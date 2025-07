渋谷MIYASHITA PARKが開業5周年！「HIGH FIVE! ともにつくろう、ともに鳴らそう。」

本企画のテーマである「HIGH FIVE! ともにつくろう、ともに鳴らそう。」は、「5周年をともにつくり、分かち合う」や「気持ちが上がる5周年」を表現。MIYASHITA PARKらしい自由で創造性あふれる発想のもと、来場者・出店店舗・施設がまるで友だちや大切な人のように同じ目線で、ワクワクしながらハイタッチを交わすように一体となって5周年を盛り上げる参加型施策を展開します。

渋谷の新たな文化発信地として2020年に開業したMIYASHITA PARK (所在地:東京都渋谷区神宮前 6-20-10、事業者:三井不動産株式会社)は、今年5周年を迎えます。これを記念し、5周年特別企画「HIGH FIVE! ともにつくろう、ともに鳴らそう。」を7月14日(月)~7月31日(木)に開催します。本企画のテーマである「HIGH FIVE! ともにつくろう、ともに鳴らそう。」は、「5周年をともにつくり、分かち合う」や「気持ちが上がる5周年」を表現。MIYASHITA PARKらしい自由で創造性あふれる発想のもと、来場者・出店店舗・施設がまるで友だちや大切な人のように同じ目線で、ワクワクしながらハイタッチを交わすように一体となって5周年を盛り上げる参加型施策を展開します。South1F 遊歩道スペースでは、カルチャー・アート感あふれる店舗を集めた「NIGHT MARKET」を7月25日(金)~7月29日(火)に開催。またRAYARD MIYASHITA PARKでは、各店舗5周年にちなんだ限定商品や特典提供など特別フェアを実施。また、来場者とともに創り上げる参加型アート、POP-UP SHOP・イベント等、5周年に合わせた特別企画で盛り上げます。



















ナイトマーケット、巨大オブジェ、POP-UP SHOPなど、多彩な周年企画を7月14日(月)~7月31日(木)に開催-本リリースのポイント-① カルチャー・アート感あふれる店舗を集めた「NIGHT MARKET」を開催!South1F遊歩道スペースにて、MIYASHITA PARKらしいカルチャー・アート感あふれる店舗を集めたナイトマーケットが登場。② 限定商品や特典提供など5周年特別フェアを実施!渋谷横丁や各飲食店・ショップにて5周年を盛り上げるべく、限定商品や特典を提供する特別フェアを開催。③ 巨大な「MIYASHITA PARK」のオブジェが登場!来場者参加型の「FREE PAINT BIG LOGO」South 2F歩道橋スペースに巨大な「MIYASHITA PARK」のオブジェが登場し、来場者が自由に書き込みできる参加型企画を実施。④ 5周年を記念したPOP-UP SHOPやイベントを開催!「HIGHTIDE STORE」、「Face Records」、「Wrangler」が5周年を記念したPOP-UP SHOP・イベントを開催。① カルチャー・アート感あふれる店舗を集めた「NIGHT MARKET」を開催!7月25日(金)~7月29日(火)の期間、South1F遊歩道スペースにて、古着・雑貨・食器・レコード・植物といったMIYASHITA PARKらしいカルチャー・アート感あふれる店舗を集めたナイトマーケットを開催。さらにアーティストの出店もあります。「NIGHT MARKET」概要・開催期間:7月25日(金)~7月29日(火)16:00~22:00・開催場所:South1F遊歩道スペース・出店店舗:GALLERY STORE / 古着・古物、flacte / アクセサリー、ront / 古着・レコード、うそみたいなコップ / 食器、大浪漫商店 / レコード・雑貨・アジア、BOYA / 古物、PARTY foliage plants / 観葉植物、aikoberry / 台湾系・イラスト・ZINE 、NERIAME / ファッション・グラフィック、EASE / アンティーク雑貨、クリヤマロロコ / ぬいぐるみ・イラスト、SOSPESO / 衣料・雑貨など20店舗以上予定・出店アーティスト:eryさん※出店店舗は日によって異なります。詳細は後日施設ウェブサイトにて公開予定。※天候によって開催日・時間が変更になる可能性がございます。※出店店舗は予告なく変更・キャンセルとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。渋谷横丁やTHE SHIBUYA SOUVENIR STORE、天狼院カフェSHIBUYA、パンとエスプレッソとまちあわせ等、約30店舗にて5周年を盛り上げるべく、限定商品や特典を提供する特別フェアを開催。「5周年特別フェア」概要・実施期間:7月14日(月)~7月31日(木)※各店舗により異なります。・実施店舗:渋谷横丁(10店舗独自フェア含む)、THE SHIBUYA SOUVENIR STORE、天狼院カフェSHIBUYA、パンとエスプレッソとまちあわせ等約30店舗① 渋谷横丁 5周年 5倍メニュー【近畿食市】たこ焼き5倍盛り 2,200円 【北海道食市】5倍のっけ盛特選マグロ丼 8,000円【横浜中華食市】麻婆豆腐5倍盛り 3,000円 【渋谷バル】爆盛りミートソース5倍 3,800円

期間中、South 2F歩道橋スペースに巨大な「MIYASHITA PARK」のオブジェが登場。来場いただいた皆さまが自由に書き込みいただけるアート企画を実施します。MIYASHITA PARKで過ごした思い出、MIYASHITA PARKへのメッセージのみでなく、あなたの願い事や好きなイラストなど、あなたらしければ、なんでもOK。来場者皆さんの思いを集めた特別オブジェを作成します。「FREE PAINT BIG LOGO」概要・設置期間:7月14日(月)~7月31日(木)・設置場所:South 2F歩道橋スペース

④ 5周年を記念したPOP-UP SHOPやイベントを開催!「HIGHTIDE STORE」、「Face Records」、「Wrangler」が5周年を記念したPOP-UP SHOP・イベントを開催します。「POP-UP SHOP・イベント」概要① HIGHTIDE STORE7月19日(土)~7月21日(月・祝)の期間、South 2F ウェルカムテラスにてPOP-UP SHOPを実施② Face Records7月20日(日)、7月21日(月・祝)の2日間、South 2F吹き抜け広場にてDJイベントを開催③ Wrangler7月26日(土)~7月27日(日)、South 2F ウェルカムテラスにて、Tシャツのタイダイ染めワークショップを開催常識にとらわれず「自由」をわかちあう場”MIYASHITA PARK”NO MORE NORMAL.こだわりに、正解はない。だから、たとえ物好きと言われてもじぶんの好きに、まっすぐでいよう。じぶんの好きへ、はみだしていこう。型になんて、はめられないあなたとMIYASHITA PARKはともにありたい。NO MORE NORMAL.まっすぐ、はみだせ。MIYASHITA PARKの想いMIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。【添付資料】「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要■住所〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10■営業時間●ショップ:11:00~21:00 ※店舗により異なります●レストラン:11:00~23:00 ※一部店舗は異なります●フードホール:平日11:00~22:30 土日祝10:30~22:30■アクセスJR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>」駅7番口より徒歩8分※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS公式サイト: https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/ Instagram:https://www.instagram.com/miyashitapark_/X:https://x.com/miyashitapark_本件に関するお問合わせ先MIYASHITA PARK広報事務局(委託先:株式会社プラップジャパン内) 折山、渡部、富谷TEL:070-2161-7121(折山携帯) MAIL:miyashita_pr@prap.co.jp