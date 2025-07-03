「重音テト」が、「POP UP PARADE」のLサイズで登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


・POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188229&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：野矢和平


彩色：和也工房












「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


・POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188229&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



重音テト(C)線/小山乃舞世/TWINDRILL



【店舗情報】


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