パートナープログラムとRevOpsの視点から考える──BtoB企業の成長を支える仕組みづくりを学ぶ2週連続ウェビナーを開催

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーである株式会社パートナープロップと共催で、BtoB企業におけるパートナービジネスと収益基盤の最適化をテーマにした2週連続ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーは、パートナープログラムの成果創出に課題を感じている方、あるいは部門間の分断により事業成長が停滞している方に向けて、制度設計・支援施策・運用体制の見直しと改善のヒントを、2つの視点からお届けするものです。

第1回では、世界7,000社超が参画するHubSpotパートナープログラムを題材に、パートナーの稼働率向上やエンゲージメント支援をテーマに制度設計の観点から掘り下げます。第2回では、RevOpsの視点から、SFAやCRM、パートナー情報を活用した収益運用の最適化と定着を探ります。

パートナービジネスがうまくいかないのは、構造に原因があるかもしれません

代理店の数が増えても売上が伸びない。施策を打ってもエンゲージメントが続かず、活動状況も見えづらい。多くの企業がこうした悩みを抱えています。さらに、マーケティング・営業・CSといった部門がそれぞれ機能しているにもかかわらず、部門間の連携が取れず、成果が分断されているケースも見受けられます。

本ウェビナーは、パートナービジネスの「制度設計」と「収益運用」の観点から、それぞれの課題に向き合う2つのセッションで構成されています。いずれか一方のみの参加も可能ですが、両方参加することで、より立体的に戦略を考える機会になります。

第1回|HubSpotトップパートナーが語る~Win-Winを実現するパートナープログラムとは~

パートナープログラムの立ち上げや再設計において、パートナーの稼働率や案件創出に伸び悩みを感じている企業は少なくありません。第1回では、世界7,000社超のソリューションパートナーが参画するHubSpotのパートナープログラムを題材に、成果につながる制度設計、支援施策、ラーニング設計のポイントを掘り下げます。

HubSpotのパートナーとして長年ビジネスを展開してきた株式会社100と、パートナー支援SaaSを提供する株式会社パートナープロップが、「支援する側」「される側」両方の視点から、パートナービジネスを機能させるための現実解を共有します。

このような方におすすめ- 既存のパートナープログラムが形骸化し、見直しの必要性を感じているパートナービジネス担当者- 代理店や販売パートナーの稼働率が低く、成果が頭打ちになっていると感じているパートナービジネス担当者- 売上や案件創出につながる"支援のあり方"をあらためて考えたいパートナービジネス担当者ウェビナー概要

テーマ:HubSpotトップパートナーが語るWin-Winを実現するパートナープログラムとは

日時:

ライブ配信:2025年7月16日(水)12:00-13:00

アーカイブ配信:2025年7月29日(火)12:00-13:00

※アーカイブ配信では質疑応答のお時間はございません。ご了承ください。

場所:Zoom(オンライン開催)

費用:無料

定員:なし

申し込みURL:https://partner-prop.com/seminar/seminar0716/

第2回|明日から始める「RevOps」導入実践ガイド~HubSpotで実現する、データドリブンな収益基盤の作り方~

RevOpsは、マーケティング・営業・カスタマーサクセスなど部門をまたいだ活動を統合し、組織としての収益最大化を目指す考え方です。

第2回では、パートナー施策を含めた収益基盤全体の可視化・自動化・定着に焦点をあて、SFAやCRMを導入しても運用が定着しない、KPIはあるのに成長が鈍化しているといった、BtoB企業が抱える構造的な課題に対し、RevOpsの実践ステップを具体的に解説します。

代理店チャネルの有無にかかわらず、部門間連携や収益体制の運用に課題を抱える企業にとっても、多くのヒントを得られる内容です。

このような方におすすめ- 「THE MODEL」型の直販だけでは、事業成長に限界を感じている方- 代理店やアライアンスなど、パートナー事業の成果を最大化したい方- マーケティング・セールス・カスタマーサクセスのデータ連携と協業体制を強化したい方ウェビナー概要

テーマ:明日から始める「RevOps」導入実践ガイド―HubSpotで実現する、データドリブンな収益基盤の作り方―

日時:

ライブ配信:2025年7月23日(水)12:00-13:00

アーカイブ配信:2025年7月31日(木)12:00-13:00

※アーカイブ配信では質疑応答のお時間はございません。ご了承ください。

場所:Zoom(オンライン開催)

費用:無料

定員:なし

申し込みURL:https://partner-prop.com/seminar/seminar0723/

登壇者紹介

株式会社パートナープロップ 営業統括 / VP of Sales

磐崎 友玖(いわさき ゆうく)

上智大学法学部卒。在学時、2018年8月に株式会社Magic Moment に創業参画、BtoB SaaS 事業のマーケティング・インサイドセールス・セールス、BPO 事業のマネジメントなどを幅広く担当、シリーズ B 資金調達(累計22.4億円)まで事業拡大を経験。数々の営業組織を支援。 その後、2024年10月に株式会社パートナープロップに VP of Sales (営業統括)として参画、収益最大化・セールスオペレーション構築に従事。あらゆるパートナービジネスの成功を支援すべく、エコシステムの社会実装を目指す。

株式会社100(ハンドレッド) 代表取締役

田村 慶(たむら けい)

2005年にWeb制作会社24-7(現DXディライト)を設立後、12年からHubSpotパートナー事業を開始。2018年にラバブルマーケティンググループに全株譲渡し、代表を退任。同年、株式会社100を創業。2019年からはHubSpot CRMを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)支援を展開。2023年にアジア初のHubSpot Elite パートナーに認定され、HubSpotユーザーグループ『JAPAN HUG』の代表として、コミュニティ活性化に従事。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

