ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 『クレヨンしんちゃんサムライアドベンチャー in Summer』 2025年7月5日（土）～8月31日（日）期間限定で開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、エリア内で侍気分を楽しめる夏イベント『クレヨンしんちゃんサムライアドベンチャー in Summer』を2025年7月5日（土）～ 8月31日（日）の期間限定で開催いたします。
本イベントでは、アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」のエリア内に、自由に着用できる甲冑を貸し出す特設コーナーを設置。まるで戦国時代にタイムスリップしたかのような雰囲気の中、侍の格好で写真や動画の撮影が可能です。日本の戦国時代のような世界観が楽しめる『アッパレ！戦国大冒険！』を心行くまで楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324346&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324346&id=bodyimage2】
■イベント概要
期間：
2025年7月5日（土）～8月31日（日）
実施時間：
10時00分～17時00分
会場：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」
内容：
アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」内で自由に着脱できる甲冑を貸出し、侍気分をお楽しみいただけます。
料金：
無料 ※別途、アトラクションへの入場チケットが必要
対象：
プレミアムチケット、ゴールドチケット、ライトチケット、キッズ満喫パスの各種チケットをお持ちの方
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK （c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
本イベントでは、アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」のエリア内に、自由に着用できる甲冑を貸し出す特設コーナーを設置。まるで戦国時代にタイムスリップしたかのような雰囲気の中、侍の格好で写真や動画の撮影が可能です。日本の戦国時代のような世界観が楽しめる『アッパレ！戦国大冒険！』を心行くまで楽しもう！
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期間：
2025年7月5日（土）～8月31日（日）
実施時間：
10時00分～17時00分
会場：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」
内容：
アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」内で自由に着脱できる甲冑を貸出し、侍気分をお楽しみいただけます。
料金：
無料 ※別途、アトラクションへの入場チケットが必要
対象：
プレミアムチケット、ゴールドチケット、ライトチケット、キッズ満喫パスの各種チケットをお持ちの方
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
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