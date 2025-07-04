「第18回 スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦 Supported by 貝印」全国大会 予選出場24チーム決定
高校生パティシエ日本一を決定するコンテスト「第18回スイーツ甲子園」（主催・産経新聞社、特別協賛・貝印）の全国大会予選が、いよいよ8月5日（火）からスタートします。全国から寄せられた応募作品の中から書類審査を通過した24チームが、東西2ブロック各12チームに分かれて腕前を競います。
各予選ブロックで調理試験を行い、審査員シェフによる審査を経て、東西6チームが全国大会決勝へ進出します。予選大会の模様は後日、スイーツ甲子園公式YouTubeでダイジェスト配信します。今年も産経新聞社は、優勝（文部科学大臣賞）を目指し夢を追う高校生たちの熱い戦いを応援します。ハイレベルで個性豊かな絶品スイーツの数々を、ぜひお楽しみください！
【公式サイト】 https://sweets-koushien.com/(https://sweets-koushien.com/)
【公式チャンネル】 https://www.youtube.com/@sweets_koushien(https://www.youtube.com/@sweets_koushien)
■西日本ブロック 開催日：2025年8月5日（火）／ 会場：東京ベルエポック製菓調理専門学校
・福知山淑徳高等学校（京都）すずらん
・レコールバンタン大阪校（大阪）Color’e
・奈良女子高等学校（奈良）Taku off
・育成調理師専門学校 高等課程（兵庫）Eclat fiere
・総合技術高等学校（広島）Un accord
・坂出第一高等学校（香川）eclat
・飯塚高等学校（福岡）arc-en-ciel
・飯塚高等学校（福岡）grand reve
・向陽高等学校（長崎）Lien
・慶誠高等学校（熊本）わさもん
・鹿児島城西高等学校（鹿児島）Luminous 3
・神村学園高等部（鹿児島）astrantia
■東日本ブロック 開催日：2025年8月6日（水）／ 会場：東京ベルエポック製菓調理専門学校
・清尚学院高等学校（北海道）Lumiere
・北海道三笠高等学校（北海道）FEARLESS
・宮城県農業高等学校（宮城）espoir
・山辺高等学校（山形）tricolore
・野田鎌田学園高等専修学校（千葉）CHAINON
・野田鎌田学園高等専修学校（千葉）Plaisir
・野田鎌田学園 杉並高等専修学校（東京）MY way
・町田調理師専門学校 高等課程 （東京）Gloire
・レコールバンタン高等部 東京校（東京）avec-toi
・野田鎌田学園 横浜高等専修学校（神奈川）fleur
・城南高等専修学校（岐阜）eclat
・城南高等専修学校（岐阜）mon reve
「第18回スイーツ甲子園」大会概要
【名称】第18回スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦 Supported by 貝印
【スケジュール】全国大会予選・西日本ブロック：2025年8月5日（火）／ 全国大会予選・東日本ブロック：2025年8月6日（水）／ 全国大会決勝：2025年9月15日（月・祝）
【賞品】優勝チーム「タヒチ研修旅行」
【主催】産経新聞社
【特別協賛】貝印株式会社
【協賛】タリーズコーヒージャパン株式会社、一般財団法人ドーバー洋酒財団、中沢乳業株式会社、株式会社ニップン、株式会社不二家、住商モンブラン株式会社
【協力】エアタヒチヌイ、東京ベルエポック製菓調理専門学校、 専修学校日本菓子専門学校
【後援】文部科学省