『サイバーパンクRED　デンジャー・ギャル・ドシエ』発売！

株式会社ホビージャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:松下大介)は、TRPG『サイバーパンクRED』の新作サプリメント『サイバーパンクRED デンジャー・ギャル・ドシエ』日本語版を2025年7月に発売します。『サイバーパンク』シリーズは、悪徳と暴力が支配する巨大都市ナイトシティで、危険な裏の仕事を請け負う“エッジランナー”となって冒険するTRPGです。日本語版は現在『サイバーパンクRED ルールブック』、『データパック&スクリーン・セット』、追加アイテム集『ブラック・クローム』、シナリオ集『テイルズ・オブ・ザ・レッド:ストリートの物語』、入門用ボックス・セット『サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット』を印刷版とPDF版で発売中。またサポートグッズ『ネットラン・デッキ』を店頭にて発売中です。■サイバーパンクRED デンジャー・ギャル・ドシエサイバーパンクRED 用 NPC と所属組織の設定資料集【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323221&id=bodyimage1】“キュートな猫耳とピンクの銃は伊達じゃない!”『サイバーパンクRED デンジャー・ギャル・ドシエ』はサイバーパンクRED用のNPCに焦点を当てたサプリメントだ。ナイトシティ最高の調査・警備保障ネオコープであるデンジャー・ギャル社の調査報告書(ドシエ)には、知っておくべきあらゆる物事と人物に関する情報が記録されている。これを読めば、個性あふれるナイトシティの住人たちと、彼らが所属するナイトシティのさまざまな組織について深く学ぶことができるはずだ。この本には敵としても味方としてもそのままシナリオに登場させられる100人以上のNPCが来歴とデータ付きで載っている。それでも足りないGMには、ナイトシティの住人たちを自作するためのガイドラインも用意されている。更にはナイトシティを舞台にした新作シナリオも一本掲載されている。──デンジャー・ギャルに挑戦する謎の襲撃者が現れた。そいつらの正体を知りたいならチューマ、実際にプレイしてみるといい!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323221&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323221&id=bodyimage3】【内容】●ナイトシティで活動する15の組織についての解説。●100人以上のNPCの能力値ブロックと人物紹介。●雑魚から強化版ボスまでを網羅した、NPCを自作するためのガイドライン。●ナイトシティを舞台にした中編シナリオ『インシデント』。【商品情報】●商品名/サイバーパンクRED デンジャー・ギャル・ドシエ●発売日/2025年7月5日頃●定価/7,150円(本体6,500円+税10%)●JANコード/4981932028170●判型/A4変形・ハードカバー●発売元/ホビージャパン【権利表記】Copyright (C) 2023 by R. Talsorian Games, Inc., Cyberpunk is a registered trademark of CD Projekt Red S.A. All rights reserved under the Universal Copyrights Convention. All situations, governments, and people herein are fictional. Any similarities portrayed herein without satiric intent are strictly coincidental.【関連リンク】●サイバーパンクRED デンジャー・ギャル・ドシエ製品紹介ページhttps://hj-cyberpunk.com/news/detail.html?id=2189●サイバーパンクRED日本語版公式サイト https://hj-cyberpunk.com/●HOBBYJAPAN TRPGサイト https://hj-trpg.com●HJ-TRPG(Xアカウント) https://X.com/HJ_gamemedia

配信元企業:株式会社ホビージャパン

プレスリリース詳細へ