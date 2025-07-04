類を見ないと話題のＢＣＰ対策・リモートワーク・保養施設向き賃貸別荘「富士ワーケーションベース」の内覧会を開催します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324107&id=bodyimage1】
富士山麓、十里木別荘地内に新築されたリモートワーク・保養施設向き賃貸別荘「富士ワーケーションベース」の内覧会を開催いたします。「富士ワーケーションベース」は家具・電気製品を完備しており、温泉給湯、サウナもあります。また災害時、太陽光発電と蓄電池及びスターリンクによりネット環境が確保できる自立型災害対応ワーケーション住宅です。
場所 静岡県裾野市須山2255番4304 十里木（じゅうりぎ）南富士別荘地 区画３M-9
「富士ワーケーションベース」
開催日時 2025年 8月8日（金）正午より午後5時まで
8月9日（土）午前10時より午後５時まで
8月10日（日）午前10時より午後4時まで
内覧ご希望の方は前日までにご連絡ください。現地にてお待ちしております。
「富士ワーケーションベース」へのアクセス等、詳細はホームページ https://www.workcation.jp をご覧ください。
主催 神奈川県横浜市緑区7-14-24 株式会社鳴龍（めいりゅう）代表取締役 杉粼俊一
連絡先 株式会社鳴龍 電話045（981）7701 または楠田まで e-mail:a_kusuda@ymail.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324107&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社鳴龍
富士山麓、十里木別荘地内に新築されたリモートワーク・保養施設向き賃貸別荘「富士ワーケーションベース」の内覧会を開催いたします。「富士ワーケーションベース」は家具・電気製品を完備しており、温泉給湯、サウナもあります。また災害時、太陽光発電と蓄電池及びスターリンクによりネット環境が確保できる自立型災害対応ワーケーション住宅です。
場所 静岡県裾野市須山2255番4304 十里木（じゅうりぎ）南富士別荘地 区画３M-9
「富士ワーケーションベース」
開催日時 2025年 8月8日（金）正午より午後5時まで
8月9日（土）午前10時より午後５時まで
8月10日（日）午前10時より午後4時まで
内覧ご希望の方は前日までにご連絡ください。現地にてお待ちしております。
「富士ワーケーションベース」へのアクセス等、詳細はホームページ https://www.workcation.jp をご覧ください。
主催 神奈川県横浜市緑区7-14-24 株式会社鳴龍（めいりゅう）代表取締役 杉粼俊一
連絡先 株式会社鳴龍 電話045（981）7701 または楠田まで e-mail:a_kusuda@ymail.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324107&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社鳴龍
プレスリリース詳細へ