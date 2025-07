ー未来を担う、デジタル社会を生き抜く力をー　　文部科学省後援！「クリエイティブフェス」全国開催

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:今掘健治、以下「当社」)の児童教育事業「ヒューマンアカデミージュニア」は、一般社団法人未来創生STREAM教育総合研究所:Research Institute of STREAM Education for Creating the Future(略:RISE)」(所在地:東京都新宿区、代表:須藤冬暁、以下「当協会」)と共催で、未来を生き抜く子どもたちの「創造力」と「探求心」を育む体験型教育イベント「クリエイティブフェス」を、2025年7月19日(土)から8月5日(火)まで、全国7都市(札幌・仙台・東京・愛知・大阪・北九州・那覇)にて開催いたします。

本イベントは、次世代育成への貢献と教育的意義が認められ、文部科学省からの後援が決定いたしました。

【本件のポイント】

●文部科学省後援!全国7都市で開催される、未来を生き抜く子どもたちのSTREAM教育の祭典

●地域間の教育格差の解消に貢献し、最新のSTEAM/STREAM教育を体験するワークショップが満載

●夏休みの自由研究にも最適!遊びながら学びを深める多彩なプログラムで、子どもの創造力と探求心を育む

【クリエイティブフェスの特徴】

■未来を担う子どもたちのクリエイティブの祭典、全国7都市で開催!

「クリエイティブフェス」は、これまで首都圏に集中しがちだった創造性育成イベントの機会格差を解消するため、北は北海道、南は沖縄まで全国7都市(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・北九州・那覇)での開催を決定しました。

各地域の子どもたちが、最新のSTREAM教育に触れ、未来への可能性を広げる一日を提供します。夏休みの自由研究にも役立つ実践的なワークショップも多数予定しており、「遊びながら学ぶ」ことを追求した、記憶に残る学びの体験を創出します。

■文部科学省後援の背景

本イベントの教育的意義と、予測困難な時代を生き抜く次世代の育成に対する貢献が高く評価され、文部科学省からの後援が決定いたしました。これは、デジタル社会の進展に伴い、創造的思考力や問題解決能力の重要性が増す中、STREAM教育への注目の高まりを示すものです。

本イベントを通じて、小・中・高校生をはじめとする若い世代が、STREAM教育に触れ、「答えのない問い」に自ら向き合い、解決策を探る喜びを発見できる質の高い学びの場を提供します。

また、本イベントは、2025年度より文部科学省が推進する「DXハイスクール事業」採択校にも積極的に門戸を広げ、連携を強化することで公教育と民間教育が連携した、より公共性の高い教育イベントへの発展を目指します。

■多彩な体験プログラムで「できる!」「わかった!」の感動を!

本イベントでは、子どもたちの「知りたい!」「作りたい!」という探求心を刺激し、実践的な体験を通じて「できる!」「わかった!」を実感できるブースを多数設置します。ロボット操縦体験やサイエンスワークショップ、プログラミング体験など、当社が長年培ってきた教育コンテンツを最大限に活用します。

【主な実施プログラム】

■作品展示発表:未来のイノベーターたちの成果を公開!プレゼンテーションの様子

子どもたちが製作したロボットやプログラミングで作ったオリジナルゲームなどを、ポスターセッション形式で発表します。子どもたちの創造力やプレゼンテーション能力を間近で感じられる貴重な機会です。

■体験ブース:STREAM分野を横断した「学びのワンダーランド」!

ロボット、プログラミング、サイエンス、アート、さんすう/数学など、STREAM分野を横断した多様なワークショップやブースを展開します。「なぜ?」を「なるほど!」に変える体験が満載です。

■企業連携ブース:社会とつながる学びの現場!

企業と連携し、社会における学びの重要性を体感できるプログラムを提供します。(例:東京会場でのe-Craftミニワークショップなど)

普段触れることのできない最先端技術や社会課題への取り組みを、子どもたちが体験できます。

気軽にロボットに触れることができる楽しい体験コーナー会場で盛り上がる子ども達

さらに、福岡会場(7月19日・北九州市)と沖縄会場(7月21日・那覇市)には、当社のロボット教室アドバイザーであり、世界的に活躍するロボットクリエイターの高橋智隆氏が来場!講演会を行い、子どもたちとの交流を通じて、「ものづくりの楽しさ」や「未来を創造する夢」を直接伝えます。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1843_1_68bc5ea26a2a86a61773d40653c968bf.jpg?v=202507041227 ]

【今後の展望】

ヒューマンアカデミージュニアはSTEAM教育、そしてSTREAM教育のさらなる普及を目指すとともに、これからの社会で活躍する人材の育成に貢献してまいります。単なるロボット製作にとどまらない、より広範な教育的価値の提供を目指すとともに、イノベーション人材・デジタル人材の育成や実践的スキルの育成、キャリア形成のサポートを行うことを目的として、民間教育だけでなく公教育との連携強化を推進してまいります。

STEAM教育…Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(教養/創造性)Mathematics(数学)

STREAM教育…STEAM教育(Science: 科学、Technology: 技術、Engineering: 工学、Arts: 教養/創造性、Mathematics: 数学)にRobotics(ロボット技術)のRを加えたもので、RにはReality(現実性)やReviewing(評価)などの意味もあり、今後ますます複雑化する社会を生き抜くため教育方法とされています。

■ヒューマンアカデミージュニアのロボット教室について https://kids.athuman.com/robo/

ヒューマンアカデミージュニアのロボット教室は、ロボットクリエイターの高橋智隆氏をアドバイザーに迎え、2009 年 6 月にスタート。未就学児(4~6 歳)から中学生を中心に全国で展開し、教室数は1,700 教室以上、在籍生徒数は 27,000名を超えるロボットプログラミング教室です(※2025年3月末時点)。年中から中高生までお子さまの年齢に合わせたさまざまなコースをご用意しており、「プレプライマリーコース」「プライマリーコース」「ベーシックコース」では、動くロボットを自ら作り上げ、試行錯誤を繰り返しながら構造や動きの仕組みを学びます。「ミドルコース」「アドバンスコース」では、さらにマイコンブロックやセンサーが追加され、専用タブレットを用いたビジュアルプログラミングでより複雑な動きを実現します。 子どもたちに科学の驚きと感動を与え、楽しく夢中になってロボット製作に取り組むうちに、新しい時代を生き抜く上で必要となる学びの基盤となる力が自然と養われているというプログラムです。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/(https://manabu.athuman.com/)

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人(いせいいじん)」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内330拠点以上、海外5カ国6法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト

https://www.athuman.com/(https://www.athuman.com/)

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者:代表取締役 今堀 健治

●所在地:東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 :1,000 万円

●URL :https://manabu.athuman.com/(https://manabu.athuman.com/)