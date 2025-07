はたらく乗り物が、ロボットに変形(特装合体)！日焼け&浴衣のハローキティなど夏をテーマにしたおもちゃ！ハッピーセット(R)「特装合体ロボ　ジョブレイバー」「ハローキティ」

2025年「ほんのハッピーセット」第4弾 絵本 「知育シールパズル&絵さがし」、ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一 周の旅図鑑」も同時登場!7月11日(金)から期間限定販売!日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:トーマス・コウ)は、ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」とハッピーセット「ハローキティ」を、2025年7月11日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売いたします。マクドナルドは、ハッピーセットでの“遊び”を通して、子供たちが生き生きと自分らしさを発揮することを願っております。おもちゃ開発においても、子供たちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げていくことを目指しており、子供の発達支援の専門家とともに発達のためのテーマに沿った多彩なおもちゃを開発しています。株式会社タカラトミーの「 トミカ 」から生まれたヒーロー、 テレビ アニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』が、ハッピーセットにおもちゃとして初登場です。ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」は、パトロールカーや 消防車 などの「はたらく乗り物」が、得意な仕事を活かして街を守るジョブレイバー(ロボット)に変形します。乗り物として動かしたり、変形してロボットで遊んだりできるおもちゃです。今回はマクドナルドオリジナルデザインのジョブレイバーを含む、全6種類をラインアップしました。 警察 や消防など、社会を守る仕事の「ごっこ遊び」が楽しめ、社会性を学ぶことができます。また、飛行機や救急車などをロボットに変形させる遊びは、部分と全体を考える図形や空間などの認識も高めます。街で見かける「はたらく乗り物」がジョブレイバー(ロボット)に変形し、皆を守るストーリーを想像しながら遊ぶことができます。ハッピーセット「ハローキティ」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のおもちゃで、日焼け・ 水着 浴衣 など、夏をテーマにした全6種類のラインアップです。ミニトレーやスプーン&フォークでお食事を楽しんだり、アイスメーカーなどでお料理をしたりする遊びは、 生活習慣 と手指を器用に動かす身体動作の能力を高めます。また、 家族 や友達に、 おにぎり メーカーで作った おにぎり をごちそうする遊びは、社会性・感情を豊かに育みます。ハローキティのおもちゃを日々の生活に取り入れて、キラキラと楽しい夏を想像しながら遊ぶことができます。さらに、おもちゃの 箱 のQRコードをスマートフォンで読み込むと、本ハッピーセットオリジナルのスイカゲーム(R)「ハローキティのハッピースイカゲーム」が楽しめます。フルーツを成長させて、スイカを作りながらハ イスコ アを目指す大人気「スイカゲーム」とのコラボレーションです。ハローキティを動かし、考えて工夫しながらフルーツを組み合わせて、特別デザインのスイカを目指して遊んでみてください。株式会社Gakkenで人気の書籍がハッピーセットオリジナルに再編集され、2025年「ほんのハッピーセット」第4弾として、7月11日(金)より 絵本 「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編」、ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一 周の旅図鑑」として新登場。 絵本 は、不思議な世界を探検しながらシールを貼って完成させるシールパズルと、絵さがしがお楽しみいただけます。ミニ図鑑は、人気旅行ガイドブックのハッピーセットオリジナル版で、図鑑に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルパズルゲームで遊ぶことができます。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。



















「#ANA見学ツアー」選べる見学ツアーキャンペーン











「推しジョブレイバーキャンペーン」











「ハローキティのハッピースイカゲーム」













◆2025年「ほんのハッピーセット」第4弾

「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編」













ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids





「#ANA見学ツアー」選べる見学ツアーキャンペーン「推しジョブレイバーキャンペーン」「ハローキティのハッピースイカゲーム」◆2025年「ほんのハッピーセット」第4弾 絵本 「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編」ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一 周の旅図鑑」



■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。【ジョブレイバー】(C) TOMY 「 トミカ 」は株式会社タカラトミーの登録商標です。スカイブレイバーを掲載する場合は以下をご記載ください。(C) ANA (C) TOMY 「 トミカ 」は株式会社タカラトミーの登録商標です。【ハローキティ】(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449スイカゲームを掲載する場合は以下をご記載ください。(C) 2021 Aladdin X Inc. スイカゲーム®はAladdin X株式会社の登録商標です。【知育シールパズル】(C) Gakken【地球の歩き方】(C) 地球の歩き方/Gakken