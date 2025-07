『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のPOP UP STOREが2025年7月29日(火)より紀伊國屋書店 新宿本店にて開催！

株式会社MellowYellowLab

ULTTiVO[運営:株式会社MellowYellowLab(本社:東京都渋谷区 代表取締役:木村泰之)]は、2025年1月に日本公開し、大ヒットした香港アクション映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』のポップアップストアを紀伊国屋書店 新宿本店 1F THE ENTRANCEにて2025年7月29日(火)より8月11日(月)まで期間限定で開催いたします。

■『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』POP UP STORE

【開催場所】紀伊國屋書店 新宿本店 1F THE ENRTANCE

【開催期間】2025年7月29日(火)~8月11日(月)

【営業時間】10:00~21:00

【イベント内容】

・イラストレーター「スーパーログ」によるオルタナティブポスターの販売

・ポスターのイラスト及び「スーパーログ」描き起こしのイラストを使用したグッズの販売

・本イベント描き起こしの「龍捲風(ろんぎゅんふぉん)」等身大パネルを展示

■WEB通販

「ULTTiVO」と「Chasmic」にて、ポップアップストアと同日よりWEB通販が同時開催!

WEB通販特設ページはこちら

ULTTiVO (https://ulttivo.com(https://ulttivo.com))

【販売開始】2025年7月29日 10:30 JST

【取り扱いアイテム】

シルクスクリーンポスター by Superlog

シルクスクリーンポスター by Superlog:\13,200(税込)

・200枚限定(店舗・web合計)

・B2サイズ 515×728mm

・6colored screenprint

・アーティストによるサインとエディションナンバー入り

【ULTTiVOでのポスター販売につきまして】

- POP UP STORE店頭分、WEB通販分でそれぞれ準備数は異なります。- POP UP STORE店頭、WEB通販とも準備数完売次第終了となります。- お住まいの地域に応じて所定の送料がかかります。- シルクスクリーンポスターは2025年8月より順次発送を予定しております。

Chasmic(http://www.chasmic.jp(http://www.chasmic.jp))

【受注期間】2025年7月29日 10:30~8月18日 23:59

【取り扱いアイテム】

アクリルスタンド

アクリルスタンド(サイズ:約110mm) 全4種類:各\1,760(税込)

アクリルスタンド 城寨四少セット

アクリルスタンド 城寨四少セット(お面ステッカー付き):\7,150円(税込)

・お面ステッカーは何度も張って剥がせる弱粘着性。

・「城寨四少セット」のアクリルスタンドは単品版と同じものです。

トレーディング缶バッジ

トレーディング缶バッジ(サイズ:Φ54mm) 全13種 \550(税込)

・中身がわからないブラインド商品になります。

トレーディング缶バッジ コンプリートセット \7,150円(税込)

・全13種がセットになったコンプリートセットです。

A2ポスター

A2ポスター(オフセット印刷 サイズ:A2サイズ 420×594mm) \2,200(税込)

ステッカー

ステッカー(サイズ:148×105mm) \1,100(税込)

Tシャツ

Tシャツ(サイズ:M / L / XL / XXL) Yellow/Red 各\5,500(税込)

【Chasmicでの受注販売について】

- 各商品の購入ページの金額は『税込』での表示になります。- 内容は予告なしに変更する場合があります。- 商品の画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。- 送料は全国一律で1,000円(税込)です。1回のご注文ごとに送料が発生いたします。- Chasmicで販売中のグッズはすべて【受注製造】となります。期間中のご予約で必ずお手元に届きます。- その他諸条件等はChasmicにてご確認ください。- 受注販売グッズのお届けは10月以降を予定しております

■ULTTiVO(ウルティヴォ)とは?

映画、ゲーム、コミックなどを題材にアートを制作するクリエイティブユニット。

制作したアートを用いて伝統的なシルクスクリーンプリントや最新のUV印刷を用いた高品質なポスター、各種グッズなどを展開していきます。

■『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』とは?

香港映画史上歴代NO.1大ヒット!

世界が熱狂!香港映画史に新たな歴史を刻む話題作!

第97回アカデミー賞(R) 国際長編映画賞の香港代表に選出され、第77回カンヌ国際映画祭での初上映から熱狂的な拍手を浴びた本作。香港公開後も話題が広がり続け、日本でも興行収入5億円を超える大ヒットを記録した。

九龍城砦がスクリーンに蘇る!

舞台は伝説の「九龍城砦」--無法地帯として知られ、今は失われたその場所が、圧倒的なスケールでスクリーンに蘇る。ルイス・クー、サモ・ハンといった香港映画界のレジェンドから若手実力派までが集結し、壮絶なアクションで観客を圧倒する。そして、約10億円を投じて精密に再現された九龍城砦のセットは圧巻。息を呑むスケールと細部へのこだわりが、観る者の心を鷲掴みにする。

配給:クロックワークス

