャプターさくら　クリアカード編』商品を税抜3,000円以上お買い上げごとに購入特典としてカードをランダムで1枚プレゼント！


※キャンペーン期間: 2025年7月4日(金)18:00～2025年8月3日(日)23:59


※特典は無くなり次第終了になります。





(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK



▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年7月4日（金）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年10月上旬順次発送（セーラートラックジャケット）、


2025年9月上旬順次発送（セーラートラックジャケット以外の商品）


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com




▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは


2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。



公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914