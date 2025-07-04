スポーツブランド「BODYMAKER」が2025年7月4日（金）より7月8日（火）まで直営サイト・直営店舗（7月7日（月）まで）で 年に一度の「七夕セール」開催！
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、2025年7月4日（金）17時より7月8日（火）11時まで。期間中、BODYMAKER公式サイト及び、直営店舗にて年に一度のお楽しみ「七夕セール」を開催します。約40点のスポーツウエアやシューズ、トレーニング用品など、どれもこれも\770+税（税込\847）で販売いたします。「最大57％OFFの大幅値下げ商品」もございます。まさにチャンス到来！無くなり次第終了、在庫限りの大セール。早い者勝ちですのでお早めにお買い求めください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、今年も楽しい企画満載のイベントをいたします。お楽しみに！ぜひ 一度ご覧ください。（直営店舗は7月7日（月）まで）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324185&id=bodyimage1】
■BODYMAKER七夕セール
実施期間：2025年7月4日（金）より7月8日（火）まで
https://www.bodymaker.jp/shop/e/estarfes/（直営店舗：2025年7月4日（金）より7月7日（月）まで）
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、2025年7月4日（金）17時より7月8日（火）11時まで。期間中、BODYMAKER公式サイト及び、直営店舗にて年に一度のお楽しみ「七夕セール」を開催します。約40点のスポーツウエアやシューズ、トレーニング用品など、どれもこれも\770+税（税込\847）で販売いたします。「最大57％OFFの大幅値下げ商品」もございます。まさにチャンス到来！無くなり次第終了、在庫限りの大セール。早い者勝ちですのでお早めにお買い求めください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、今年も楽しい企画満載のイベントをいたします。お楽しみに！ぜひ 一度ご覧ください。（直営店舗は7月7日（月）まで）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324185&id=bodyimage1】
■BODYMAKER七夕セール
実施期間：2025年7月4日（金）より7月8日（火）まで
https://www.bodymaker.jp/shop/e/estarfes/（直営店舗：2025年7月4日（金）より7月7日（月）まで）
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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