類を見ないと話題のＢＣＰ対策・リモートワーク・保養施設向き賃貸別荘「富士ワーケーションベース」の内覧会を開催します

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富士山麓、十里木別荘地内に新築されたリモートワーク・保養施設向き賃貸別荘「富士ワーケーションベース」の内覧会を開催いたします。「富士ワーケーションベース」は家具・電気製品を完備しており、温泉給湯、サウナもあります。また災害時、太陽光発電と蓄電池及びスターリンクによりネット環境が確保できる自立型災害対応ワーケーション住宅です。

場所　　　静岡県裾野市須山2255番4304　十里木（じゅうりぎ）南富士別荘地　区画３M-9
　　　　　「富士ワーケーションベース」
開催日時　 2025年　8月8日（金）正午より午後5時まで
8月9日（土）午前10時より午後５時まで　
8月10日（日）午前10時より午後4時まで

　内覧ご希望の方は前日までにご連絡ください。現地にてお待ちしております。

「富士ワーケーションベース」へのアクセス等、詳細はホームページ　https://www.workcation.jp　をご覧ください。

主催　　　神奈川県横浜市緑区7-14-24　株式会社鳴龍（めいりゅう）代表取締役　杉粼俊一
連絡先　　株式会社鳴龍　電話045（981）7701 または楠田まで　e-mail:a_kusuda@ymail.ne.jp

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配信元企業：株式会社鳴龍
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