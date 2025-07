Makuake累計応援購入総額15億円突破の「ヒツジのいらない」シリーズより思わず飛び込みたくなる“極ぷる”マットレスが誕生『ヒツジのいらないマットレス®－ULTRA SLEEPER－』

「ヒツジのいらない」シリーズとはヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した「ヒツジのいらない枕」を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式ブランドサイト:https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW取扱店舗一覧:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社太陽 会社概要社名:株式会社太陽代表:川嶋 伶設立:2019年5月所在地:東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容:商品の企画・販売URL:https://www.33taiyo.co.jp公式LINE:https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計14億円、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名:MOON-X株式会社(ムーンエックス)代表:長谷川 晋設立:2019年8月所在地:東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL:https://www.moon-x.com/company/