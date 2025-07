超強力吸収の夜用パンツ『ムーニー オヤスミマン』からポケモン“ぐっすり夢ごこちデザイン”が登場

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社(代表取締役 社長執行役員:高原 豪久)は、『ムーニー オヤスミマン』からポケモン“ぐっすり夢ごこちデザイン”を、2025年7月中旬より全国で順次発売します。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

発売の背景

近年、共働き世帯を中心に、「夜のおしっこで濡れたパジャマや寝具を、忙しい朝の時間帯に洗濯しなければならないのは大変な負担」といった声が多く寄せられています。このような中、日中は紙パンツ(おむつ)を使用し、夜は夜用パンツと、昼と夜とで使い分けされている方が増えています。

当社調査では、夜用パンツへの“はき替え”が親子の大切なコミュニケーション・タイムとなっていることが分かりました。また、この“はき替え”は、お子さまにとって就寝モードへと切り替わる“スイッチ”の役割を果たしていることもあり、デザインを重視する割合は、紙パンツ(おむつ)と比べて約1.5倍※1高いことも分かりました。

2024年11月には、おやすみ前の“はき替え”をお子さまにお楽しみいただけるよう、夜用パンツ『ムーニー オヤスミマン』をフルカラー・デザインへと一新し、高い評価をいただいております。今回、さらに、おやすみ前の親子のコミュニケーションを楽しんでいただけるよう、世界中で人気のポケモンから“ぐっすり夢ごこちデザイン”を施した『ムーニー オヤスミマン』を発売します。

※1 ユニ・チャーム調べ

商品の特長

1.ポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」のデザインを搭載しました。

・ポケモンたちと電車・バス・お花などをモチーフに、子どもが進んではきたくなるデザインを施しました。

・おやすみ前の親子のコミュニケーションを促します。

2.夢の世界観を広げる豊富なデザインを展開

・Lサイズ:男の子・女の子 各6種類ご用意。

・ビッグ以上サイズ:各5種類ご用意。

※スーパービッグサイズはデザインの変更はありません。

<基本機能>3. 一晩中モレ安心の「超強力吸収」

・『ムーニー』シリーズ最高レベルの吸収力を実現しました。

・8回分※2のおしっこも朝までモレずに安心です。

※2 1回当たりのおしっこの量 Lサイズ:50cc ビッグ以上サイズ:70ccを目安

※スーパービッグサイズはデザインの変更はありません。

■発売時期

2025年7月中旬より全国で順次発売します。

■『ムーニー オヤスミマン』 ブランドサイト

https://www.oyasumiman.jp/ja/home.html

■『ムーニー オヤスミマン』デザイン刷新の発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3.すべての人に健康と福祉を

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。