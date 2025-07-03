「重音テト」が、「POP UP PARADE」のLサイズで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
・POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188229&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：野矢和平
彩色：和也工房
「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
・POP UP PARADE 重音テト L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-188229&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
重音テト(C)線/小山乃舞世/TWINDRILL
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
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